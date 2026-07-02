DFB menyarankan Julian Nagelsmann untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman dalam pertemuan pasca-Piala Dunia, sementara Jurgen Klopp menunggu di belakang layar

Menurut Sky Sports, Nagelsmann menghadiri pertemuan selama tiga setengah jam di markas besar Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) pada hari Kamis. Pertemuan tersebut dihadiri oleh presiden DFB Bernd Neuendorf, direktur pelaksana Andreas Rettig, direktur olahraga Rudi Voller, dan presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann diminta untuk menjelaskan kegagalan Jerman di Piala Dunia.

Jerman finis di puncak grup setelah mengalahkan Curacao 7-1 dan Pantai Gading 2-1, meski sempat kalah 2-1 dari Ekuador. Namun, mereka harus tersingkir secara mengejutkan di babak 32 besar, setelah dikalahkan Paraguay melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1. Setelah analisis yang sangat jujur mengenai kegagalan di awal turnamen ini, petinggi DFB menegaskan sikap mereka, sehingga manajer tersebut hanya memiliki sedikit pilihan terkait masa depannya.







