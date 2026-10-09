Ketika ditanya apakah klub harus bisa menentukan anggaran mereka sendiri, selama utang tidak dibebankan kepada klub, mantan bek City Mills, yang berbicara mewakili Gambling.com, panduan untuk situs kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Ya, dengan sejumlah syarat.

“Inti dari Financial Fair Play adalah agar klub tidak bangkrut. Karena jelas, terutama di negara ini, klub adalah sebuah komunitas. Ini tentang para suporter. Ini jauh, jauh lebih besar daripada sepakbola. Ini tentang keseluruhannya.

“Jika sebuah klub sepakbola bangkrut, itu berdampak pada seluruh kota kecil, kota besar, apa pun itu. Kita harus melindungi hal itu sebisa mungkin. Jadi Financial Fair Play, apa pun sebutannya, PSR, ada untuk mencegah klub bangkrut.

“Ini solusi yang sangat, sangat sederhana untuk masalah ini. Dan saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Jika Anda punya pemilik miliarder, biarkan mereka membelanjakan sebanyak apa pun yang mereka ingin belanjakan. Kenapa tidak? Tentu dengan syarat bahwa kontrak yang mereka tandatangani dimasukkan ke dalam rekening escrow. Jadi kontrak-kontrak itu terlindungi.

“Misalnya saya mengambil alih sebuah klub besok dan setiap kontrak bernilai 900 juta untuk berapa pun lamanya. Itulah nilai total kontrak para pemain itu. Saya bilang, ‘silakan, ada £900 juta di dalam sebuah rekening yang tidak bisa disentuh’. Secara efektif ada perlindungan. Jika saya pergi besok, itu jaminan saya dan saya kehilangan £900 juta saya.

“Jika saya merekrut pemain baru, saya harus terus menambahnya. Dan jelas setiap tahun itu direvisi, Anda mengutak-atik angka itu. Jadi Anda menaruh jaminan. Jika saya pergi besok, klub terlindungi. Kontrak-kontrak itu pada akhirnya akan habis, tetapi klub tidak dirugikan. Klub bisa menjual pemain dan semacamnya sementara itu jika mereka mau dan mendapatkan uang kembali. Tetapi klub itu tidak perlu khawatir bahwa mereka tidak bisa membayar gaji para pemain itu.

“Sebagai contoh, Luton Town promosi dan katakanlah Saudi Investment Fund adalah penggemar Luton. Anda tidak bisa bersaing. Kita sudah melihat itu di Newcastle. Kenapa, jika itu uang Anda, Anda tidak bisa membelanjakan sebanyak yang Anda mau? Selama klub terlindungi.

“Orang-orang berkata, ‘oh, itu uang yang sangat besar’. Ya, Anda punya pilihan. Jika Anda membeli sebuah klub sepakbola dan Anda harus menaruh £1 miliar sebagai jaminan, ya sudah. Jika tidak, kelola klub sepakbola Anda dengan lebih baik dan taruh £500 juta sebagai jaminan.

“Anda mulai melihat itu di EFL. Jelas tim-tim yang terdegradasi dari Championship harus membuktikan bahwa mereka bisa membayar gaji mereka untuk musim berikutnya dan mengakui kerugian mereka. Ini semacam hal yang mirip, hanya saja jelas dalam skala yang lebih besar dengan angka yang lebih besar.

“Apakah Chelsea mampu melakukan itu? Apakah Glazers mampu melakukan itu? Ya, tentu saja mampu. Dan oke, mereka mungkin meminjamnya dari bank, apa pun yang mereka lakukan, tetapi Anda bisa melindungi klub-klub sepakbola itu.

“Saya sepenuhnya mendukung jika mereka dibiarkan membelanjakan apa yang mereka mau. Selama itu bukan uang pinjaman, selama itu tidak terkait dengan hal lain, itu benar-benar uang tunai yang mereka investasikan, modal nyata, kenapa tidak? Selama itu bukan pinjaman yang harus dibayar kembali atau ini, itu, dan lain-lain. Jika Anda berkata, ‘ini sekantong uang tunai saya, boom, itu dia’, saya akan membiarkan mereka membelanjakan sebanyak apa pun yang mereka mau.”