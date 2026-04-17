Deniz Undav mendapat manfaat dari "persiapan" Lena: Julian Nagelsmann akhirnya mengakhiri perdebatan seputar Piala Dunia

Bagi Nagelsmann, penampilannya dalam acara bincang-bincang "Bestbesetzung" di MagentaTV benar-benar seperti bermain di kandang sendiri. Sebelum duduk di kursi berwarna biru kehijauan di klub tersebut, ia sempat mampir ke rumah orang tuanya; di kota itu ia masih memiliki banyak teman, orang-orang memperlakukannya seperti biasa, di sini ia boleh menjadi "Julian yang dulu", katanya, "itu perasaan yang luar biasa". Namun pada musim panas nanti, seperti yang ditekankan oleh pembawa acara Johannes B. Kerner, Nagelsmann akan "bertanggung jawab" atas suasana hati di seluruh negeri.

Jadi, bagaimana ia akan menghadapi "mimpi masa kecilnya", Piala Dunia? Dengan "antusiasme yang luar biasa", sedikit takhayul, meskipun ia tahu itu "omong kosong", dan dengan "Lena-nya" sebagai penasihat yang tak tergoyahkan. Istrinya, katanya, "syukurlah sangat jujur padaku", setelah kesalahan atau pernyataan yang kurang tepat seperti yang terakhir pada Undav, "aku akan dimarahi, yang juga bagus".

Ia telah berbicara dengan Undav, pemain asal Stuttgart itu boleh merencanakan Piala Dunia dengan pasti. Bahkan perannya sebagai pemain cadangan pun bisa "sedikit berubah. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk Deniz, melainkan semua pemain." Termasuk bintang top seperti Musiala. Ia pasti ikut serta, asalkan kondisinya memungkinkan, jelas Nagelsmann.