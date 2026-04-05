Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) telah mengumumkan wasit yang akan memimpin pertandingan antara Real Madrid dan Bayern Munich pada Selasa mendatang, dalam leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Santiago Bernabéu.
Pilihan jatuh pada wasit Inggris ternama Michael Oliver, mengingat sensitivitas pertandingan yang dinantikan ini.
Ini adalah pertandingan kelima yang dipimpin Oliver untuk Real Madrid di kompetisi Eropa, Hasil pertandingan sebelumnya bervariasi, terutama kekalahan dari Juventus dengan skor (1-3) pada leg kedua perempat final Liga Champions musim 2017/18, serta kemenangan atas Eintracht Frankfurt (2-0) di Piala Super Eropa 2022.
Wasit asal Inggris ini juga memimpin dua pertandingan lain untuk Real Madrid, di mana mereka menang atas Sporting Braga (2-1) pada fase grup musim 2023/24, dan atas Olympiacos (4-3) pada musim 2025/26.
Pertandingan Juventus tersebut diwarnai insiden kontroversial, setelah wasit Oliver memberikan tendangan penalti yang kontroversial untuk Real Madrid di menit-menit akhir, yang dilakukan oleh bek Juventus asal Maroko, Mehdi Benatia, serta mengusir kiper legendaris Gianluigi Buffon karena protes.
Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol dari tendangan penalti tersebut, sehingga Real Madrid lolos ke semifinal dengan agregat 4-3, dan melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara.
Oliver memiliki rekor yang relatif bagus bersama Bayern Munich, di mana ia telah memimpin beberapa pertandingan tim Bavaria tersebut di berbagai kompetisi dan meraih hasil yang impresif.
Di antara pertandingan-pertandingan tersebut, yang paling menonjol adalah kemenangan Bayern atas Flamengo (4-2) di Piala Dunia Antarklub 2025, serta kemenangan atas Bayer Leverkusen (3-0) di Liga Champions musim 2024/25.
Wasit asal Inggris ini juga memimpin kemenangan penting Bayern atas Paris Saint-Germain (1-0) pada musim 2022/23, hasil imbang tim tersebut melawan Red Bull Salzburg (1-1) pada musim 2021/22, serta kemenangan besar atas Barcelona (3-0) pada musim 2017/18.