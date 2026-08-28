Tersingkirnya Rangers terjadi hanya 48 jam setelah rival berat mereka, Celtic, menyia-nyiakan keunggulan agregat 4-0 atas LASK dan mengalami eliminasi menyakitkan mereka sendiri di kualifikasi Liga Champions.

Menyinggung tanggung jawabnya sebagai manajer dan mental rapuh timnya di bawah tekanan, McInnes menambahkan: "Pemain terbaik pun bisa gagal mengeksekusi penalti, tetapi kami punya cukup waktu untuk lolos dari duel ini. Tanggung jawab dibagi bersama malam ini, tetapi saya bertanggung jawab untuk menghadirkan performa yang lebih baik daripada yang kami tunjukkan malam ini. Dan untuk itu saya malu. Saya sangat kecewa karena kami tersingkir dari Eropa.

"Ini semua tentang berusaha menuju performa yang lebih baik dan mencoba memenangkan pertandingan sepak bola. Tetapi kami sangat jauh dari itu, kami harus benar-benar jujur soal itu."