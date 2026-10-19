Jaissle tidak berada di bawah tekanan untuk segera dipecat dari Newcastle meski timnya mengawali musim dengan mengecewakan. Menurut TEAMtalk, petinggi klub siap memberi manajer berusia 38 tahun itu waktu untuk menerapkan metodenya dan memperbaiki hasil pertandingan.

Newcastle saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen Liga Primer dengan hanya delapan poin dari tujuh pertandingan pertama mereka. Kekalahan 1-0 dari Aston Villa pada akhir pekan terjadi setelah mereka kalah telak 4-1 di kandang Coventry, tim yang baru promosi, sehingga menambah frustrasi di kalangan suporter.

Sejumlah suporter mulai gelisah melihat performa tim pada awal musim. Salah satu majalah penggemar yang berpengaruh bahkan menyerukan agar sang manajer dipecat. Namun, para petinggi di St James' Park tetap yakin dengan proyek yang sedang dibangun Jaissle.