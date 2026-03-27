Destiny Udogie dianggap sebagai solusi ideal untuk posisi bek kiri Manchester United — namun mantan pemain timnas Italia itu menyarankan Sandro Tonali untuk tetap bertahan di Newcastle

Mengenai lini tengah, Materazzi mengungkapkan keinginannya agar Tonali tetap bertahan di St James' Park meskipun ia memiliki kemampuan untuk bergabung dengan tim elit mana pun di Eropa. Ia menekankan bahwa hubungan antara sang pemain dan para pendukung setia The Magpies seharusnya lebih diutamakan daripada godaan dari klub-klub raksasa pesaing setelah ia kembali dari skorsing selama 10 bulan.

Materazzi menambahkan: "Sandro Tonali bisa bermain di tim mana pun di Italia dan Inggris, tetapi dia harus memutuskan apakah dia ingin tetap di Newcastle United karena mereka percaya padanya. Kota, para penggemar, dan klub percaya padanya dan tetap mendukungnya. Dia harus memikirkan hal itu juga, bukan hanya apakah dia bisa bermain untuk Arsenal, Liverpool, atau Manchester United. Saya ingin dia tetap di Newcastle dan membangun warisannya."