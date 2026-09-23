Ammar Al-Ghamdi, penyerang Al-Ittihad, merebut status bintang Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) pada bulan September ini, setelah membangkitkan kembali kenangan musim pertama kompetisi tersebut.
Dengan kenangan musim perdana: Ammar Al-Ghamdi rebut gelar bintang Liga Joy Elite di bulan September
Penyerang haus gol kelas satu
Ammar Al-Ghamdi tampil dalam 3 pertandingan bersama tim Al-Ittihad U-21 pada bulan September ini, dan berhasil mencetak 5 gol, dengan rata-rata mendekati dua gol di setiap pertandingan.
Dengan lima gol tersebut, penyerang Al-Ittihad itu mencapai gol keenamnya pada musim ini di Liga Joy Elite, sehingga menempati peringkat kedua dalam daftar top skor, hanya berselisih satu gol di belakang Mohammed Al-Issa, bintang Al-Ettifaq.
Al-Ittihad memimpin ke puncak
Al-Ghamdi mencetak satu gol dalam kemenangan 4-1 atas Al-Wehda pada pekan ketiga, serta gol serupa dalam kemenangan 2-0 atas Al-Qadsiah pada pekan keempat, sebelum melesakkan hat-trick yang membawa Al-Ittihad menang 3-1 atas Al-Faisaly pada pekan kelima.
Rangkaian kemenangan yang di dalamnya penyerang muda tersebut memainkan peran terbesar ini menempatkan Al-Ittihad di puncak klasemen Liga Joway Elite dengan koleksi 13 poin, unggul satu poin atas Al-Fateh yang menempati posisi kedua.
Algojo dengan kepala dan kaki kiri
Lima gol yang dicetak Ammar Al-Ghamdi sepanjang bulan September berjalan ini bervariasi antara kaki kiri yang menghasilkan 3 gol, dan sundulan kepala yang mencatatkan dua gol lainnya.
Bola yang sampai ke arah kepala atau di depan kaki kiri penyerang muda ini saat berhadapan dengan gawang telah menjadi pemandangan yang menakutkan bagi para penjaga gawang tim lawan, karena mengisyaratkan sebuah gol yang sulit untuk gagal terjadi.
Al-Ghamdi tidak hanya mengandalkan ketajamannya dalam menuntaskan serangan, tetapi ia juga terlibat dalam membangun permainan, menerima bola, dan menerobos area lawan dengannya, seperti yang ia lakukan dalam pertandingan melawan Al-Qadsiah.
dari para bintang musim pertama
Al-Ghamdi mengenang kembali kenangan penampilan gemilangnya di musim pertama Liga Jawwy untuk Elite, ketika ia mencetak 14 gol dan bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak.
Dari 14 gol tersebut, Ammar Al-Ghamdi mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan di babak sistem gugur, yang mencerminkan kemampuannya yang tinggi di momen-momen krusial.
Penyerang Al-Ittihad itu berharap dapat melanjutkan penampilan gemilangnya pada musim ini, untuk membawa timnya meraih gelar yang harus dilepasnya sejak babak perempat final musim lalu, sekaligus menobatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak, gelar yang gagal ia raih dengan selisih tipis.
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