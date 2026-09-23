Ammar Al-Ghamdi tampil dalam 3 pertandingan bersama tim Al-Ittihad U-21 pada bulan September ini, dan berhasil mencetak 5 gol, dengan rata-rata mendekati dua gol di setiap pertandingan.

Dengan lima gol tersebut, penyerang Al-Ittihad itu mencapai gol keenamnya pada musim ini di Liga Joy Elite, sehingga menempati peringkat kedua dalam daftar top skor, hanya berselisih satu gol di belakang Mohammed Al-Issa, bintang Al-Ettifaq.