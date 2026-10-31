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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Derbi AC Milan-Inter: spanduk dan koreografi kembali. Koreografi ultras AC Milan akan mencakup tiga tingkat tribun

AC Milan
Inter
Serie A
AC Milan vs Inter

Derbi Milan akan kembali diramaikan oleh salah satu unsur paling ikoniknya: koreografi para suporter di stadion.

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MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Derby ke-247 sepanjang sejarah AC Milan dan Inter akan menghadirkan perubahan penting, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribune. Dan tidak, malam Halloween bukan hanya akan menjadi malam yang menakutkan bagi salah satu dari kedua tim, melainkan juga malam yang akan menghadirkan kembali angka-angka rekor ke San Siro dan sesuatu yang kini seolah sudah lama menjadi bagian dari masa lalu.

Tidak, tak ada hantu yang akan kembali ke Meazza. Namun, di tribune akan kembali terlihat spanduk dan koreografi yang sudah sangat lama tidak terlihat.

  • Angka-angka rekor

    Derby malam ini akan menjadi yang paling banyak disaksikan sejak Maret 2019. Untuk itu, terpal pengaman di tingkat ketiga kedua tribune di belakang gawang akan dilepas, sehingga lebih dari 2.500 kursi kembali dijual.

    Terpal tersebut dipasang pada 2019 untuk menjaga stabilitas kedua sektor tribune itu. Namun, komisi pengawas tingkat provinsi telah menyetujui penjualan kembali kursi-kursi tersebut. Dengan demikian, lebih dari 77 ribu penonton diperkirakan akan hadir pada derby kali ini.

  • Spanduk dan koreografi kembali hadir

    Namun, ada hal lain: setelah sekian lama, tepatnya sejak dimulainya penyelidikan hukum terhadap kedua tribune curva dan diberlakukannya berbagai larangan menyusul pemeriksaan oleh Lega Serie A, FIGC, prefek, serta kepala kepolisian, banyak spanduk (setidaknya yang tidak dilarang) dan koreografi yang terkenal akan kembali hadir di tribune.

  • Koreografi di tiga tingkat tribune vs aksi mengangkat syal

    Seperti biasa, kelompok ultras merahasiakan sepenuhnya bagaimana dan apa yang akan mereka siapkan. Namun, untuk pendukung AC Milan, yang sudah pasti adalah koreografi mereka tidak hanya akan memenuhi tribun tingkat kedua sektor biru, tetapi juga tingkat pertama dan ketiga, serta sebagian area tribun melengkung di sisi sektor oranye dan merah pada tingkat kedua. Koreografi itu juga diperkirakan akan menampilkan spanduk besar di tengah dan kartu plastik di setiap kursi yang akan diangkat untuk membentuk gambar akhir. Sementara itu, Curva Nord, yang pada kesempatan ini ditempati pendukung Inter dan para tamu, sejauh informasi yang beredar akan menampilkan aksi mengangkat syal Inter secara besar-besaran.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT