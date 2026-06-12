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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dengan nuansa Latin dan kejutan dari Inggris... Pembukaan Piala Dunia memicu antusiasme para penggemar sekaligus memicu perdebatan

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Edisi yang belum pernah ada sebelumnya

Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 menjadi sorotan di Stadion Mexico City dengan pertunjukan yang memukau, sebelum peluit tanda dimulainya pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan dibunyikan.

Bagian pertama upacara menampilkan busana yang terinspirasi dari warisan lokal Meksiko, serta kehadiran sejumlah artis, terutama Shakira dan Burna Boy yang membawakan lagu resmi turnamen "Dai Dai".

Pada bagian kedua upacara, bendera-bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia ditampilkan, sementara Andrea Bocelli dan Eja menyanyikan lagu "DNA".

  • Lagu Resmi Piala Dunia

    Jaringan "euronews" melaporkan: "Upacara pembukaan resmi menerangi Stadion Azteca sebelum pertandingan dimulai, di mana bintang Kolombia Shakira dan penyanyi Nigeria Burna Boy menghibur penonton dengan membawakan 'Day Day', lagu resmi turnamen tersebut."

    Jaringan tersebut menambahkan: "Tenor legendaris Italia, Andrea Bocelli, dan bintang K-pop, E.G., juga turut berpartisipasi dalam upacara pembukaan."

    Jaringan Deutsche Welle mengomentari upacara pembukaan tersebut, dengan mengatakan: "Alunan musik Latin bergema di sekitar replika raksasa Piala Dunia di tengah lapangan, menjelang dimulainya 104 pertandingan selama 39 hari, hingga pertandingan final di Stadion MetLife di New Jersey pada 19 Juli."

    Jaringan tersebut menambahkan: "Pada momen-momen puncak upacara, bintang Kolombia Shakira dan penyanyi Nigeria Burna Boy membawakan lagu 'Dai Dai'—sebuah ungkapan slang Italia yang berarti 'ayo' atau 'berikan yang terbaik'—yang merupakan lagu resmi turnamen, yang memicu antusiasme penonton."

    Dia melanjutkan: "Polisi bersiaga di ibu kota Meksiko, terutama di sekitar area penonton luar ruangan di pusat kota, di mana dilaporkan terjadi keributan saat orang-orang berdesak-desakan masuk ke lokasi yang ramai itu sebelum pertandingan dimulai."

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  • Kritik dari Inggris

    Surat kabar Inggris "The Guardian" menyoroti kritik yang dilontarkan oleh pembawa acara terkenal Mark Bogatch terhadap upacara tersebut, dengan mengatakan: "Mari kita jujur... upacara pembukaan ini bukanlah jenis yang akan dikenang."

    Beberapa menit kemudian, Bogatsch kembali mengomentari hal yang sama, sambil mengangkat bahu ketika upacara pembukaan tidak dimulai tepat waktu, dengan mengatakan: "Tidak ada yang terjadi, dan itulah mengapa upacara-upacara ini tidak bertahan lama dalam ingatan."

    "The Guardian" mencatat bahwa Bogach kecewa dengan daftar penampil, karena bintang-bintang internasional disimpan untuk pertunjukan di sela-sela babak final—yang menampilkan Madonna, Coldplay, dan BTS—sementara upacara pembukaan di Meksiko lebih banyak menampilkan talenta lokal. 

    Sementara itu, jaringan "ESPN" menggambarkan upacara pembukaan dengan kata sederhana, dengan mengatakan: "Penampilan Shakira hanya berarti satu hal... saatnya Piala Dunia."

  • Konser yang dinantikan

    Surat kabar Inggris "The Independent" menulis: "Penantian Piala Dunia 2026 telah berakhir, di mana Shakira dan Borna Boy memeriahkan Kota Meksiko sebelum pertandingan pembuka, namun turnamen ini masih membutuhkan dua upacara pembukaan lainnya mengingat sifatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya."

    Surat kabar tersebut menambahkan: "Adanya tiga negara tuan rumah berarti akan diadakan tiga upacara pembukaan terpisah untuk setiap pertandingan pembuka, seperti biasa, di mana ketiga negara tersebut akan mengundang bintang-bintang dunia dan seniman lainnya untuk menciptakan suasana yang istimewa pada ajang sepak bola paling bergengsi ini."

    Dia melanjutkan: "Produser Italia Marco Balich, yang dikenal karena karyanya dalam upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Milano-Cortina tahun ini, akan mengawasi ketiga pertunjukan megah ini."

    Dia melanjutkan: "Kanada akan menjadi sorotan dalam upacara pembukaannya di Toronto, yang akan dimulai tepat pukul 18.30 waktu musim panas Inggris pada Jumat, 12 Juni di Stadion BMO Field, sebelum pertandingan tim tuan rumah melawan Bosnia dan Herzegovina, dan memimpin daftar artis yang berpartisipasi adalah bintang Kanada Michael Bublé, bersama dengan Alicia Cara dan Alanis Morissette."

    Dia menambahkan: "Turnamen ini akan berpindah ke Los Angeles, di mana Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah upacara pembukaan ketiga dan terakhir Piala Dunia. Upacara pembukaan Piala Dunia akan dimulai tepat pukul 12:30 pagi waktu musim panas Inggris pada hari Sabtu, 13 Juni, sebelum pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay, di Stadion Sofi, stadion terbaru yang digunakan dalam turnamen musim panas ini."

    Dia melanjutkan: "Bintang pop dunia Katy Perry akan memeriahkan acara utama di negara asalnya, bersama rapper Future, sementara Tayla akan tampil dalam konser keduanya setelah penampilannya di Meksiko, bersama bintang Thailand Lisa dari grup K-pop Blackpink, artis Nigeria Rima, dan penyanyi Brasil Anitta."