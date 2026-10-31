Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Derbi ke-247 dalam sejarah AC Milan dan Inter akan menghadirkan hal-hal baru yang sangat penting, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribune. Dan tidak, malam Halloween bukan hanya akan menjadi malam yang menakutkan bagi salah satu dari kedua tim, melainkan juga malam yang akan membawa kembali angka-angka rekor ke San Siro dan sesuatu yang kini seolah sudah lama tertinggal di masa lalu.

Tidak, tak ada hantu yang akan kembali ke Meazza, tetapi di tribune akan kembali terlihat spanduk dan koreografi yang sudah sangat lama tidak terlihat.