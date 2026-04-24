Setelah menang 2-1 lewat perpanjangan waktu atas SC Freiburg, VfB Stuttgart akan menghadapi FC Bayern München di final di Berlin. Strategi pelatih Sebastian Hoeneß sama sekali tidak berjalan lancar untuk waktu yang lama. Hal itu juga disebabkan oleh penampilan Matthias Ginter yang kembali sangat gemilang, sebelum Deniz Undav membawa tim asal Swabia itu kembali ke permainan dan semakin mendekati rekor klub. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Tiago Tomas pada menit ke-119.
Deniz Undav pun merasa putus asa: Surat lamaran berikutnya dari Freiburg kepada Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia
Risiko penuh, tanpa bahaya: Rencana Sebastian Hoeneß sama sekali tidak berhasil
Melihat lembar laporan pertandingan memang menimbulkan banyak tanda tanya. Baik di Sky maupun ARD, Hoeneß pun diminta untuk memberikan penjelasan guna mengklarifikasi situasi tersebut.
Strategi apa yang diambil? Serangan penuh. Dia ingin menurunkan sebanyak mungkin pemain "yang bisa mencetak gol", demikian penjelasan pelatih VfB mengenai empat perubahan yang dilakukannya dibandingkan dengan kekalahan 2-4 saat melawan FC Bayern München. Hal itu memang terlihat dengan kehadiran Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich, dan Nikolas Nartey di lapangan. Setidaknya di atas kertas. Namun, ancaman gol sama sekali tak terlihat. Di babak pertama, tim Swabia baru melepaskan tembakan berarti pertama ke gawang Freiburg pada menit ke-40. Pada saat yang sama, itu menjadi awal fase penyerangan yang sebenarnya bisa berujung pada gol penyama kedudukan dan seolah tak kunjung berakhir.
Sebelumnya, catatan statistik Stuttgart hanya mencatat 0,07 expected goals, yang melonjak tajam menjelang peluit babak pertama dan akhirnya mencapai 4,25. Sejak saat itu, buruknya konversi peluanglah yang menggagalkan rencana Hoeneß, sebelum Undav memecah kebuntuan (71') berkat umpan matang dari Bilal El Khannouss, yang secara mengejutkan tidak masuk starting eleven namun tampil luar biasa setelah masuk sebagai pengganti. Bahkan dengan masuknya Tomas dan Badredine Bouanani, yang mempersiapkan gol kemenangan tersebut, Hoeneß membuktikan sentuhan emasnya.
Di lini belakang, Hoeneß bahkan mengandalkan formasi tak biasa dengan tiga pemain kaki kiri. Posisi kiri ditempati oleh bek kiri sejati Maximilian Mittelstädt, di tengah bertindak kapten pertahanan Jeff Chabot, dan di kanan dalam peran yang tidak biasa, Ramon Hendriks. Leweling bekerja sama dengan Nartey untuk mengamankan sisi kanan, yang membuat formasi tim terlihat sedikit kacau di beberapa kesempatan.
Setelah awal yang sangat gelisah, Freiburg pun mendapat angin dan semakin kuat dari menit ke menit. Akhirnya, sekali lagi kekuatan besar mereka dalam situasi bola mati yang menghasilkan keunggulan. Gol Maximilian Eggestein setelah tendangan sudut dari Vincenzo Grifo diawali oleh umpan balik yang fatal dari Angelo Stiller dari setengah lapangan lawan (!).
Surat lamaran berikutnya dari Matthias Ginter kepada Julian Nagelsmann
Namun, assist tersebut tidak dicetak oleh Grifo, melainkan oleh Ginter. Terlepas dari itu, bek tengah tersebut juga kembali menunjukkan performa impresifnya di hadapan Julian Nagelsmann, yang secara langsung menyaksikan pertandingan di Stuttgart.
Pemain berusia 32 tahun itu menghalau hampir setiap bola yang mengarah kepadanya (14 aksi menghalau) dan memenangkan sembilan dari 14 duelnya. Lagipula, Ginter sudah berada dalam performa yang memukau selama berminggu-minggu.
Setelah penampilan gemilangnya lagi di leg pertama perempat final Liga Europa melawan Celta Vigo, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di timnas, Lothar Matthäus, menyebut penendang gol yang membawa skor akhir 3-0 itu telah menampilkan "pertandingan yang sempurna". "Cara dia bermain, tidak ada yang lebih baik dari itu," puji Pelatih SCF Julian Schuster setelahnya: "Penampilannya sangat mengesankan dan dia berhasil menularkan semangat itu kepada rekan-rekannya." Jika dia menjadi pelatih timnas, dia akan "membawa" Ginter, tambah penyerang Igor Matanovic: "Kesuksesan tim berbicara sendiri dan dia memiliki andil besar di dalamnya."
Namun, peluangnya untuk naik ke kereta Piala Dunia sangat kecil. Pertandingan internasional terakhirnya dari 51 penampilannya sudah berlangsung sekitar tiga tahun yang lalu - dan itu terjadi tak lama sebelum Nagelsmann menggantikan Hansi Flick. Untuk pemusatan latihan bulan Maret, pelatih tim nasional menominasikan, selain duo utama Nico Schlotterbeck/Jonathan Tah, seperti yang diharapkan, Antonio Rüdiger dan Waldemar Anton, yang keduanya juga berhak mengharapkan tiket. Selain itu, Malick Thiaw juga dibawa, namun ia tidak diturunkan dan dianggap sebagai kandidat yang tidak pasti.
Tak lama setelah itu, Ginter menceritakan tentang "percakapan yang mengecewakan". Ia tidak membayangkan peluang besar untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju luar negeri - yang juga masih diimpikan oleh Chabot dari Stuttgart: "Saya telah bekerja di bawah berbagai pelatih dan tentu saja saya tidak bodoh dalam hal struktur dan perilaku pertahanan."
Hal yang mungkin menjadi kendala bagi Ginter hanyalah performanya yang sedikit menurun saat menguasai bola. Jika tim berhasil meraih gelar di Liga Europa, pencalonannya akan sangat layak.
Nilai yang luar biasa! Deniz Undav mengincar rekor klub
Ginter juga berperan besar dalam membuat Undav sama sekali tidak berhasil hingga ia mencetak gol. Penyerang itu kalah dalam sebagian besar duelnya, melakukan banyak umpan yang salah, dan menjadi pemain lapangan VfB yang paling sering kehilangan bola.
Namun, dia ada di tempat yang tepat pada saat yang menentukan. Undav mencetak gol penyama kedudukan 1-1 dari posisi yang sebenarnya sulit dengan ketenangan yang luar biasa, yang baru-baru ini membuat Nagelsmann kesulitan memberikan penjelasan. Pemain berusia 29 tahun ini mungkin tidak hanya akan berangkat ke Piala Dunia sebagai pemain Jerman yang paling produktif. Dengan sedikit keberuntungan, dia bahkan bisa mengakhiri musimnya yang luar biasa dengan memecahkan rekor klub.
Dengan gol ke-24-nya di semua kompetisi musim ini, ia kini mengumpulkan 37 poin. Undav sudah berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa VfB. Pemimpinnya adalah Mario Gomez. Namun, untuk menyamai rekor terbaik dari musim 2008/09 menurut database Opta dengan 35 gol dan enam assist yang luar biasa, ia masih membutuhkan empat kontribusi gol lagi.
Padahal, Undav sebenarnya sudah bisa memperkecil jarak tersebut secara signifikan. Setelah mencetak gol, ia beberapa kali gagal, antara lain karena bola membentur tiang gawang dan, menjelang akhir pertandingan, kiper SCF Florian Müller yang menyelamatkan timnya dengan penyelamatan gemilang hingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di babak tersebut, tiang gawang kembali menghalangi Undav untuk menambah poin (tendangan Chris Führich membentur tiang).
Saat melawan Bayern akhir pekan lalu, Undav justru merampas peluangnya sendiri untuk mengejar ketertinggalan dari Gomez. Setelah insiden tak perlu dengan Nicolas Capaldo dari Hamburg pekan sebelumnya, Undav menerima kartu kuning kelimanya. Selain itu, ia gagal mengeksekusi penalti melawan HSV dan membuang beberapa peluang emas.
Kini, ia masih memiliki empat pertandingan Bundesliga dan final di Berlin untuk mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Hal itu sekaligus akan menjadi pernyataan tegas kepada manajemen klub dalam negosiasi kontrak baru. Undav dikabarkan meminta gaji dalam jumlah rekor.
Rekor klub terancam: Perbandingan antara Deniz Undav dan Mario Gomez
Musim
Pemain
Pertandingan
Gol
Assist
Poin (Total)
2008/09
Mario Gomez
44
35
6
41
2025/26
Deniz Undav
41
24
13
37