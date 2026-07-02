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DFB menyarankan Julian Nagelsmann untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman dalam pertemuan pasca-Piala Dunia, sementara Jurgen Klopp menunggu di belakang layar
Nagelsmann terancam dipecat oleh DFB setelah pertemuan darurat
Menurut Sky Sports, Nagelsmann menghadiri pertemuan selama tiga setengah jam di markas besar Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) pada hari Kamis. Pertemuan tersebut dihadiri oleh presiden DFB Bernd Neuendorf, direktur pelaksana Andreas Rettig, direktur olahraga Rudi Voller, dan presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann diminta untuk menjelaskan kegagalan Jerman di Piala Dunia.
Jerman finis di puncak grup setelah mengalahkan Curacao 7-1 dan Pantai Gading 2-1, meski sempat kalah 2-1 dari Ekuador. Namun, mereka harus tersingkir secara mengejutkan di babak 32 besar, setelah dikalahkan Paraguay melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1. Setelah analisis yang sangat jujur mengenai kegagalan di awal turnamen ini, petinggi DFB menegaskan sikap mereka, sehingga manajer tersebut hanya memiliki sedikit pilihan terkait masa depannya.
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Kesamaan dengan masa kepelatihan di Bayern Munich
DFB telah dengan tegas menyarankan Nagelsmann untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Jika sang manajer memutuskan untuk tidak mundur, asosiasi tersebut telah merencanakan pemecatan resmi. Nagelsmann mengambil alih tim nasional pada September 2023 dengan kontrak yang berlaku hingga 2028.
Selama masa jabatannya, ia telah memimpin 37 pertandingan, dengan catatan 23 kemenangan, enam hasil imbang, dan delapan kekalahan. Keputusannya untuk hengkang kali ini mengingatkan pada pengalaman sebelumnya, di mana ia dipecat oleh Bayern Munich pada Maret 2023 akibat hasil yang buruk setelah kurang dari dua tahun menjabat.
Klopp muncul sebagai favorit yang jelas
Perhatian pun dengan cepat beralih ke calon penggantinya, dengan Klopp muncul sebagai favorit utama untuk mengambil alih jabatan tersebut. Klopp telah mengambil jeda dari dunia kepelatihan sejak meninggalkan Liverpool dua musim lalu pada Mei 2024. Selama masa jabatannya yang bersejarah selama sembilan tahun di Inggris, Liverpool berhasil meraih sejumlah gelar bergengsi di bawah bimbingannya, termasuk gelar Liga Premier dan Liga Champions.
Saat ini, ia bekerja sebagai pakar Piala Dunia untuk MagentaTV dan memegang peran penting sebagai kepala sepak bola global di jaringan Red Bull. Mendapatkan jasanya akan menjadi langkah besar bagi DFB, yang akan membawa pendekatan taktis baru dan optimisme yang sangat dibutuhkan bagi para penggemar yang sedang kecewa.
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Bagaimana kelanjutan tim nasional Jerman?
Nagelsmann kini harus memutuskan apakah akan mengajukan pengunduran diri secara sukarela atau menunggu DFB secara resmi memecatnya dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, asosiasi tersebut masih bisa mencoba meyakinkan Klopp untuk mengakhiri masa istirahatnya sebagai manajer dan mengambil alih kepemimpinan, dengan tujuan memberikan penyelesaian yang cepat dan tegas terhadap krisis ini.