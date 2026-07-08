Pertanyaan kuis: Dua negara Eropa mana yang telah lolos ke babak gugur di setiap turnamen besar sejak 2014? Di satu sisi, Prancis, juara dunia 2018 dan yang saat ini mungkin merupakan tim terbaik di dunia. Bukan Inggris, bukan Spanyol, bukan Portugal, apalagi Jerman. Jadi, di sisi lain: Swiss. Sebuah rekor yang sangat mengesankan, terutama jika mempertimbangkan jumlah penduduknya yang hanya sekitar sembilan juta jiwa.
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Dengan "Joshua Kimmich versi Swiss" untuk mengatasi trauma seputar "Tiang Tuhan": Swiss bertekad membalas dendam di Piala Dunia
Dalam enam turnamen terakhir, tim Swiss berhasil dua kali lolos ke perempat final dan empat kali ke babak 16 besar. Namun, mereka biasanya tersingkir secara dramatis: tiga kali melalui adu penalti, dan pada awal rangkaian prestasi mengesankan mereka di Piala Dunia 2014, mereka tersingkir di babak 16 besar setelah perpanjangan waktu melawan Argentina, yang kemudian menjadi finalis.
- AFP
Pada tahun 2014, Blerim Dzemaili gagal karena "tiang gawang Tuhan"
Angel Di Maria membawa Argentina unggul pada menit ke-118 saat itu, sebelum Blerim Dzemaili menyia-nyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Dari jarak dekat, dalam pertandingan terakhir sang pelatih legendaris Ottmar Hitzfeld, ia yang sama sekali tidak terkawal justru menyundul bola ke tiang gawang; bola kemudian memantul ke lututnya dan akhirnya meleset tipis di samping gawang.
Bukan hanya komentator TV Swiss yang tak percaya. “Bola datang, peluang, gol!” seru Sascha Rufer saat itu, namun terlalu terburu-buru. "Tidak, tidak, tidak! Tolong jangan, tolong jangan! Ini tidak mungkin! Ya Tuhan, bola memantul ke tiang gawang! Ini tidak mungkin!" Sementara itu, surat kabar Argentina Ole menamai tiang gawang di Sao Paulo sebagai "Tiang Tuhan", mengacu pada "Tangan Tuhan" milik Diego Armando Maradona.
Dua belas tahun kemudian, kini ada peluang besar untuk membalas dendam. Setelah menang dalam adu penalti melawan Kolombia, Swiss untuk pertama kalinya sejak 1954 lolos ke perempat final Piala Dunia dan akan berhadapan dengan Argentina pada Minggu dini hari. Justru Argentina!
- Getty Images Sport
Swiss di Piala Dunia: "Lingkungan yang tidak sehat" karena Granit Xhaka?
Hampir tak ada yang menduga Swiss akan melaju sejauh ini di Piala Dunia ini, terutama setelah pertandingan pembuka. Saat menghadapi tim Qatar yang lemah, tim Swiss kebobolan gol penyama kedudukan 1-1 di masa tambahan waktu akibat gol bunuh diri yang dilakukan Miro Muheim, pemain asal Hamburg. Kapten Granit Xhaka kemudian melontarkan kritik tajam kepada rekan-rekannya, yang memicu perdebatan sengit. Surat kabar tabloid Blick menulis, dengan mengutip “beberapa sumber”, bahwa beberapa pemain merasa “terganggu atau tidak nyaman di kamp pelatihan” akibat sikap Xhaka; bahkan ada pembicaraan mengenai “terlalu banyak hal negatif” dan “lingkungan yang tidak sehat”.
Hal itu disusul dengan kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina, di mana Xhaka juga mencetak gol — dan saat merayakan gol, ia menirukan mulut yang sedang berbicara dengan tangannya. “Mungkin saya juga sedikit membutuhkan hal ini, provokasi-provokasi ini, pendapat-pendapat dari luar,” kata pemain berusia 33 tahun dari AFC Sunderland itu setelahnya, sekaligus menuntut lebih banyak rasa hormat atas pencapaian sepanjang kariernya: “Setelah 148 pertandingan membela seragam ini, untuk negara ini, mungkin kita juga bisa bangga memiliki pemain seperti ini di barisan kita.”
Betapa emosionalnya Xhaka saat ini juga terlihat setelah kemenangan dalam adu penalti melawan Kolombia. Sementara para pemain lainnya membentuk kerumunan besar untuk merayakan, Xhaka sendirian terjatuh ke tanah dan menangis. “Seringkali dia terlihat dingin di mata orang lain,” kata pelatih Murat Yakin. “Tapi hari ini dia juga menunjukkan sisi lembutnya.”
Padahal, Xhaka nyaris menjadi tokoh tragis: Pada menit ke-115, ia menyebabkan peluang emas bagi Kolombia akibat kehilangan bola yang fatal, namun peluang tersebut tidak dimanfaatkan. Dalam adu penalti, Xhaka kemudian berhasil mencetak gol dengan sedikit keberuntungan. Sama seperti mantan pemain Augsburg Ruben Vargas, Zeki Amdouni, dan Cedric Itten, yang juga sedang mengalami masa-masa sulit seperti Xhaka. Pemain berusia 29 tahun itu baru beberapa minggu lalu terdegradasi ke Liga 3 bersama Fortuna Düsseldorf dalam keadaan yang sangat dramatis. Dalam kekalahan telak 0-3 di Fürth—yang berarti degradasi langsung meskipun awalnya berada dalam posisi yang sangat menguntungkan—Itten, yang hingga saat itu menjadi andalan Fortuna dengan 15 gol, absen karena skorsing akibat kartu kuning.
Kini, ia tiba-tiba bersinar di panggung sepak bola terbesar di dunia. Musim depan, Itten akan bermain untuk Werder Bremen.
- Getty Images Sport
Denis Zakaria sebagai "Joshua Kimmich dari Swiss"
Namun, hal paling unik terkait susunan pemain Swiss di Piala Dunia kali ini adalah Denis Zakaria. Seorang gelandang murni yang diturunkan sebagai bek kanan darurat, bisa dibilang sebagai “Joshua Kimmich-nya Swiss”. Baik di tim nasional maupun di klub-klub yang pernah ia bela—mulai dari Borussia Mönchengladbach, Juventus Turin, Chelsea FC, hingga AS Monaco—Zakaria belum pernah diturunkan sebagai bek kanan sejak awal pertandingan, sebelum Yakin mencobanya dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Qatar.
Pemain berusia 29 tahun itu menunjukkan penampilan yang cukup baik, namun kemudian kembali duduk di bangku cadangan. Dalam dua pertandingan grup berikutnya, Yakin masing-masing sekali menurunkan Silvan Widmer dan Luca Jaquez di posisi bek kanan. Sebelum babak 16 besar melawan Aljazair (2-0), keduanya mengalami masalah fisik, sehingga Zakaria kembali ke starting eleven dan tampil meyakinkan terutama dalam serangan. Saat melawan Kolombia, ia secara keseluruhan mampu mengendalikan lawan yang merepotkan, Luis Diaz, dengan baik.
Namun, tokoh utama dalam laga menegangkan tersebut adalah kiper Gregor Kobel dari Borussia Dortmund, yang berhasil menepis tendangan penalti Cucho Hernandez dalam adu penalti. Secara keseluruhan, Swiss tampil meyakinkan terutama di lini pertahanan, sementara serangan mereka tidak terlalu produktif, yang juga disebabkan oleh absennya pemain Swiss paling menonjol di turnamen ini: Johan Manzambi dari SC Freiburg mengalami memar lutut saat sesi latihan terakhir dan diperkirakan akan absen dalam laga melawan Argentina.
Selain itu, masih ada tiga pemain yang juga turun dalam laga tahun 2014: superstar Lionel Messi, serta Xhaka dan Ricardo Rodriguez yang kini tidak terikat klub. Bagi Swiss, balas dendam yang sukses ini hanyalah langkah sementara. "Masih terlalu dini untuk membicarakan gelar juara dunia," kata bek tengah Manuel Akanji setelah kemenangan atas Kolombia, namun kemudian ia tetap melanjutkannya: "Kami tidak akan puas jika hanya menjadi runner-up. Kami ingin merebut gelar juara."
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