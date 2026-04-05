Pilihan jatuh pada wasit Inggris ternama Michael Oliver, mengingat sensitivitas pertandingan yang dinantikan ini.

Ini adalah pertandingan kelima yang dipimpin Oliver untuk Real Madrid di kompetisi Eropa, Hasil pertandingan sebelumnya bervariasi, terutama kekalahan dari Juventus dengan skor (1-3) pada leg kedua perempat final Liga Champions musim 2017/18, serta kemenangan atas Eintracht Frankfurt (2-0) di Piala Super Eropa 2022.

Wasit asal Inggris ini juga memimpin dua pertandingan lain untuk Real Madrid, di mana mereka menang atas Sporting Braga (2-1) pada fase grup musim 2023/24, dan atas Olympiacos (4-3) pada musim 2025/26.