Julian Nagelsmann berdiri di lapangan sepak bola klub asalnya, FC Issing, sambil tersenyum melihat kartu pemain lamanya. Kartu itu masih berlaku, "Saya bisa saja turun bermain akhir pekan ini," canda pelatih tim nasional itu, namun FCI harus bermain tanpa Nagelsmann saat menghadapi SG Lechsee di Kreisklasse 4 Zugspitze pada hari Minggu: "Kondisi ototnya bisa jadi kritis," akunya - dan lebih memilih untuk fokus pada para pemain yang siap bertanding. Bukan untuk Issing, melainkan untuk Jerman, di Piala Dunia.
Deniz Undav mendapat manfaat dari "persiapan" Lena: Julian Nagelsmann akhirnya mengakhiri perdebatan seputar Piala Dunia
Kurang dari empat minggu sebelum pengumuman skuad turnamen pada 12 Mei, Nagelsmann sekali lagi secara rinci menjelaskan siapa saja yang diharapkan membawa pulang bintang kelima bagi timnas Jerman di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada—serta siapa yang tidak. Masih termasuk dalam kategori pertama adalah pemain berbakat Jamal Musiala dan, tidak terkecuali atas saran istri Nagelsmann, Lena, pemain cadangan Deniz Undav. Di kategori kedua, misalnya, ada Manuel Neuer.
"Manu," tegas Nagelsmann di ruang klub FCI sambil memandang trofi Piala Dunia yang terpampang di atas perapian di depannya, "tetaplah seorang kiper yang luar biasa. Dia selalu bersemangat untuk menahan bola dan rela terjatuh ke tanah." Dan ya, terlepas dari rumor yang beredar, ia memiliki "hubungan yang sangat baik" dengan kapten Bayern tersebut. Namun: "Tidak ada yang berubah" dari situasi tersebut. Neuer memang telah "mundur", sehingga "tidak masuk akal untuk terus-menerus mendiskusikannya". Cukup.
Pelatih tim nasional Nagelsmann memiliki penyeimbang dalam diri "Lena"-nya
Bagi Nagelsmann, penampilannya dalam acara bincang-bincang "Bestbesetzung" di MagentaTV benar-benar seperti bermain di kandang sendiri. Sebelum duduk di kursi berwarna biru kehijauan di klub tersebut, ia sempat mampir ke rumah orang tuanya; di kota itu ia masih memiliki banyak teman, orang-orang memperlakukannya seperti biasa, di sini ia boleh menjadi "Julian yang dulu", katanya, "itu perasaan yang luar biasa". Namun pada musim panas nanti, seperti yang ditekankan oleh pembawa acara Johannes B. Kerner, Nagelsmann akan "bertanggung jawab" atas suasana hati di seluruh negeri.
Jadi, bagaimana ia akan menghadapi "mimpi masa kecilnya", Piala Dunia? Dengan "antusiasme yang luar biasa", sedikit takhayul, meskipun ia tahu itu "omong kosong", dan dengan "Lena-nya" sebagai penasihat yang tak tergoyahkan. Istrinya, katanya, "syukurlah sangat jujur padaku", setelah kesalahan atau pernyataan yang kurang tepat seperti yang terakhir pada Undav, "aku akan dimarahi, yang juga bagus".
Ia telah berbicara dengan Undav, pemain asal Stuttgart itu boleh merencanakan Piala Dunia dengan pasti. Bahkan perannya sebagai pemain cadangan pun bisa "sedikit berubah. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk Deniz, melainkan semua pemain." Termasuk bintang top seperti Musiala. Ia pasti ikut serta, asalkan kondisinya memungkinkan, jelas Nagelsmann.
Nagelsmann sangat mengandalkan Pascal Groß dan Waldemar Anton: "Pengikat" dan "Pelatih"
Bintang muda asal Munich, Lennart Karl, yang menurut Nagelsmann telah menunjukkan "perkembangan luar biasa", juga berhak berharap menjadi "pemain hebat". Selain itu, di antara para pemain senior seperti kapten Joshua Kimmich atau Florian Wirtz, terdapat para pemain profesional yang menerima peran mereka sebagai pemain cadangan tanpa mengeluh. Seperti Pascal Groß, yang "berpikir layaknya seorang pelatih". Seperti Waldemar Anton, "pengikat bagi berbagai budaya".
Di Piala Dunia, kata Nagelsmann, "dalam skenario terbaik, kami akan bersama selama delapan hingga sembilan minggu - jadi harus ada kecocokan secara personal". Dan demikianlah, Nagelsmann sudah memiliki skuad Piala Dunia-nya "sebagian besar" di benaknya.
Tujuannya, tegasnya, tetap tidak berubah. "Setiap tim yang berlaga di Piala Dunia harus berambisi menjadi juara dunia."