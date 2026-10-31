Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Derby ke-247 sepanjang sejarah AC Milan dan Inter akan menghadirkan perubahan penting, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribune. Dan tidak, malam Halloween bukan hanya akan menjadi malam yang menakutkan bagi salah satu dari kedua tim, melainkan juga malam yang akan menghadirkan kembali angka-angka rekor ke San Siro dan sesuatu yang kini seolah sudah lama menjadi bagian dari masa lalu.

Tidak, tak ada hantu yang akan kembali ke Meazza. Namun, di tribune akan kembali terlihat spanduk dan koreografi yang sudah sangat lama tidak terlihat.