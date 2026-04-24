Deniz Undav pun merasa putus asa: Surat lamaran berikutnya dari Freiburg kepada Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia

Melihat lembar laporan pertandingan memang menimbulkan banyak tanda tanya. Baik di Sky maupun ARD, Hoeneß pun diminta untuk memberikan penjelasan guna mengklarifikasi situasi tersebut.

Strategi apa yang diambil? Serangan penuh. Dia ingin menurunkan sebanyak mungkin pemain "yang bisa mencetak gol", demikian penjelasan pelatih VfB mengenai empat perubahan yang dilakukannya dibandingkan dengan kekalahan 2-4 saat melawan FC Bayern München. Hal itu memang terlihat dengan kehadiran Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich, dan Nikolas Nartey di lapangan. Setidaknya di atas kertas. Namun, ancaman gol sama sekali tak terlihat. Di babak pertama, tim Swabia baru melepaskan tembakan berarti pertama ke gawang Freiburg pada menit ke-40. Pada saat yang sama, itu menjadi awal fase penyerangan yang sebenarnya bisa berujung pada gol penyama kedudukan dan seolah tak kunjung berakhir.

Sebelumnya, catatan statistik Stuttgart hanya mencatat 0,07 expected goals, yang melonjak tajam menjelang peluit babak pertama dan akhirnya mencapai 4,25. Sejak saat itu, buruknya konversi peluanglah yang menggagalkan rencana Hoeneß, sebelum Undav memecah kebuntuan (71') berkat umpan matang dari Bilal El Khannouss, yang secara mengejutkan tidak masuk starting eleven namun tampil luar biasa setelah masuk sebagai pengganti. Bahkan dengan masuknya Tomas dan Badredine Bouanani, yang mempersiapkan gol kemenangan tersebut, Hoeneß membuktikan sentuhan emasnya.

Di lini belakang, Hoeneß bahkan mengandalkan formasi tak biasa dengan tiga pemain kaki kiri. Posisi kiri ditempati oleh bek kiri sejati Maximilian Mittelstädt, di tengah bertindak kapten pertahanan Jeff Chabot, dan di kanan dalam peran yang tidak biasa, Ramon Hendriks. Leweling bekerja sama dengan Nartey untuk mengamankan sisi kanan, yang membuat formasi tim terlihat sedikit kacau di beberapa kesempatan.

Setelah awal yang sangat gelisah, Freiburg pun mendapat angin dan semakin kuat dari menit ke menit. Akhirnya, sekali lagi kekuatan besar mereka dalam situasi bola mati yang menghasilkan keunggulan. Gol Maximilian Eggestein setelah tendangan sudut dari Vincenzo Grifo diawali oleh umpan balik yang fatal dari Angelo Stiller dari setengah lapangan lawan (!).