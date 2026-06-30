DFB tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya! Julian Nagelsmann harus diganti sebagai pelatih tim nasional setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia

Penampilan melawan Paraguay merupakan bukti kegagalan di semua lini — sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Timnas Jerman tidak menunjukkan perkembangan sejak Kejuaraan Eropa dan, di Piala Dunia ini, selalu bermain jauh di bawah potensi mereka, kecuali pada babak kedua yang memukau saat melawan tim underdog Curacao. Tanpa ide di lini serang, rentan di lini pertahanan. Hal ini terjadi bahkan saat menghadapi lawan-lawan biasa seperti Pantai Gading, Ekuador, dan Paraguay. Dari segi permainan murni, penampilan ini pada akhirnya bahkan lebih mengecewakan daripada di Piala Dunia 2022 yang bencana, di mana setidaknya mereka masih berhasil meraih hasil imbang melawan Spanyol.

Merupakan suatu kebanggaan bagi para pemain bahwa setelah tersingkir, mereka secara serempak membebaskan diri dan Nagelsmann dari tanggung jawab. Namun, pada akhirnya, tugas pelatih adalah menyampaikan rencana pertandingan yang efektif kepada timnya. Nagelsmann bahkan tidak berhasil melakukannya sedikit pun, meskipun memiliki pemain-pemain individu yang tak diragukan lagi sangat berbakat. Selain itu, kepelatihannya selama turnamen ini juga gagal, ditandai dengan pergantian pemain yang dipertanyakan saat melawan Ekuador serta penunjukan yang tidak perlu terhadap “super joker” Deniz Undav dalam susunan starting eleven melawan Paraguay.

Yang paling pahit bagi pelatih timnas Jerman: Semua kekurangan ini dianalisis tanpa henti di televisi oleh calon penggantinya yang ideal. Segera setelah kekalahan memalukan melawan Paraguay, Jürgen Klopp masih mengelak dari pertanyaan mengenai kemungkinan masa depannya sebagai pelatih timnas. Setidaknya untuk saat ini. Klopp memang sama sekali tidak berada di tempat yang tepat di Red Bull dan akan segera membangkitkan euforia baru di tim nasional. Terlepas dari komitmennya kepada DFB, kontraknya hingga 2028, dan terlepas dari semua pernyataan solidaritas dari para pemain serta direktur olahraga Rudi Völler: DFB harus segera memecat Nagelsmann dan menunjuk Klopp sebagai pelatih tim nasional yang baru.