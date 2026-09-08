'Dengan segala hormat' - Lautaro Martinez meremehkan reuni dengan Jose Mourinho saat Inter bersiap menghadapi Real Madrid dalam duel Liga Champions

Mourinho tetap menjadi sosok yang dicintai di kalangan loyalis Inter, setelah secara terkenal mempersembahkan treble bersejarah selama masa baktinya di Milan. Namun, saat Inter bersiap menghadapi Real Madrid asuhannya dalam laga akbar Eropa, Martinez bertekad tidak membiarkan nostalgia mengalihkan fokus skuad dari misi yang ada.

Saat berbicara kepada media soal reuni dengan mantan bos Inter itu, Martinez memberikan penilaian yang tegas. Sang penyerang mengatakan: "Mourinho adalah pelatih yang memenangkan gelar-gelar penting di Inter. Dengan segala hormat kepadanya, hari ini kami fokus mempersiapkan pertandingan besok dan memberikan yang terbaik."



