Destiny Udogie dianggap sebagai solusi ideal untuk posisi bek kiri Manchester United — namun mantan pemain timnas Italia itu menyarankan Sandro Tonali untuk tetap bertahan di Newcastle
Perombakan besar-besaran ala Italia di Old Trafford
Formasi lini belakang dan lini tengah United tetap menjadi perhatian utama saat klub ini menatap era baru yang potensial di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Mengingat masalah cedera yang terus menerpa Shaw, pencarian bek kiri yang dinamis telah membuat Materazzi menyarankan bahwa Udogie dari Tottenham adalah pilihan taktis yang tepat. Di saat yang sama, masa depan pemain veteran Casemiro tetap menjadi bahan pembicaraan, dengan spekulasi bahwa pemain Brasil tersebut bisa memperpanjang masa tinggalnya jika situasi kepelatihan stabil. Materazzi juga memberikan pandangannya mengenai kemungkinan Tonali bergabung dengan Setan Merah, mengakui kualitas "bintang" yang dimilikinya sambil mempertanyakan etika kepindahannya dari Tyneside.
Udogie, penerus yang tepat
Materazzi yakin bahwa kepindahan ke Manchester tidak hanya akan menguntungkan United, tetapi juga tim nasional Italia, karena hal itu akan memungkinkan Udogie untuk mengasah kemampuan khasnya sebagai bek sayap. Mantan bek Inter itu mengatakan kepada Hajper: "Apakah Destiny Udogie adalah pemain yang tepat untuk menggantikan Luke Shaw di Manchester United? Saya rasa begitu. Mengapa tidak! Saya pikir dia akan lebih baik bermain di posisi overlap seperti Luke Shaw di United daripada memotong ke dalam karena untuk Italia kita sudah memiliki Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, dan Alessandro Bastoni. Akan lebih baik bagi Italia jika dia bermain di sisi luar daripada di dalam."
Kesetiaan di atas ambisi
Mengenai lini tengah, Materazzi mengungkapkan keinginannya agar Tonali tetap bertahan di St James' Park meskipun ia memiliki kemampuan untuk bergabung dengan tim elit mana pun di Eropa. Ia menekankan bahwa hubungan antara sang pemain dan para pendukung setia The Magpies seharusnya lebih diutamakan daripada godaan dari klub-klub raksasa pesaing setelah ia kembali dari skorsing selama 10 bulan.
Materazzi menambahkan: "Sandro Tonali bisa bermain di tim mana pun di Italia dan Inggris, tetapi dia harus memutuskan apakah dia ingin tetap di Newcastle United karena mereka percaya padanya. Kota, para penggemar, dan klub percaya padanya dan tetap mendukungnya. Dia harus memikirkan hal itu juga, bukan hanya apakah dia bisa bermain untuk Arsenal, Liverpool, atau Manchester United. Saya ingin dia tetap di Newcastle dan membangun warisannya."
Jendela transfer musim panas yang menentukan
Menjelang penutupan bursa transfer, United harus memutuskan apakah akan memburu Udogie, yang masih terikat kontrak dengan Tottenham yang saat ini berjuang menghindari degradasi di peringkat ke-17, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2030. Setelah bergabung dari Udinese pada Agustus 2022, bek asal Italia ini menjadi aset penting bagi Spurs, sementara Tonali telah membuktikan dirinya sebagai pilar lini tengah Newcastle dengan 47 penampilan dan 10 kontribusi gol musim ini. Dengan gelandang tersebut terikat kontrak bersama The Magpies hingga Juni 2028, United berada di bawah tekanan untuk memastikan inti tim yang stabil jika mereka ingin berhasil melewati periode transisi yang akan datang.