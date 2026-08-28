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Derek McInnes mengaku "malu" setelah Rangers tersingkir dari Eropa dalam kekalahan mengejutkan adu penalti melawan Jablonec
Rangers menelan kekecewaan pahit di Eropa
Raksasa Glasgow itu gagal mempertahankan keunggulan 1-0 pada leg pertama, setelah menderita kekalahan dengan skor yang sama di Republik Ceko sebelum tersingkir 4-3 dalam adu penalti yang menegangkan. Tersingkir dengan memalukan ini berarti Rangers gagal mencapai fase grup kompetisi Eropa setelah Agustus untuk pertama kalinya sejak 2017. Kemunduran terbaru ini menambah buruk kampanye kontinental tim asuhan McInnes, yang sebelumnya juga sudah tersingkir dari kualifikasi Liga Europa oleh klub Polandia Jagiellonia Bialystok.
- CTK Photo
Sang bos memikul seluruh tanggung jawab
McInnes tidak berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya, dan secara terbuka mengakui bahwa para pemainnya tampil jauh di bawah standar yang diharapkan di Ibrox. Merefleksikan tersingkirnya timnya dengan menyakitkan setelah pertandingan, McInnes berkata: "Sangat memalukan. Kami seharusnya memenangi duel ini, tidak ada dua pendapat soal itu. Saya malu karena kami seharusnya bisa tampil jauh lebih baik. Tidak mudah bagi saya untuk mengatakan itu, karena saya ada di sini untuk membantu para pemain saya. Saya ingin para pemain saya jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan malam ini."
Raksasa Skotlandia mengalami keterpurukan
Tersingkirnya Rangers terjadi hanya 48 jam setelah rival berat mereka, Celtic, menyia-nyiakan keunggulan agregat 4-0 atas LASK dan mengalami eliminasi menyakitkan mereka sendiri di kualifikasi Liga Champions.
Menyinggung tanggung jawabnya sebagai manajer dan mental rapuh timnya di bawah tekanan, McInnes menambahkan: "Pemain terbaik pun bisa gagal mengeksekusi penalti, tetapi kami punya cukup waktu untuk lolos dari duel ini. Tanggung jawab dibagi bersama malam ini, tetapi saya bertanggung jawab untuk menghadirkan performa yang lebih baik daripada yang kami tunjukkan malam ini. Dan untuk itu saya malu. Saya sangat kecewa karena kami tersingkir dari Eropa.
"Ini semua tentang berusaha menuju performa yang lebih baik dan mencoba memenangkan pertandingan sepak bola. Tetapi kami sangat jauh dari itu, kami harus benar-benar jujur soal itu."
- CTK Photo
Fokus domestik menjadi prioritas
Rangers kini harus segera berbenah dan mengerahkan seluruh energi mereka ke urusan domestik demi meredakan kemarahan basis suporter. Dengan jeda internasional yang semakin dekat, McInnes menghadapi tugas mendesak untuk memulihkan mentalitas skuadnya dan memastikan mereka tidak kehilangan pijakan dalam perburuan gelar Liga Utama Skotlandia. Meraih kemenangan telak di laga liga berikutnya menjadi harga mati jika mereka ingin mulai memulihkan kepercayaan para pendukung setia di Ibrox setelah bencana di Eropa ini.
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