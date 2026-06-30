"Kami baru saja membicarakan Undav dan (Kai) Havertz, dan kami merasa memiliki dua penyerang di kotak penalti adalah ide yang cukup bagus. Namun, mereka sama sekali tidak mendapat umpan. Jadi, mereka juga tidak saling menciptakan ruang," kata Klopp, memulai kritiknya terhadap penampilan tim pada 45 menit pertama dengan nada yang masih cukup umum.

Namun, pelatih berusia 59 tahun itu kemudian secara spesifik menyoroti Undav: “Kita juga harus membahas hal-hal ini sesuai dengan apa yang kita lihat. Deniz Undav boleh saja berusaha sedikit lebih keras untuk merebut bola,” tegas mantan pelatih Liverpool itu dengan jelas. “Dia memang tidak mendapat umpan, tapi jika dia berada di dekat bola, cobalah gunakan tubuhnya, minta bola—itu juga bagian dari bahasa tubuh!”