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Diterjemahkan oleh
'Dengan segala hormat' - Lautaro Martinez meremehkan reuni dengan Jose Mourinho saat Inter bersiap menghadapi Real Madrid dalam duel Liga Champions
- AFP
Menghormati warisan The Special One
Mourinho tetap menjadi sosok yang dicintai di kalangan loyalis Inter, setelah secara terkenal mempersembahkan treble bersejarah selama masa baktinya di Milan. Namun, saat Inter bersiap menghadapi Real Madrid asuhannya dalam laga akbar Eropa, Martinez bertekad tidak membiarkan nostalgia mengalihkan fokus skuad dari misi yang ada.
Saat berbicara kepada media soal reuni dengan mantan bos Inter itu, Martinez memberikan penilaian yang tegas. Sang penyerang mengatakan: "Mourinho adalah pelatih yang memenangkan gelar-gelar penting di Inter. Dengan segala hormat kepadanya, hari ini kami fokus mempersiapkan pertandingan besok dan memberikan yang terbaik."
- AFP
Tantangan Mbappe dan Madrid
Tugas untuk tim Cristian Chivu menjadi semakin sulit dengan gerak perekrutan pada musim panas di Bernabeu. Real Madrid telah menambah daya gedor yang signifikan serta stabilitas di lini belakang mereka, membuat mereka menjadi salah satu favorit untuk meraih trofi.
"Kami menghadapi tim hebat dengan banyak pemain level atas. Kami punya kekuatan kami sendiri. Kami juga siap menghadapi Mbappe, salah satu yang terbaik di dunia," jelas Martinez ketika membahas pertarungan taktik yang akan datang. Ia kemudian menyoroti keseimbangan lawan dengan mengatakan: "Madrid telah memperkuat diri dengan sangat baik. Mereka merekrut banyak pemain berkualitas di lini pertahanan."
Belajar dari kegagalan-kegagalan Eropa sebelumnya
Riwayat Inter di kompetisi antarklub Eropa belakangan ini terbilang naik turun, termasuk tampil di final lalu diikuti tersingkir lebih awal secara mengecewakan pada musim lalu. Martinez memandang kemunduran itu bukan sebagai kegagalan, melainkan pelajaran penting bagi skuad yang masih haus akan kesuksesan tertinggi. Sang penyerang menegaskan tim harus menunjukkan perkembangan dan ketangguhan jika ingin melewati kerasnya fase gugur Liga Champions dan bersaing dengan tim-tim elite.
Merefleksikan ambisi klub di level Eropa, pemenang Piala Dunia 2022 itu berbicara jujur soal mentalitas tim menjelang fase grup. "Tahun lalu kami tersingkir lebih awal, tetapi penting untuk belajar dari kesalahan kami. Saya berharap bisa memberikan segalanya dan membawa Inter melangkah sejauh mungkin. Liga Champions adalah sebuah tujuan. Seperti yang selalu saya katakan, kami semua bermimpi, tetapi itu bukan obsesi," katanya kepada para wartawan.
- AFP
Tuntutan taktis dan tugas bertahan
Di luar ketajamannya dalam mencetak gol, Martinez dikenal berkat etos kerjanya yang luar biasa dan kesediaannya untuk bertahan dari lini depan. Gaya bermain tanpa pamrih ini menjadi komponen inti identitas Inter dalam setup taktik mereka saat ini, yang menuntut para penyerang menjadi garis pertahanan pertama.
“Itu tergantung pada masing-masing tim dan apa yang diminta setiap pelatih dari mereka,” kata Martinez saat ditanya soal ekspektasi bertahan terhadap penyerang modern. “Karena gaya pressing dan permainan kami, itu berarti saya harus menekan dan tetap waspada dalam fase bertahan. Di luar permintaan pelatih agar saya melakukannya, itu datang secara alami bagi saya. Hal itu sering bergantung pada karakteristik masing-masing pemain.”
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