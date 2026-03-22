Derby Tyne-Wear ternoda oleh dugaan tindakan rasisme setelah pertandingan antara Newcastle dan Sunderland dihentikan sementara akibat adanya laporan pelecehan terhadap Lutsharel Geertruida

Pertandingan sempat dihentikan sementara saat bek Magpies, Sven Botman, beristirahat setelah terkena tendangan tinggi. Selama jeda singkat itu, gelandang Sunderland, Granit Xhaka, memberi tahu Taylor tentang sesuatu yang diucapkan oleh penonton di tribun. Komentar yang dimaksud dikabarkan ditujukan kepada Geertruida.

Pernyataanresmi yang dirilis oleh Liga Premier berbunyi: “Pertandingan hari ini antara Newcastle United dan Sunderland sempat dihentikan sementara pada babak kedua setelah adanya laporan pelecehan diskriminatif dari penonton, yang ditujukan kepada pemain Sunderland, Lutsharel Geertruida.

“Hal ini sejalan dengan protokol anti-diskriminasi di lapangan yang diterapkan Premier League. Insiden di St James’ Park kini akan diselidiki secara menyeluruh. Kami memberikan dukungan penuh kepada pemain dan kedua klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami, atau di mana pun dalam masyarakat. Kami akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak berwenang untuk memastikan stadion kami menjadi lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua.”