Infantino kembali didesak mundur dari jabatannya sebagai presiden FIFA menyusul laporan bahwa ia menerima gaji kedua senilai £1,3 juta yang tidak diungkapkan. Meski badan sepakbola dunia itu secara terbuka berkomitmen untuk transparan mengenai penghasilan para pimpinannya sejak 2016, pembayaran pada 2024 tersebut tidak tercantum dalam laporan tahunan resmi organisasi, yang hanya mencatat gaji sebesar £3,88 juta.

Namun, dokumen pajak terbaru di Amerika Serikat mengungkap transaksi tambahan sebesar £1,3 juta itu berasal dari FWC2026, anak perusahaan yang dibentuk untuk mengelola Piala Dunia mendatang. Temuan ini memicu tuduhan bahwa FIFA tidak mematuhi aturan transparansinya sendiri. Secara khusus, Pasal 43 ayat 13 Statuta FIFA menetapkan: “Besaran kompensasi masing-masing presiden FIFA, anggota dewan, dan sekretaris jenderal FIFA harus diumumkan kepada publik.”