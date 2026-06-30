Bahkan sebelum kekalahan memalukan tim DFB melawan Paraguay (3:4 setelah adu penalti) di babak 16 besar Piala Dunia dipastikan, pakar TV Jürgen Klopp (MagentaTV) sudah mengkritik Deniz Undav saat jeda babak pertama. Penyerang asal VfB Stuttgart itu telah dimasukkan ke dalam starting eleven oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, namun hingga jeda babak pertama ia hanya berhasil melakukan tujuh sentuhan bola.
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"Deniz Undav sebaiknya lebih giat lagi dalam memperebutkan bola": Jürgen Klopp mengkritik tajam penyerang timnas Jerman itu usai kekalahan memalukan Jerman di Piala Dunia melawan Paraguay
"Kami baru saja membicarakan Undav dan (Kai) Havertz, dan kami merasa memiliki dua penyerang di kotak penalti adalah ide yang cukup bagus. Namun, mereka sama sekali tidak mendapat umpan. Jadi, mereka juga tidak saling menciptakan ruang," kata Klopp, memulai kritiknya terhadap penampilan tim pada 45 menit pertama dengan nada yang masih cukup umum.
Namun, pelatih berusia 59 tahun itu kemudian secara spesifik menyoroti Undav: “Kita juga harus membahas hal-hal ini sesuai dengan apa yang kita lihat. Deniz Undav boleh saja berusaha sedikit lebih keras untuk merebut bola,” tegas mantan pelatih Liverpool itu dengan jelas. “Dia memang tidak mendapat umpan, tapi jika dia berada di dekat bola, cobalah gunakan tubuhnya, minta bola—itu juga bagian dari bahasa tubuh!”
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"Ini gila!" Undav menimbulkan masalah besar bagi DFB
Bagaimana sang penyerang bisa bermain lebih baik, Klopp kemudian memperlihatkannya sekali lagi di hadapan semua orang dalam perbincangannya dengan Johannes B. Kerner: "Kalau aku menatapmu dan kamu tidak menunjukkan lewat tatapan matamu bahwa kamu menginginkan bola, maka kamu juga tidak akan mendapatkannya. Titik!"
Jika Undav mendengarkan saran tersebut, “maka dia akan mendapat bola, dan kita bisa mendapatkan tendangan bebas.” Namun, tim DFB hampir tidak menciptakan situasi bola mati di area berbahaya, seperti yang kemudian dikritik oleh Klopp: “Ini gila, mengingat penguasaan bola yang kita miliki!”
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Klopp sebagai pengganti Nagelsmann? "Ini bukan saat yang tepat"
Namun, kritik Klopp yang disiarkan di TV tampaknya tidak sampai ke ruang ganti DFB selama jeda pertandingan. Hingga diganti pada menit ke-63, Undav hanya melakukan dua sentuhan bola lagi dan menjadi salah satu pemain paling mengecewakan dalam tim nasional Jerman yang secara keseluruhan tampil mengecewakan dalam pertandingan ini (Nilai SPOX: 5,5). Padahal, penyerang ini sebelumnya menjadi salah satu titik terang di turnamen Piala Dunia dan mengumpulkan lima poin gol dalam 86 menit sebagai pemain pengganti.
Sementara itu, Klopp kembali menjadi sorotan setelah peluit akhir dibunyikan. Awalnya, mantan pelatih sukses ini mengkritik penampilan tim Jerman, kemudian namanya disebut-sebut sebagai calon pengganti Nagelsmann—yang sebenarnya ingin tetap menjabat—dan ia menyatakan: “Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal itu—terutama tidak dengan saya.”