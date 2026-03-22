DFB terancam mengalami kekalahan telak berikutnya: Pemecah rekor Bundesliga akan pindah ke asosiasi lain?

"Memang sudah ada kontak, ya. Tapi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh soal itu. Saya belum mengambil keputusan dan masih ingin mempertimbangkannya. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya," jelas Mohya.

Pemain berusia 17 tahun ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan Maroko, namun sejauh ini hanya bermain untuk tim junior Jerman. Bersama tim U18 asuhan pelatih Hanno Balitsch, ia akan berjuang mulai Rabu mendatang untuk memperebutkan tiket ke Kejuaraan Eropa U19 2027.

Secara keseluruhan, Mohya telah tampil tujuh kali untuk Jerman. Setelah tiga penampilan bersama tim U16 (satu gol), ia menambah satu penampilan bersama tim U17, sebelum akhirnya melakukan debutnya bersama tim U18 pada November 2025. Di sana, ia telah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan.