Sebagaimana Real Madrid membangun era-era berbeda Galacticos, Deportivo La Coruna secara resmi telah memperkenalkan Super Depor 2.0 setelah kembali ke La Liga. Setelah delapan musim di kasta bawah dan meraih promosi langsung, tim asal Galicia yang baru promosi itu membuat pernyataan besar dengan menghabiskan hampir €25 juta sepanjang bursa transfer musim panas.

CEO Benassi dan direktur olahraga Fernando Soriano menepati janji mereka untuk membangun skuad yang kompetitif, muda, dan sangat bertalenta bagi manajer Antonio Hidalgo.

Langkah perekrutan agresif ini menandai babak baru yang berani saat A Coruna bersiap menciptakan kembali keajaiban masa kejayaan bersejarahnya.