Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Deniz Gul merampungkan transfer €10 juta ke Galatasaray dari FC Porto dengan kontrak lima tahun
Gul menuntaskan kepindahannya ke Galatasaray
Galatasaray telah merampungkan perekrutan striker tim nasional Turki Deniz Gul dari FC Porto sesaat sebelum tenggat waktu transfer. Penyerang berusia 22 tahun itu mendarat di Bandara Ataturk dengan jet pribadi pada 1 September 2026, di mana ia disambut para petinggi klub dan suporter yang antusias.
Klub Super Lig itu secara resmi memberi pemberitahuan kepada Public Disclosure Platform (KAP) setelah menyepakati total biaya transfer sebesar €10 juta dengan Porto. Kesepakatan tersebut mencakup pembagian keuntungan 10 persen untuk klub Portugal itu dari penjualan apa pun di masa depan.
Gul meneken kontrak berdurasi lima tahun mulai musim 2026-27. Ia akan menerima gaji bersih tahunan yang dijamin sebesar €1,5 juta selama masa baktinya di Istanbul.
- Anadolu Agency
Sangat gembira menyambut kedatangan di Istanbul
Setibanya usai turun dari penerbangannya di Istanbul, Gul memimpin para pendukung Galatasaray yang telah menunggu dengan chant suporter klasik sebelum berangkat untuk menjalani tes medis. Penyerang muda itu mengungkapkan kegembiraannya bisa menyelesaikan kepindahan ini dan bergabung dengan juara bertahan Turki.
Ia menegaskan antusiasmenya untuk segera bertemu tim dan memulai babak barunya di RAMS Park.
"Saya sangat senang. Saya sangat antusias," kata Gul. "Saya ingin bertemu tim dan para suporter kami secepat mungkin. Hal yang penting bagi saya saat ini adalah berada di sini. Saya sekarang ada di sini dan saya fokus pada hal ini."
Perjalanan di Eropa dan perpindahan tim nasional
Lahir dan besar di Stockholm dari ayah asal Turki dan ibu asal Swedia, Gul menimba ilmu di akademi-akademi muda di Swedia sebelum bersinar bersama Hammarby IF. Ketajamannya dalam mencetak gol membuatnya mendapatkan transfer ke FC Porto pada Agustus 2024 dengan kontrak hingga 2029.
Di level internasional, Gul mewakili Swedia di level U-19 sebelum menetapkan masa depan internasionalnya bersama Turki pada November 2024. Setelah itu, ia mendapat panggilan ke tim senior di bawah pelatih tim nasional Vincenzo Montella untuk laga UEFA Nations League pada Maret 2025.
Pemain berusia 22 tahun itu kini kembali ke sepakbola Turki untuk memperkuat lini serang Galatasaray dengan fisiknya dan pengalaman Eropa di level tertinggi.
- Getty Images
Langsung beraksi
Setelah menuntaskan tes medis dan dokumen formalnya, Gul akan langsung bergabung ke sesi latihan tim utama di bawah staf pelatih.
Kedatangannya memberi tambahan kedalaman yang vital dalam rotasi lini depan saat Galatasaray bersiap mempertahankan gelar domestik mereka dan bersaing di kompetisi Eropa.
Gul kini akan fokus untuk menjalani debutnya dan memantapkan dirinya sebagai figur kunci dalam skuad untuk kampanye 2026-27.
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