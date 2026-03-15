Goal.com
Live
Leonardo Pavoletti Pisa Cagliari

Diterjemahkan oleh

Derby di wilayah Livorno: Pavoletti mencetak gol ke gawang Pisa dan merayakannya dengan huruf L: "Persaingan olahraga yang sehat"

Penyerang Cagliari asal Livorno itu mencetak gol ke gawang Pisa dan merayakannya dengan gerakan yang provokatif

Bagi Leonardo Pavoletti, laga PisavsCagliari bukanlah pertandingan biasa. Pertandingan hari ini melawan Pisa baginya terasa seperti derby sejati, yang melampaui urusan klasemen. Meskipun Cagliari kalah 3-1, penyerang asal Livorno ini menjelaskan makna selebrasinya setelah mencetak gol: huruf L yang digambar dengan tangannya, sebagai penghormatan untuk kotanya.

"Bagi saya ini adalah pertandingan spesial, ini adalah derby saya," katanya setelah pertandingan, seperti dilansir Sportmediaset. "Saat mencetak gol, saya membuat tanda huruf L dari Livorno: itu adalah ungkapan rasa sayang untuk kota saya dan untuk rivalitas historis antara Pisa dan Livorno."

Pavoletti kemudian meredam suasana dengan lelucon, namun tak menyembunyikan kekecewaannya atas hasil pertandingan: "Itu adalah selebrasi derby, ya, tapi gol itu tak berarti apa-apa. Tak banyak yang bisa dirayakan jika melihat performa tim secara keseluruhan. Kini kita harus segera kembali bekerja dan bereaksi secepat mungkin."

  • Penyerang Rossoblù itu sadar bahwa gestur tersebut akan memicu reaksi penonton tuan rumah. "Saya tahu bahwa dengan merayakan gol seperti itu, saya akan mendapat reaksi dari para pendukung Pisa, dan mereka memang seharusnya begitu. Karena itulah rivalitas olahraga yang wajar antara dua kota 'saudara'." 

    Suasana yang sudah sangat dikenal Pavoletti sejak ia masih kecil di tribun penonton: "Sebagai suporter, saya telah menyaksikan banyak derby, seperti yang dimainkan Igor Protti, Giovanni Carruezzo, dan pemain-pemain lainnya. Sebagai pemain, saya selalu bermimpi untuk menjalani pertandingan seperti ini, yang bagi warga Livorno – dan juga bagi warga Pisa – memiliki makna khusus." 

    Terakhir, kata-kata apresiasi untuk suasana yang ditemuinya di Pisa: "Di sini saya menemukan stadion yang hangat dan suporter yang sangat bersemangat. Rivalitas yang sehat dan tulus seperti ini adalah bumbu sejati sepak bola."

    • Iklan
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Serie A
Como crest
Como
COM
Pisa crest
Pisa
PIS
0