Setelah meraih gelar juara Piala Dunia 2014, Jerman telah menjalani tiga Piala Dunia berturut-turut yang berakhir dengan kegagalan telak. Tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 di Rusia. Tersingkir di babak penyisihan grup pada 2022 di Qatar. Dan kini, di Amerika Serikat, mereka mengalami kekalahan memalukan di babak 16 besar melalui adu penalti melawan tim Paraguay yang biasa-biasa saja.
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DFB tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya! Julian Nagelsmann harus diganti dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia
Pada tahun 2018, Joachim Löw diizinkan untuk tetap menjabat, sebelum akhirnya ia mengundurkan diri setelah penampilan mengecewakan di Euro 2021. Pada tahun 2022, Hansi Flick diizinkan untuk tetap menjabat, sebelum akhirnya ia dipecat setahun kemudian akibat tren negatif yang terus berlanjut. DFB sebaiknya tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya dan kali ini segera memecat pelatih timnas Julian Nagelsmann setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia.
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Nagelsmann telah menghabiskan seluruh kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sangat cepat
Nagelsmann mengambil alih jabatan pada musim gugur 2023 dan, berkat gayanya yang saat itu terasa segar serta keputusan-keputusan cerdas dalam hal pemilihan pemain, berhasil menciptakan suasana optimisme dalam waktu singkat. Melalui Kejuaraan Eropa 2024, ia menghadiahkan Jerman turnamen sukses pertamanya setelah delapan tahun. Tim, pelatih, dan para penggemar bersatu padu. Segera setelah tersingkirnya tim di perempat final yang pahit melawan Spanyol, pelatih tim nasional itu menetapkan gelar Piala Dunia 2026 sebagai targetnya.
Dari sudut pandang saat ini, hal ini sulit dipercaya, tetapi pada saat itu Nagelsmann adalah pelatih tim nasional paling populer sejak era kejayaan Löw. Namun, dalam dua tahun berikutnya, ia kehilangan seluruh kepercayaan publik dengan kecepatan yang mengejutkan. Semua kesalahannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memuncak pada titik terendah di Foxborough pada 29 Juni 2026.
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Aksi penyelamatan yang tidak perlu dari Neuer, permainan Kimmich yang tidak stabil
Soal komunikasi: Anehnya, setiap beberapa minggu sekali, dalam konferensi pers dan wawancara, Nagelsmann memberikan kritik mendetail terhadap para pemainnya, di mana karena keinginan yang berlebihan untuk menonjol, ia sering kali mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat hingga tidak benar, serta membuat janji-janji yang tidak ia tepati. Misalnya mengenai Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, atau Deniz Undav. Saat ditanyai secara kritis, Nagelsmann sering kali terlihat tidak percaya diri dan sok tahu, termasuk selama Piala Dunia.
Soal susunan pemain: Setelah kembalinya Toni Kroos yang sukses di Euro 2024, kali ini ia akhirnya tetap memanggil kembali Manuel Neuer yang berusia 40 tahun, meskipun sebelumnya berkali-kali membantahnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Oliver Baumann yang tampil sangat solid selama babak kualifikasi. Namun, yang terpenting, ini adalah langkah yang dikelola dengan sangat buruk dan pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Neuer tidak menunjukkan performa apa pun di Piala Dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh Baumann.
Ditambah lagi dengan ketidakpastian posisi yang dialami Joshua Kimmich. Menariknya, kapten tim ini bahkan berganti-ganti posisi antara bek kanan dan gelandang tengah saat timnya tersingkir oleh Paraguay.
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Dari segi permainan, Jerman tampil lebih mengecewakan daripada saat Piala Dunia 2022
Penampilan melawan Paraguay merupakan bukti kegagalan di segala aspek — dan hal ini sudah bisa diprediksi. Timnas Jerman tidak menunjukkan perkembangan sejak Kejuaraan Eropa dan, di Piala Dunia ini, selalu bermain jauh di bawah potensi mereka, kecuali pada babak kedua yang memukau saat melawan tim underdog Curacao. Tanpa ide di lini serang, rentan di lini pertahanan. Terlebih lagi saat menghadapi lawan-lawan biasa seperti Pantai Gading, Ekuador, dan Paraguay. Dari segi permainan, penampilan ini pada akhirnya bahkan lebih mengecewakan daripada di Piala Dunia 2022 yang bencana, di mana setidaknya mereka masih berhasil meraih hasil imbang melawan Spanyol.
Merupakan suatu kebanggaan bagi para pemain bahwa setelah tersingkir, mereka secara serempak membebaskan diri dan Nagelsmann dari tanggung jawab. Namun, pada akhirnya, tugas pelatih adalah menyampaikan rencana pertandingan yang efektif kepada timnya. Nagelsmann bahkan tidak berhasil melakukannya sedikit pun, meskipun memiliki pemain-pemain individu yang tak diragukan lagi sangat berbakat. Selain itu, kepelatihannya selama turnamen ini juga gagal, ditandai dengan pergantian pemain yang dipertanyakan saat melawan Ekuador serta penunjukan yang tidak perlu terhadap “super joker” Deniz Undav dalam susunan starting eleven melawan Paraguay.
Yang paling pahit bagi pelatih timnas Jerman: Semua kelemahan ini dianalisis tanpa henti di televisi oleh calon penggantinya yang ideal. Segera setelah kekalahan memalukan melawan Paraguay, Jürgen Klopp masih mengelak dari pertanyaan mengenai kemungkinan masa depannya sebagai pelatih timnas. Setidaknya untuk saat ini. Klopp memang sama sekali tidak berada di tempat yang tepat di Red Bull dan akan segera membangkitkan euforia baru di tim nasional. Terlepas dari komitmennya kepada DFB, kontraknya hingga 2028, dan terlepas dari semua pernyataan solidaritas dari para pemain serta direktur olahraga Rudi Völler: DFB harus segera memecat Nagelsmann dan menunjuk Klopp sebagai pelatih tim nasional yang baru.