Derby Tyne-Wear ternoda oleh dugaan tindakan rasisme setelah pertandingan antara Newcastle dan Sunderland dihentikan sementara akibat adanya laporan pelecehan terhadap Lutsharel Geertruida
Wasit pertandingan berbicara dengan para kapten dan staf pelatih
Wasit Anthony Taylor menghentikan sementara jalannya pertandingan di St. James’ Park tak lama setelah babak kedua dimulai. Pertandingan baru berjalan lima menit setelah jeda sebelum kembali dihentikan.
Kapten kedua tim dipanggil ke pinggir lapangan, di mana masalah tersebut dibahas bersama para pemain di kedua bangku cadangan - staf pelatih juga perlu diberi tahu mengenai apa yang diduga telah terjadi.
Pernyataan resmi dari Liga Premier
Pertandingan sempat dihentikan sementara saat bek Magpies, Sven Botman, beristirahat setelah terkena tendangan tinggi. Selama jeda singkat itu, gelandang Sunderland, Granit Xhaka, memberi tahu Taylor tentang sesuatu yang diucapkan oleh penonton di tribun. Komentar yang dimaksud dikabarkan ditujukan kepada Geertruida.
Pernyataanresmi yang dirilis oleh Liga Premier berbunyi: “Pertandingan hari ini antara Newcastle United dan Sunderland sempat dihentikan sementara pada babak kedua setelah adanya laporan pelecehan diskriminatif dari penonton, yang ditujukan kepada pemain Sunderland, Lutsharel Geertruida.
“Hal ini sejalan dengan protokol anti-diskriminasi di lapangan yang diterapkan Premier League. Insiden di St James’ Park kini akan diselidiki secara menyeluruh. Kami memberikan dukungan penuh kepada pemain dan kedua klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami, atau di mana pun dalam masyarakat. Kami akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak berwenang untuk memastikan stadion kami menjadi lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua.”
Berita-berita yang kurang menyenangkan pada hari derby
Berita-berita yang kurang menyenangkan pun bermunculan tak lama setelah rivalitas lama di wilayah timur laut kembali memanas di Tyneside. Bus tim Sunderland mendapat sambutan yang tidak ramah saat tiba di St James’ Park.
Polisi berusaha mencegah terjadinya keributan, namun perkelahian prapertandingan meletus di antara para pendukung yang berseteru - hingga beberapa di antaranya memerlukan perawatan medis. Adegan-adegan tak sedap itu merusak suasana menjelang pertandingan yang tegang.
Sunderland berhasil meraih dua kemenangan beruntun yang mengesankan atas Newcastle
Sunderland — yang berhasil mengalahkan rival lamanya dengan skor 1-0 di Stadium of Light pada bulan Desember lalu — berhasil mencatatkan dua kemenangan beruntun dalam derby melawan The Magpies, setelah mampu membalikkan keadaan dari ketertinggalan satu gol di awal pertandingan dan akhirnya menang 2-1 secara dramatis.
Anthony Gordon membuka skor setelah kesalahan yang dilakukan Luke O’Nien, namun The Black Cats menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui Chemsdine Talbi. Brian Brobbey mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90 untuk tim tamu saat ia menyarangkan bola dari jarak dekat dan memicu perayaan yang meriah di tribun suporter tim tamu.
