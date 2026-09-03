Pius Koller
Diterjemahkan oleh
Deportivo La Coruna menghabiskan hampir €25 juta untuk 10 rekrutan guna meluncurkan Super Depor 2.0
Super Depor 2.0 mulai terbang
Sebagaimana Real Madrid membangun era-era berbeda Galacticos, Deportivo La Coruna secara resmi telah memperkenalkan Super Depor 2.0 setelah kembali ke La Liga. Setelah delapan musim di kasta bawah dan meraih promosi langsung, tim asal Galicia yang baru promosi itu membuat pernyataan besar dengan menghabiskan hampir €25 juta sepanjang bursa transfer musim panas.
CEO Benassi dan direktur olahraga Fernando Soriano menepati janji mereka untuk membangun skuad yang kompetitif, muda, dan sangat bertalenta bagi manajer Antonio Hidalgo.
Langkah perekrutan agresif ini menandai babak baru yang berani saat A Coruna bersiap menciptakan kembali keajaiban masa kejayaan bersejarahnya.
Aubameyang jadi tajuk utama dalam upaya rekrutmen ambisius
Menurut Marca, Deportivo meletakkan fondasi dengan mengaktifkan klausul rilis untuk talenta-talenta muda terbaik Leo Roman, Ede, Gijselhart, Amatucci, dan Jensen. Namun, kedatangan paling menonjol hadir lewat perekrutan mantan striker Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, yang langsung tancap gas dengan tiga gol dalam tiga pertandingan pertamanya.
Klub itu menjaga momentum dengan mengamankan Adama Traore, disusul manuver mengejutkan pada hari terakhir bursa transfer untuk Marc Casado dan bek Atletico Madrid Jose Maria Gimenez dengan status pinjaman.
"Kami ingin membangun skuad yang kompetitif dengan banyak wajah baru," peringatan dari manajemen olahraga itu pada Juli, yang menetapkan nada untuk belanja musim panas ambisius mereka.
Membangun kembali warisan bersejarah
Julukan Super Depor 2.0 merujuk langsung pada era keemasan ikonis klub di bawah Arsenio Iglesias dan Javier Irureta. Antara 1989 dan 2000, Deportivo bangkit dari perjuangan di kasta kedua hingga menaklukkan sepakbola Spanyol, menjuarai Copa del Rey pada 1995 dan meraih gelar La Liga bersejarah pada 2000.
Tim legendaris itu diperkuat figur kelas dunia seperti Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Fran, dan Djalminha, serta bersaing sengit melawan Barcelona dan Real Madrid di level domestik maupun Eropa.
Dengan mendatangkan 10 rekrutan berprofil tinggi dalam satu bursa transfer, manajemen saat ini bertujuan mengembalikan semangat kompetitif elite itu ke Riazor.
Ekspektasi tinggi di Riazor
Dengan skuad yang sudah final dan rangkaian laga awal mulai berjalan, Hidalgo kini harus mengintegrasikan para bintang barunya ke dalam sistem taktik yang padu.
Sementara sosok seperti Traore berupaya mencapai ketajaman fisik puncak, pemimpin berpengalaman seperti Aubameyang dan Gimenez diharapkan membimbing para rekrutan muda menghadapi tuntutan sepak bola level tertinggi.
Para pendukung Deportivo akan menyaksikan dengan antusias ketika Super Depor 2.0 berusaha menegaskan diri sebagai kekuatan permanen di La Liga sekali lagi.
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