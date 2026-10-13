Getty Images Sport
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Dewan direksi Manchester United ambil keputusan soal pemecatan Michael Carrick, mantan manajer Liga Primer Inggris bersiaga
Mendukung pelatih di tengah awal yang berat
Manchester United mengawali musim Liga Primer Inggris dengan buruk, hanya meraih enam poin dari enam pertandingan pertama. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen dan baru mencatat satu kemenangan, yakni atas Ipswich Town yang baru promosi. Tekanan semakin besar pada akhir pekan setelah Manchester United gagal mempertahankan keunggulan tipis dan bermain imbang 1-1 melawan Tottenham yang tampil dengan sepuluh pemain.
Meski mendapat sorotan, jajaran petinggi Old Trafford menolak untuk panik. Menurut Fabrizio Romano, para petinggi klub menilai situasi ini "terkendali". Sumber internal menyebut skuad masih sepenuhnya mendukung pelatih berusia 45 tahun itu dan benar-benar yakin ia mampu membalikkan keterpurukan saat ini.
INEOS bertekad menghindari pemecatan yang terburu-buru. Mereka ingin memberi Carrick waktu untuk kembali menemukan performa yang membuatnya mendapat jabatan permanen setelah membawa klub kembali ke Liga Champions musim lalu.
- Getty Images Sport
Carrick menanggapi tekanan yang kian meningkat
Berbicara setelah hasil imbang melawan Tottenham pada akhir pekan, Carrick menolak mengkritik skuadnya. Mantan gelandang itu menegaskan bahwa kesalahan individu adalah bagian dari permainan dan tetap memberikan dukungan kepada para pemainnya.
"Saya tidak merasa dikecewakan, karena siapa pun bisa melakukan kesalahan," jelas Carrick. "Anda bisa melakukan kesalahan, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan. Saya pernah melakukan kesalahan dalam pertandingan, dan itu bukan berarti mengecewakan semua orang."
Pelatih United itu juga mengakui besarnya gairah dan ekspektasi di Old Trafford.
"Kami semua punya standar, kami semua punya tingkat kemampuan, para pemain juga punya tingkat kemampuan dan standar, dan mereka mengakui kesalahan ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai keinginan mereka," tambahnya. "Saya sangat peduli pada tempat ini, sama seperti siapa pun, jadi terkadang Anda bisa mengatakan terlalu banyak hingga emosi meluap. Namun, itu sebenarnya berangkat dari niat baik, jadi saya memahaminya."
Howe dan Conte mengemuka
Meski Carrick masih mendapat dukungan jajaran direksi, sejumlah kandidat pengganti ternama dikaitkan dengan kursi pelatih. Mantan manajer Newcastle Eddie Howe dikabarkan sangat tertarik jika posisi itu lowong. Howe belum melatih sejak meninggalkan St James' Park musim panas ini. Sebelumnya, ia menyelamatkan Newcastle dari degradasi, lalu membawa klub itu tampil di Liga Champions dan meraih trofi domestik bergengsi.
Para petinggi United menilai tinggi sosok berusia 48 tahun itu berkat rekam jejaknya di Liga Primer dan pengalamannya di Eropa. Meski tidak aktif mencari kesempatan untuk kembali melatih, sejumlah laporan menyebut Howe bersedia mengakhiri masa rehatnya lebih cepat jika United menghubunginya. Antonio Conte juga disebut sebagai opsi cadangan yang potensial.
- AFP
Rangkaian laga krusial menjelang jeda internasional
Jadwal pertandingan menjelang jeda internasional November kemungkinan akan menentukan masa depan Carrick. Para petinggi United mengharapkan peningkatan performa yang cepat dalam beberapa pekan mendatang.
Jika Manchester United gagal menunjukkan peningkatan signifikan, INEOS akan menghadapi keputusan yang rumit. Dengan pelatih teruji seperti Howe yang menunggu, Carrick harus segera menemukan cara untuk membangkitkan kembali skuadnya yang tengah kesulitan.
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