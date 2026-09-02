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imago-sport-1081370337.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Deportivo A Coruna rampungkan kesepakatan peminjaman semusim untuk gelandang Barcelona Marc Casado dengan opsi pembelian

Transfers
M. Casado
Deportivo de A Coruna
Barcelona
LaLiga

Deportivo La Coruna mengonfirmasi perekrutan gelandang Barcelona Marc Casado dengan status pinjaman selama satu musim yang mencantumkan opsi pembelian permanen. Pemain berusia 22 tahun itu pindah ke Riazor demi mencari menit bermain reguler di tim utama setelah meraih sejumlah trofi domestik utama dan mencatatkan 75 penampilan bersama tim senior Barcelona.

  • Klub Galicia amankan talenta Barcelona

    Deportivo secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan Casado dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona. Menurut spesialis transfer Fabrizio Romano, kesepakatan itu mencakup opsi bagi klub asal Galicia tersebut untuk mempermanenkan transfer itu seharga €30 juta (£26 juta/$35 juta) pada akhir musim. Gelandang tersebut meninggalkan Catalonia demi mencari kesempatan bermain reguler di tim utama setelah memantapkan dirinya di level senior melalui La Masia.


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    Depor memuji rekrutan baru

    Klub Galicia itu secara resmi mengonfirmasi kesepakatan tersebut sambil menyoroti pedigree rekrutan barunya: "Meski masih berusia muda, ia sudah memiliki pengalaman yang menonjol di sepakbola level elite dan daftar prestasi yang mengesankan, termasuk dua gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan dua Supercopa de Espana."

    Menekankan fleksibilitas taktis sang gelandang, pernyataan itu menambahkan: "Dengan perekrutannya, Depor menambah pemain yang sangat menjanjikan dan serbabisa ke dalam skuad, tetapi juga sosok yang sudah terbiasa dengan sepakbola di level tertinggi serta memiliki pengalaman di kompetisi domestik maupun internasional."

  • Gelandang serbabisa mencari menit bermain

    Casado meninggalkan Camp Nou setelah tergusur dalam hierarki lini tengah di belakang bintang-bintang mapan seperti Rodri, Frenkie de Jong, dan Marc Bernal. Sebelumnya, ia mencatatkan 75 penampilan di tim senior untuk Barcelona dan mengoleksi dua caps senior bersama Spanyol, tampil mulus sebagai gelandang bertahan atau bek kanan. Pengalamannya di level tertinggi dalam 49 laga La Liga dan 19 pertandingan Liga Champions kini akan memberikan kualitas vital bagi Depor sepanjang musim ini.

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    Debut di laga melawan Villarreal kian dekat

    Pemain berusia 22 tahun itu bisa langsung menjalani debutnya pada Sabtu ketika tim promosi itu bertandang ke Villarreal dalam laga liga keempat mereka. Momen itu datang saat klub Galicia tersebut menikmati awal positif dalam kehidupan mereka kembali di kasta tertinggi, dengan menempati peringkat kedelapan setelah mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan. Laga tandang yang berat ini memberi mantan pemain Barcelona itu kesempatan sempurna untuk langsung tampil apik.


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