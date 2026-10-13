Manchester United mengawali musim Liga Primer Inggris dengan buruk, hanya meraih enam poin dari enam pertandingan pertama. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen dan baru mencatat satu kemenangan, yakni atas Ipswich Town yang baru promosi. Tekanan semakin besar pada akhir pekan setelah Manchester United gagal mempertahankan keunggulan tipis dan bermain imbang 1-1 melawan Tottenham yang tampil dengan sepuluh pemain.

Meski mendapat sorotan, jajaran petinggi Old Trafford menolak untuk panik. Menurut Fabrizio Romano, para petinggi klub menilai situasi ini "terkendali". Sumber internal menyebut skuad masih sepenuhnya mendukung pelatih berusia 45 tahun itu dan benar-benar yakin ia mampu membalikkan keterpurukan saat ini.

INEOS bertekad menghindari pemecatan yang terburu-buru. Mereka ingin memberi Carrick waktu untuk kembali menemukan performa yang membuatnya mendapat jabatan permanen setelah membawa klub kembali ke Liga Champions musim lalu.



