Klub Galicia itu secara resmi mengonfirmasi kesepakatan tersebut sambil menyoroti pedigree rekrutan barunya: "Meski masih berusia muda, ia sudah memiliki pengalaman yang menonjol di sepakbola level elite dan daftar prestasi yang mengesankan, termasuk dua gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan dua Supercopa de Espana."

Menekankan fleksibilitas taktis sang gelandang, pernyataan itu menambahkan: "Dengan perekrutannya, Depor menambah pemain yang sangat menjanjikan dan serbabisa ke dalam skuad, tetapi juga sosok yang sudah terbiasa dengan sepakbola di level tertinggi serta memiliki pengalaman di kompetisi domestik maupun internasional."