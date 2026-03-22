Seperti yang dikonfirmasi oleh pemain penyerang Borussia Mönchengladbach yang baru berusia 17 tahun itu dalam sebuah wawancara dengan majalah kicker, Asosiasi Sepak Bola Maroko telah menghubunginya dan menanyakan kemungkinan untuk pindah afiliasi.
DFB terancam mengalami kekalahan telak berikutnya: Pemecah rekor Bundesliga akan pindah ke asosiasi lain?
"Memang sudah ada kontak, ya. Tapi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh soal itu. Saya belum mengambil keputusan dan masih ingin mempertimbangkannya. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya," jelas Mohya.
Pemain berusia 17 tahun ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan Maroko, namun sejauh ini hanya bermain untuk tim junior Jerman. Bersama tim U18 asuhan pelatih Hanno Balitsch, ia akan berjuang mulai Rabu mendatang untuk memperebutkan tiket ke Kejuaraan Eropa U19 2027.
Secara keseluruhan, Mohya telah tampil tujuh kali untuk Jerman. Setelah tiga penampilan bersama tim U16 (satu gol), ia menambah satu penampilan bersama tim U17, sebelum akhirnya melakukan debutnya bersama tim U18 pada November 2025. Di sana, ia telah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan.
Mohya memecahkan rekor Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach
Baru pada bulan Desember lalu, Mohya memecahkan rekor Bundesliga yang telah bertahan hampir 20 tahun saat membela Borussia Mönchengladbach. Saat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan VfL Wolfsburg (1:3), ia menjadi pemain termuda yang melakukan debutnya untuk Fohlen di kasta tertinggi sepak bola Jerman pada usia 16 tahun, 11 bulan, dan 13 hari. Rekor sebelumnya dipegang oleh Marko Marin, yang berusia 18 tahun dan 18 hari saat debutnya bersama Gladbach pada Maret 2007.
Mohya adalah pemain kesebelas yang tampil di Bundesliga pada usia 16 tahun. Pemain termuda adalah Youssoufa Moukoko, yang berusia 16 tahun dan 1 hari saat debutnya bersama Borussia Dortmund pada 21 November 2020. Batas usia minimum untuk bermain di Bundesliga adalah 16 tahun.
Wael Mohya: Catatan penampilannya di Glabach
Permainan
Gol
Assist
12
1
0