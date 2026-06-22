Dumfries menegaskan ambisi utamanya setelah Belanda menghancurkan Swedia dengan skor telak 5-1. Namun, bek tersebut sama sekali menolak menanggapi spekulasi media yang mengaitkannya dengan transfer besar-besaran ke klub raksasa Spanyol, Real Madrid, setelah Piala Dunia.

"Pertanyaan tentang Real Madrid, saya tidak akan menjawabnya," kata Dumfries kepada para wartawan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Namun, apakah kami memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi juara dunia, saya juga sangat jelas mengenai hal itu: ya, memang demikian."