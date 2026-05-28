Dengan posisi-posisi kunci di klub-klub top sudah terisi, apakah Mauricio Pochettino akan memperpanjang kontraknya bersama Tim Nasional Sepak Bola AS? Brad Friedel menjelaskan bagaimana pelatih asal Argentina itu dapat membantu sepak bola Amerika bersaing dengan bola basket dan bisbol

Saat ini, kontrak Pochettino dengan U.S. Soccer akan berakhir saat turnamen besar di Amerika Utara usai pada musim panas ini. Harapan sangat tinggi terhadap apa yang disebut sebagai ‘Generasi Emas’ para talenta, dengan pemain seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie yang siap memukau dan menghibur penonton di seluruh dunia.

Mata dari seluruh penjuru dunia akan tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko antara 11 Juni dan 19 Juli, dengan beberapa nama terbesar dan paling terkenal di dunia olahraga siap unjuk gigi di panggung paling megah.

Pochettino akan membantu menanggung beban ekspektasi sebagai tuan rumah bersama, tetapi apakah ia akan mundur setelah misi tersebut selesai? Pada satu titik, pria berusia 54 tahun ini dikaitkan erat dengan tim-tim papan atas di Premier League, La Liga, dan liga lainnya.

Tim-tim seperti Manchester United, Chelsea, dan Tottenham telah mengisi posisi manajerial yang kosong, sementara Manchester City diperkirakan akan meminta Enzo Maresca untuk mengikuti jejak Pep Guardiola. Di Spanyol, Jose Mourinho tampaknya akan kembali ke Real Madrid sementara Hansi Flick terus tampil mengesankan di Barcelona. AC Milan dilaporkan tertarik, namun nama-nama lain seperti Andoni Iraola tetap menjadi kandidat untuk mengisi posisi tersebut di Serie A.