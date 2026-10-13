Getty Images Sport
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Desakan agar Infantino mundur menguat setelah gajinya sebesar £1,3 juta yang tidak dilaporkan terungkap
Tekanan meningkat soal pembayaran rahasia terkait Piala Dunia
Infantino kembali didesak mundur dari jabatannya sebagai presiden FIFA menyusul laporan bahwa ia menerima gaji kedua senilai £1,3 juta yang tidak diungkapkan. Meski badan sepakbola dunia itu secara terbuka berkomitmen untuk transparan mengenai penghasilan para pimpinannya sejak 2016, pembayaran pada 2024 tersebut tidak tercantum dalam laporan tahunan resmi organisasi, yang hanya mencatat gaji sebesar £3,88 juta.
Namun, dokumen pajak terbaru di Amerika Serikat mengungkap transaksi tambahan sebesar £1,3 juta itu berasal dari FWC2026, anak perusahaan yang dibentuk untuk mengelola Piala Dunia mendatang. Temuan ini memicu tuduhan bahwa FIFA tidak mematuhi aturan transparansinya sendiri. Secara khusus, Pasal 43 ayat 13 Statuta FIFA menetapkan: “Besaran kompensasi masing-masing presiden FIFA, anggota dewan, dan sekretaris jenderal FIFA harus diumumkan kepada publik.”
- Getty Images Sport
FIFA mengeluarkan tanggapan resmi atas klaim soal gaji
Seusai munculnya tuduhan tersebut, badan pengatur itu berupaya memperjelas situasi dengan merujuk pada prosedur internalnya yang telah ditetapkan. Ketika dimintai komentar, FIFA menyatakan: “Kompensasi tahunan presiden FIFA, serta tunjangan kontraktual lainnya, ditetapkan oleh subkomite remunerasi FIFA,” seperti dilaporkan oleh Sky Sports.
“FIFA menanggung iuran jaminan sosial, dana pensiun, dan tunjangan karyawan lainnya yang tercantum dalam kontrak untuk presiden, sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunan FIFA. Tunjangan ini dilaporkan kepada otoritas Amerika Serikat sesuai dengan persyaratan pelaporan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pembayaran tersebut tidak secara eksplisit dirinci sebagai gaji dalam laporan tahunan yang tersedia untuk publik, pembayaran itu didokumentasikan melalui jalur hukum yang diwajibkan oleh Internal Revenue Service di Amerika Serikat. Rincian tersebut pertama kali ditemukan dan dilaporkan oleh The Times melalui pemeriksaan dokumen pelaporan pajak.
Perbedaan pendapat di antara para petinggi FIFA
Muncul pertanyaan mengapa Infantino menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang menerima pembayaran tersebut dari entitas FWC2026. Catatan menunjukkan bahwa sekretaris jenderal FIFA Mattias Grafstrom tidak menerima dana tambahan dari anak perusahaan itu. Selain itu, presiden CONCACAF Victor Montagliani, yang menjabat sebagai ketua dewan FWC2026, juga tidak menerima kompensasi tambahan dari perusahaan tersebut meskipun memiliki peran penting dalam penyelenggaraan turnamen.
Situasi ini semakin menjauhkan Infantino dari sejumlah tokoh berpengaruh di dunia sepakbola. Presiden FIFA itu dilaporkan telah kehilangan dukungan UEFA serta berbagai federasi di Amerika Utara dan Asia. Meski masa kepemimpinannya semakin terseret skandal dan kontroversi, Infantino tetap menolak mengundurkan diri, yakin bahwa ia masih memiliki dukungan yang cukup di Afrika dan Amerika Selatan untuk kembali terpilih pada Maret tahun depan.
- AFP
Rencana pemilihan mendatang tetap tidak berubah
Meski suasana permusuhan masih terasa, Infantino tetap fokus mengamankan satu masa jabatan lagi, sementara belum ada penantang kredibel yang muncul untuk mengancam posisinya. Mantan bek Tottenham dan Swiss, Ramon Vega, telah menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri, tetapi tampaknya ia tidak akan memperoleh dukungan dari lima federasi yang diperlukan untuk menjadi kandidat resmi sebelum batas waktu pernyataan pencalonan pada 18 November.
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