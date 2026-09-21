Getty Images Sport
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Derby Merseyside dan duel Arsenal kontra Man City dijadwal ulang dalam perubahan jadwal siaran televisi terbaru Premier League
Liverpool menghadapi ujian yang dijadwal ulang pada November
Menurut Liverpool Echo, pemegang hak siar telah merampungkan pilihan tayangan televisi mereka untuk Premier League pada November, yang berujung pada tiga perubahan jadwal signifikan bagi Liverpool. Liverpool melihat beberapa laga penting mereka digeser untuk mengakomodasi siaran langsung. Derby Merseyside yang sangat dinantikan melawan Everton di Hill Dickinson Stadium telah diundur ke Minggu, 29 November, dan akan dimainkan lebih awal dengan sepak mula pukul 12.00 di TNT Sports.
Selain itu, laga tandang Liverpool melawan Crystal Palace dipindahkan ke Minggu, 8 November, sementara duel rivalitas kandang mereka melawan Manchester United kini dijadwalkan pada Minggu, 22 November pukul 16.30 di Sky Sports.
- AFP
Arsenal bersiap menghadapi jadwal yang berat
Arsenal juga telah mengetahui jadwal terbaru mereka untuk November yang diprediksi akan berat. Mikel Arteta dan skuadnya harus melewati serangkaian laga menantang, dengan dua pertandingan besar disesuaikan untuk keperluan siaran. Arsenal akan bertandang ke Tyneside untuk menghadapi Newcastle United pada Sabtu, 21 November, tetapi waktu kick-off diundur menjadi pukul 17.30.
Sebelum perubahan ini, bulan yang berat bagi klub itu memang sudah dijadwalkan dimulai dengan lawatan sulit ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu, 1 November pukul 16.30, pertandingan yang sebelumnya telah dipilih untuk tayangan televisi.
Duel kelas berat jadi tajuk utama kalender yang diubah
Penyesuaian paling menonjol bagi Arsenal melibatkan duel yang sangat dinantikan melawan Manchester City. Semula dijadwalkan pada slot tradisional Sabtu sore, pertandingan di Emirates Stadium itu kini akan digelar pada Minggu, 29 November, dengan waktu kick-off pukul 16.30.
Pertemuan ini menjadi yang pertama antara Arteta dan Enzo Maresca sejak Arsenal meraih kemenangan di Community Shield pada Agustus. Penyesuaian jadwal domestik ini terjadi pada saat Arsenal juga harus menjalani dua laga Eropa melawan Slavia Praha dan Borussia Dortmund, yang menambah kompleksitas pada kalender mereka yang padat di penghujung musim gugur.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk klub-klub Premier League?
Premier League diperkirakan akan mengumumkan jadwal siaran televisi periode perayaan untuk pekan pertandingan 13 hingga 20 pada pekan yang dimulai 19 Oktober. Arsenal dan Liverpool sama-sama akan menunggu dengan antusias untuk melihat bagaimana jadwal pertandingan mereka pada Desember dan awal Januari ditempatkan. Sampai saat itu, waktu laga November yang telah diperbarui ini memungkinkan para manajer merencanakan strategi latihan dan rotasi mereka dengan cermat menjelang periode musim dingin yang padat.
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