Dipimpin oleh kapten Dennis Schröder, tim asuhan pelatih nasional Álex Mumbrú memenangkan pertandingan kualifikasi di ibu kota Latvia—tempat lawan terpaksa memindahkan pertandingan karena situasi keamanan di negara asalnya—dengan skor 92:86 (45:37) dan meraih kemenangan keempat dalam lima pertandingan pada fase grup pertama. Juara Dunia dan Eropa ini sebenarnya sudah memastikan tiket ke fase kedua sebelumnya.
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Dennis Schröder tampil gemilang! Bintang NBA asal Jerman ini membawa tim DBB meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia
Meski demikian, kemenangan ini sangat penting; semua hasil akan menjadi modal. Pada fase kualifikasi berikutnya, tim nasional DBB dipastikan akan menghadapi Polandia mulai akhir Agustus, sementara Belanda, Latvia, dan Austria masih bersaing memperebutkan dua tempat tersisa di grup paralel. Tiga tim teratas dari grup baru yang terdiri dari enam tim ini akan lolos ke Piala Dunia di Qatar (27 Agustus hingga 12 September 2027).
Bagi Mumbrú, kemenangan ini “sangat penting”; karena sedikitnya penonton di dalam arena, pertandingan ini terasa “sulit”. Meski demikian, timnya telah menampilkan “basket yang bagus” selama 35 menit, “di lima menit terakhir, kami memberi Israel beberapa peluang.”
“Kami ingin memenangkan kedua pertandingan itu,” kata Schröder merujuk pada pertandingan melawan Israel dan pertandingan penutup pada Senin di Bamberg melawan Siprus. Bagian pertama dari rencana tersebut berhasil. Pemain Jerman dengan skor tertinggi adalah Schröder dengan 20 poin, sementara Christian Sengfelder (16) dan Kay Bruhnke (15) juga mencetak skor dua digit. Pada pertandingan leg pertama akhir November di Ulm, tim Jerman menang telak (89:69).
Schröder bukan hanya satu-satunya juara dunia dalam jendela pertandingan internasional saat ini, tetapi juga satu-satunya pemain profesional NBA yang dinominasikan Mumbrù ke dalam skuadnya. “Beberapa pemain cedera, beberapa tidak memiliki kontrak. Beberapa sangat lelah karena telah memainkan lebih dari 80 pertandingan,” kata pelatih asal Spanyol itu menjelaskan alasan pemilihan pemainnya. Dengan demikian, beberapa pemain yang absen antara lain saudara-saudara Wagner, Franz dan Moritz, Tristan da Silva, serta Isaiah Hartenstein. Blok besar Bayern yang dipimpin Andreas Obst juga tidak tersedia.
Tim DBB mengawali pertandingan dengan gemilang, namun kemudian melakukan banyak kesalahan
Di Riga, tempat tim DBB mengalahkan Turki dalam final Kejuaraan Eropa pada 14 September 2025, mereka berhasil memulai pertandingan dengan gemilang. Tim Jerman yang diperkuat oleh juara Eropa Schröder dan Leon Kratzer memimpin 10:0 setelah sekitar 80 detik, namun setelah itu tim tamu yang belum terbiasa bermain dalam formasi ini melakukan banyak kesalahan. Akibatnya, tiga pemain baru—Sananda Fru, Simonas Lukosius, dan Michael Rataj—langsung diturunkan. Setelah empat lemparan tiga angka berturut-turut yang berhasil, tiga di antaranya dicetak oleh Sengfelder, mereka berhasil membangun keunggulan tipis saat jeda.
Pada kuarter ketiga yang gemilang (31:18), Schröder dan kawan-kawan berhasil menjauh secara signifikan, juga karena tim kini melakukan lebih sedikit turnover. Tim Schneider memastikan keunggulan 20 poin pertama (71:51/28.), dan di fase akhir, Israel tidak lagi mampu menciptakan ketegangan yang nyata meskipun sempat melakukan serangan balik.
Melawan Siprus, yang sudah tidak memiliki peluang lagi untuk lolos, tim ini harus meraih kemenangan wajib pada hari Senin. Masih ada peluang kecil untuk merebut posisi pertama di grup, jika Kroasia—yang pada akhir Februari di Zagreb telah memberikan satu-satunya kekalahan bagi tim DBB—secara tak terduga kalah di kandang sendiri melawan Israel. Namun, yang lebih penting adalah poinnya.
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