Menurut Liverpool Echo, pemegang hak siar telah merampungkan pilihan tayangan televisi mereka untuk Premier League pada November, yang berujung pada tiga perubahan jadwal signifikan bagi Liverpool. Liverpool melihat beberapa laga penting mereka digeser untuk mengakomodasi siaran langsung. Derby Merseyside yang sangat dinantikan melawan Everton di Hill Dickinson Stadium telah diundur ke Minggu, 29 November, dan akan dimainkan lebih awal dengan sepak mula pukul 12.00 di TNT Sports.

Selain itu, laga tandang Liverpool melawan Crystal Palace dipindahkan ke Minggu, 8 November, sementara duel rivalitas kandang mereka melawan Manchester United kini dijadwalkan pada Minggu, 22 November pukul 16.30 di Sky Sports.