Surat kabar Inggris "The Independent" menulis: "Penantian Piala Dunia 2026 telah berakhir, di mana Shakira dan Borna Boy memeriahkan Kota Meksiko sebelum pertandingan pembuka, namun turnamen ini masih membutuhkan dua upacara pembukaan lainnya mengingat sifatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Surat kabar tersebut menambahkan: "Adanya tiga negara tuan rumah berarti akan diadakan tiga upacara pembukaan terpisah untuk setiap pertandingan pembuka, seperti biasa, di mana ketiga negara tersebut akan mengundang bintang-bintang dunia dan seniman lainnya untuk menciptakan suasana yang istimewa pada ajang sepak bola paling bergengsi ini."

Dia melanjutkan: "Produser Italia Marco Balich, yang dikenal karena karyanya dalam upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Milano-Cortina tahun ini, akan mengawasi ketiga pertunjukan megah ini."

Dia melanjutkan: "Kanada akan menjadi sorotan dalam upacara pembukaannya di Toronto, yang akan dimulai tepat pukul 18.30 waktu musim panas Inggris pada Jumat, 12 Juni di Stadion BMO Field, sebelum pertandingan tim tuan rumah melawan Bosnia dan Herzegovina, dan memimpin daftar artis yang berpartisipasi adalah bintang Kanada Michael Bublé, bersama dengan Alicia Cara dan Alanis Morissette."

Dia menambahkan: "Turnamen ini akan berpindah ke Los Angeles, di mana Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah upacara pembukaan ketiga dan terakhir Piala Dunia. Upacara pembukaan Piala Dunia akan dimulai tepat pukul 12:30 pagi waktu musim panas Inggris pada hari Sabtu, 13 Juni, sebelum pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay, di Stadion Sofi, stadion terbaru yang digunakan dalam turnamen musim panas ini."

Dia melanjutkan: "Bintang pop dunia Katy Perry akan memeriahkan acara utama di negara asalnya, bersama rapper Future, sementara Tayla akan tampil dalam konser keduanya setelah penampilannya di Meksiko, bersama bintang Thailand Lisa dari grup K-pop Blackpink, artis Nigeria Rima, dan penyanyi Brasil Anitta."