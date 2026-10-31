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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Derbi AC Milan-Inter: spanduk dan koreografi kembali. Koreografi ultras AC Milan akan membentang di tiga tingkat tribune

AC Milan
Inter
Serie A
AC Milan vs Inter

Derbi Milan akan kembali diramaikan oleh salah satu elemen paling ikoniknya: koreografi suporter di stadion.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Derbi ke-247 dalam sejarah AC Milan dan Inter akan menghadirkan hal-hal baru yang sangat penting, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribune. Dan tidak, malam Halloween bukan hanya akan menjadi malam yang menakutkan bagi salah satu dari kedua tim, melainkan juga malam yang akan membawa kembali angka-angka rekor ke San Siro dan sesuatu yang kini seolah sudah lama tertinggal di masa lalu.

Tidak, tak ada hantu yang akan kembali ke Meazza, tetapi di tribune akan kembali terlihat spanduk dan koreografi yang sudah sangat lama tidak terlihat.

  • Angka-angka rekor

    Derby malam ini akan menjadi yang paling banyak ditonton sejak Maret 2019. Untuk itu, terpal pengaman di tingkat ketiga kedua tribun belakang gawang akan dilepas, sehingga lebih dari 2.500 kursi kembali dijual.

    Terpal tersebut merupakan perlindungan yang dipasang pada 2019 untuk menjaga stabilitas kedua sektor itu. Namun, komisi pengawas tingkat provinsi telah memberikan persetujuan agar kursi-kursi tersebut kembali dijual. Dengan demikian, lebih dari 77.000 penonton diperkirakan akan menghadiri derby ini.

  • Spanduk dan koreografi kembali hadir

    Namun, bukan hanya itu. Setelah sekian lama, tepatnya sejak dimulainya penyelidikan hukum terhadap kedua tribun di belakang gawang dan berbagai larangan yang diberlakukan menyusul pemeriksaan oleh Lega Serie A, FIGC, prefek, dan kepala kepolisian, banyak spanduk (setidaknya yang tidak dilarang) serta koreografi suporter yang terkenal akan kembali hadir di tribun.

  • Koreografi di tiga tingkat tribun vs aksi mengangkat syal

    Seperti biasa, kelompok-kelompok ultras merahasiakan sepenuhnya apa yang akan mereka siapkan dan bagaimana pelaksanaannya. Namun, untuk suporter AC Milan, satu hal sudah pasti: koreografi mereka tidak hanya akan memenuhi tribun tingkat kedua sektor biru, tetapi juga tribun tingkat pertama dan ketiga, serta sebagian tribun lengkung kecil di sisi sektor oranye dan merah pada tingkat kedua. Koreografi itu juga diperkirakan akan menampilkan spanduk besar di tengah dan kartu plastik di setiap kursi yang akan diangkat untuk membentuk gambar akhir. Sementara itu, Curva Nord, yang pada kesempatan ini ditempati suporter Inter dan tamu, berdasarkan informasi yang beredar sejauh ini akan menampilkan aksi mengangkat syal Inter secara besar-besaran.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT