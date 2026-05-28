Dengan posisi-posisi kunci di klub-klub top sudah terisi, apakah Mauricio Pochettino akan memperpanjang kontraknya bersama Tim Nasional Sepak Bola AS? Brad Friedel menjelaskan bagaimana pelatih asal Argentina itu dapat membantu sepak bola Amerika bersaing dengan bola basket dan bisbol
Posisi-posisi penting di Liga Premier dan La Liga sedang diisi
Saat ini, kontrak Pochettino dengan U.S. Soccer akan berakhir saat turnamen besar di Amerika Utara usai pada musim panas ini. Harapan sangat tinggi terhadap apa yang disebut sebagai ‘Generasi Emas’ para talenta, dengan pemain seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie yang siap memukau dan menghibur penonton di seluruh dunia.
Mata dari seluruh penjuru dunia akan tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko antara 11 Juni dan 19 Juli, dengan beberapa nama terbesar dan paling terkenal di dunia olahraga siap unjuk gigi di panggung paling megah.
Pochettino akan membantu menanggung beban ekspektasi sebagai tuan rumah bersama, tetapi apakah ia akan mundur setelah misi tersebut selesai? Pada satu titik, pria berusia 54 tahun ini dikaitkan erat dengan tim-tim papan atas di Premier League, La Liga, dan liga lainnya.
Tim-tim seperti Manchester United, Chelsea, dan Tottenham telah mengisi posisi manajerial yang kosong, sementara Manchester City diperkirakan akan meminta Enzo Maresca untuk mengikuti jejak Pep Guardiola. Di Spanyol, Jose Mourinho tampaknya akan kembali ke Real Madrid sementara Hansi Flick terus tampil mengesankan di Barcelona. AC Milan dilaporkan tertarik, namun nama-nama lain seperti Andoni Iraola tetap menjadi kandidat untuk mengisi posisi tersebut di Serie A.
Apakah Pochettino akan tetap menjabat sebagai pelatih timnas AS?
Dengan mempertimbangkan hal itu, apakah Pochettino akan mempertimbangkan kembali pilihannya—mengingat kemungkinan perpanjangan masa jabatannya sebagai pelatih timnas AS kini semakin terbuka? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Friedel, mantan kiper timnas AS tersebut—dalam wawancara bersama MrQ—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia akan mendapat tawaran dari mana saja di dunia. Dia adalah manajer yang luar biasa. Itu benar-benar tergantung pada apa yang ingin dia lakukan dan mungkin seberapa sukses tim tersebut.
“Satu anekdot menarik terkait hal ini adalah bahwa Matt Crocker, yang merupakan direktur olahraga di U.S. Soccer, pada dasarnya membangun siklus empat tahun ini, lalu pindah ke Arab Saudi, negara lain yang juga berpartisipasi di Piala Dunia, tetapi untuk Piala Dunia.
“Jadi saya menafsirkannya sebagai dua kemungkinan: seperti mereka semua pergi di akhir, atau mungkin mereka akan memberikan lebih banyak sekarang karena Mauricio sudah berada di lapangan selama dua setengah tahun atau berapa pun itu, dan dia mulai memahami lanskap budaya sepak bola di sekitar peran gabungan direktur olahraga/pelatih kepala setelahnya, dan benar-benar membantu AS.
“Secara pribadi, saya akan sangat senang jika dia tetap tinggal. Karena budaya di Amerika Serikat adalah hal yang kurang, tetapi itu adalah hal tersulit untuk diatasi.”
Tantangan terbesar yang dihadapi sepak bola Amerika Serikat
Friedel menambahkan mengenai tantangan yang dihadapi sepak bola AS ketika pertandingan internasional dan MLS harus bersaing dengan NBA, NFL, NHL, dan MLB: “Stadion-stadion kami luar biasa, lapangan latihan kami luar biasa, pendidikan kepelatihan lebih baik, para pelatihnya pun lebih baik. Anda tahu, olahraga ini berkembang pesat di kalangan amatir, dan sebagainya. Tapi sepak bola masih belum menjadi olahraga utama di AS. Dan sampai sepak bola menjadi olahraga utama di AS, kita tidak akan pernah memiliki generasi emas karena kita tidak akan pernah mendapatkan semua atlet top, dan bahkan lebih dari itu, orang-orang yang rela berkorban demi olahraga ini. Sampai kita memiliki itu, kita hanya perlu terus berusaha membangun olahraga ini sebaik mungkin.
“Argumen yang sering orang sampaikan kepada saya, bahkan teman-teman saya yang menjadi pakar di olahraga yang saya mainkan, mereka semua berkata: ‘Ya, tapi kita seharusnya jauh lebih baik dengan 350 juta penduduk’. Saya katakan kepada mereka: ‘Tidak, jika berdasarkan populasi, maka India akan mendominasi. China akan mendominasi. Pakistan akan mendominasi’.
Hanya ada satu, dari 10 negara terpadat di dunia, hanya ada satu negara sepak bola di sana, dan itu adalah Brasil. Dan salah satu alasan mengapa mereka yang terbaik adalah karena mereka adalah negara sepak bola, dan mereka memiliki 215 juta penduduk atau berapa pun jumlahnya yang semuanya gila sepak bola. Jika AS adalah negara sepak bola, negara sepak bola secara budaya yang memiliki 350 juta penduduk, ya, kita akan sangat dominan di turnamen. Tapi kita bukan.”
Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Pertandingan persahabatan & babak penyisihan grup Piala Dunia
Timnas AS akan segera menjalani laga persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Senegal dan Jerman. Pochettino telah mengumumkan skuadnya untuk turnamen besar ini, dengan 26 pemain terpilih, dan ia ingin memberikan kesempatan bermain sebanyak mungkin kepada para pemain tersebut sebelum kompetisi dimulai.
Pertandingan pertama akan berlangsung melawan Paraguay di SoFi Stadium, California, pada 12 Juni, sebelum kemudian menghadapi Australia di Seattle pada 19 Juni. Jadwal Grup D yang menantang akan ditutup pada 25 Juni saat kembali ke Inglewood untuk bertanding melawan Turkiye.