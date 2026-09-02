Galatasaray telah merampungkan perekrutan striker tim nasional Turki Deniz Gul dari FC Porto sesaat sebelum tenggat waktu transfer. Penyerang berusia 22 tahun itu mendarat di Bandara Ataturk dengan jet pribadi pada 1 September 2026, di mana ia disambut para petinggi klub dan suporter yang antusias.

Klub Super Lig itu secara resmi memberi pemberitahuan kepada Public Disclosure Platform (KAP) setelah menyepakati total biaya transfer sebesar €10 juta dengan Porto. Kesepakatan tersebut mencakup pembagian keuntungan 10 persen untuk klub Portugal itu dari penjualan apa pun di masa depan.

Gul meneken kontrak berdurasi lima tahun mulai musim 2026-27. Ia akan menerima gaji bersih tahunan yang dijamin sebesar €1,5 juta selama masa baktinya di Istanbul.