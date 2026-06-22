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Denzel Dumfries optimis soal peluang Belanda di Piala Dunia seiring 'keyakinan yang semakin meningkat' setelah kemenangan telak atas Swedia
Piala Dunia di Madrid
Dumfries menegaskan ambisi utamanya setelah Belanda menghancurkan Swedia dengan skor telak 5-1. Namun, bek tersebut sama sekali menolak menanggapi spekulasi media yang mengaitkannya dengan transfer besar-besaran ke klub raksasa Spanyol, Real Madrid, setelah Piala Dunia.
"Pertanyaan tentang Real Madrid, saya tidak akan menjawabnya," kata Dumfries kepada para wartawan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Namun, apakah kami memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi juara dunia, saya juga sangat jelas mengenai hal itu: ya, memang demikian."
- Getty Images Sport
Keyakinan yang semakin meningkat dan energi positif menjadi pendorong bagi tim ini
Merefleksikan kemenangan telak atas Swedia, Dumfries menjelaskan bagaimana hasil tersebut telah sepenuhnya mengubah suasana di dalam tim setelah hasil imbang 2-2 melawan Jepang di awal kompetisi. Ia mencatat bahwa kemenangan dengan selisih skor yang besar secara alami memberikan momentum penting bagi tim, yang kini tercermin langsung di lapangan latihan menjelang pertandingan-pertandingan mendatang.
"Rasa percaya diri semakin meningkat," jelas Dumfries saat menganalisis kondisi tim nasional saat ini. "Hal itu terjadi pada setiap tim setelah meraih kemenangan besar. Energi positif pun mengalir ke dalam tim, dan hal itu juga terlihat di lapangan latihan. Menurut saya, kemenangan 5-1 ini sangat berharga dalam segala aspek."
Keyakinan yang tak tergoyahkan yang berakar pada pengalaman dan realisme
Dumfries membantah anggapan bahwa pernyataannya hanyalah sensasi menjelang turnamen, dengan mengaitkan perasaannya saat ini pada pengalaman turnamen yang mendalam yang dimiliki oleh skuad Belanda yang sedang dalam kondisi prima.
"Pada Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia sebelumnya, menurut saya kami tampil memadai," kata Dumfries. "Namun, tim ini benar-benar mampu meraih sesuatu yang istimewa. Kami kini memiliki banyak pengalaman di dalam skuad, tetapi segalanya harus tepat, dan semuanya harus berjalan lancar bagi kami."
- AFP
Fokus penuh tetap dipertahankan dalam perburuan gelar juara
Terlepas dari euforia atas penampilan menyerang mereka baru-baru ini, Dumfries menegaskan bahwa tim tetap sangat realistis dalam memperbaiki kelemahan pertahanan mereka. Ia mencatat bahwa skuad ini sepenuhnya fokus, sekaligus menepis anggapan bahwa mereka membutuhkan "panggilan bangun" setelah mengumpulkan empat poin dari pertandingan melawan Jepang dan Swedia.
"Fokus kami benar-benar ada di sana," kata Dumfries saat menilai peluang mereka meraih gelar. "Saya merasa kami bahkan lebih kompak satu sama lain dibandingkan pada turnamen-turnamen sebelumnya. Saya melihat banyak kualitas dari tim-tim negara lain di kompetisi ini, tetapi jika kami tetap tajam seperti sekarang, saya yakin kami adalah pesaing yang sesungguhnya."