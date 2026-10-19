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Dewan direksi Newcastle ambil keputusan final soal masa depan Matthias Jaissle setelah awal yang kurang meyakinkan di Liga Primer Inggris
Dewan direksi tetap teguh mendukung Jaissle
Jaissle tidak berada di bawah tekanan untuk segera dipecat dari Newcastle meski timnya mengawali musim dengan mengecewakan. Menurut TEAMtalk, petinggi klub siap memberi manajer berusia 38 tahun itu waktu untuk menerapkan metodenya dan memperbaiki hasil pertandingan.
Newcastle saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen Liga Primer dengan hanya delapan poin dari tujuh pertandingan pertama mereka. Kekalahan 1-0 dari Aston Villa pada akhir pekan terjadi setelah mereka kalah telak 4-1 di kandang Coventry, tim yang baru promosi, sehingga menambah frustrasi di kalangan suporter.
Sejumlah suporter mulai gelisah melihat performa tim pada awal musim. Salah satu majalah penggemar yang berpengaruh bahkan menyerukan agar sang manajer dipecat. Namun, para petinggi di St James' Park tetap yakin dengan proyek yang sedang dibangun Jaissle.
- Getty
Membangun kembali setelah kepergian sejumlah sosok penting pada musim panas
Dewan direksi Newcastle sepenuhnya memperkirakan fase transisi yang bergejolak setelah kehilangan tiga sosok kunci pada bursa transfer musim panas. Sandro Tonali, Anthony Gordon, dan Bruno Guimaraes semuanya meninggalkan klub dalam satu periode bursa transfer.
Hilangnya inti lini tengah dan salah satu ancaman utama dalam serangan membuat hasil yang naik turun sudah diperkirakan. Menurut laporan yang sama, para petinggi klub memandang kesulitan belakangan ini sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari perubahan skuad tersebut, bukan kelemahan dalam sistem taktik sang manajer.
Selain itu, laporan tersebut juga menyebut sesi latihan Jaissle sangat baik, seraya memuji fokusnya pada pressing berintensitas tinggi dan pembangunan serangan yang terstruktur. Para petinggi klub tetap yakin metode tersebut akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.
Skuad tetap mendukung penuh pelatih
Di ruang ganti, suasana di kalangan pemain tetap sangat positif meski rentetan hasil mengecewakan. Skuad menikmati bekerja di bawah arahan mantan pelatih Red Bull Salzburg dan Al-Ahli itu serta menghargai kejelasan instruksi taktisnya.
Para pemain yakin kesulitan pada awal musim hanya bersifat sementara seiring mulai padunya kombinasi taktik baru. Mereka memperkirakan performa akan meningkat signifikan setelah kerja sama tim semakin padu dan absennya pemain-pemain kunci dapat diatasi secara efektif.
Alih-alih panik, manajemen memandang situasi saat ini sebagai fase yang diperlukan untuk membentuk ulang tim dengan bertumpu pada pemain muda dan pemain yang baru didatangkan. Performa tim saat ini belum menimbulkan kekhawatiran serius di jajaran direksi.
- Getty Images Sport
Waktu dan kepercayaan di St James' Park
Jaissle tetap mendapat dukungan dari pimpinan Newcastle, baik secara terbuka maupun di balik layar, saat ia menerapkan filosofinya. Sang pelatih kini akan fokus memulihkan momentum dan membawa timnya kembali naik di klasemen Liga Primer Inggris. Newcastle tengah bersiap menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park pada Minggu, sebelum berhadapan dengan Everton di Carabao Cup pekan depan.
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