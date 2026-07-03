Dennis Schröder tampil gemilang! Bintang NBA asal Jerman ini membawa tim DBB meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia

Meski demikian, kemenangan ini sangat penting; semua hasil akan menjadi modal. Pada fase kualifikasi berikutnya, tim nasional DBB dipastikan akan menghadapi Polandia mulai akhir Agustus, sementara Belanda, Latvia, dan Austria masih bersaing memperebutkan dua tempat tersisa di grup paralel. Tiga tim teratas dari grup baru yang terdiri dari enam tim ini akan lolos ke Piala Dunia di Qatar (27 Agustus hingga 12 September 2027).

Bagi Mumbrú, kemenangan ini “sangat penting”; karena sedikitnya penonton di dalam arena, pertandingan ini terasa “sulit”. Meski demikian, timnya telah menampilkan “basket yang bagus” selama 35 menit, “di lima menit terakhir, kami memberi Israel beberapa peluang.”

“Kami ingin memenangkan kedua pertandingan itu,” kata Schröder merujuk pada pertandingan melawan Israel dan pertandingan penutup pada Senin di Bamberg melawan Siprus. Bagian pertama dari rencana tersebut berhasil. Pemain Jerman dengan skor tertinggi adalah Schröder dengan 20 poin, sementara Christian Sengfelder (16) dan Kay Bruhnke (15) juga mencetak skor dua digit. Pada pertandingan leg pertama akhir November di Ulm, tim Jerman menang telak (89:69).

Schröder bukan hanya satu-satunya juara dunia dalam jendela pertandingan internasional saat ini, tetapi juga satu-satunya pemain profesional NBA yang dinominasikan Mumbrù ke dalam skuadnya. “Beberapa pemain cedera, beberapa tidak memiliki kontrak. Beberapa sangat lelah karena telah memainkan lebih dari 80 pertandingan,” kata pelatih asal Spanyol itu menjelaskan alasan pemilihan pemainnya. Dengan demikian, beberapa pemain yang absen antara lain saudara-saudara Wagner, Franz dan Moritz, Tristan da Silva, serta Isaiah Hartenstein. Blok besar Bayern yang dipimpin Andreas Obst juga tidak tersedia.