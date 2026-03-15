Derby di wilayah Livorno: Pavoletti mencetak gol ke gawang Pisa dan merayakannya dengan huruf L: "Persaingan olahraga yang sehat"

Bagi Leonardo Pavoletti, laga PisavsCagliari bukanlah pertandingan biasa. Pertandingan hari ini melawan Pisa baginya terasa seperti derby sejati, yang melampaui urusan klasemen. Meskipun Cagliari kalah 3-1, penyerang asal Livorno ini menjelaskan makna selebrasinya setelah mencetak gol: huruf L yang digambar dengan tangannya, sebagai penghormatan untuk kotanya.

"Bagi saya ini adalah pertandingan spesial, ini adalah derby saya," katanya setelah pertandingan, seperti dilansir Sportmediaset. "Saat mencetak gol, saya membuat tanda huruf L dari Livorno: itu adalah ungkapan rasa sayang untuk kota saya dan untuk rivalitas historis antara Pisa dan Livorno."

Pavoletti kemudian meredam suasana dengan lelucon, namun tak menyembunyikan kekecewaannya atas hasil pertandingan: "Itu adalah selebrasi derby, ya, tapi gol itu tak berarti apa-apa. Tak banyak yang bisa dirayakan jika melihat performa tim secara keseluruhan. Kini kita harus segera kembali bekerja dan bereaksi secepat mungkin."