Dengan skenario derby dan kelemahan Real Madrid, Barcelona perlahan-lahan mengukuhkan posisinya menuju gelar La Liga

Ada sebuah pola yang sangat dikenal oleh para pendukung Barcelona musim ini, bahkan sejak musim lalu, karena pola ini berulang berkali-kali dengan cara yang sama: tim unggul, mendapat ancaman, napas mulai terengah-engah, detak jantung meningkat, lalu pada saat keraguan mulai muncul, Blaugrana menutup jalan di depannya dan menyebarkan kegembiraan di antara para pendukungnya.

Dalam pertandingan hari ini melawan Espanyol, segalanya tidak keluar dari kebiasaan, bahkan menjadi miniatur dari musim ini secara keseluruhan. Tim Catalan itu unggul dua gol di babak pertama, dan di awal babak kedua, lawan bangkit dan memperkecil ketertinggalan, sehingga menciptakan momen-momen cemas yang berlangsung selama beberapa menit yang terasa lebih lama dari yang seharusnya.

Momen-momen itulah, saat bisikan penonton meninggi karena takut akan skenario sepak bola yang tak terduga, yang tepatnya menjadi "titik krusial" dalam kisah Barcelona musim ini, yang sering berakhir dengan cara yang sama: gol di menit-menit akhir mengembalikan ketenangan, lalu gol lain mengubah ketenangan itu menjadi perayaan.

Skor akhir 4-1, klasemen mulai terbentuk, mungkin untuk upacara perayaan gelar: 79 poin untuk Barça berbanding 70 untuk Real. Selisih sembilan poin antara kedua tim dengan tujuh pertandingan tersisa.