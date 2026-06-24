Dengan harga setara mobil impianmu... Bagaimana Ronaldo memengaruhi harga tiket pertandingan Portugal melawan Kolombia?

Pertandingan antara Kolombia dan Portugal, yang menampilkan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo dan James Rodríguez, telah menjadi salah satu pertandingan Piala Dunia yang paling dinantikan, bukan hanya karena daya tarik olahraganya, tetapi juga karena aspek ekonomi yang menyertainya.

Pertandingan penutup babak penyisihan Grup 11 Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan berlangsung di Miami, Minggu pagi mendatang.

Kedua tim ini sangat populer dan memiliki basis penggemar yang kuat di Amerika Serikat, sehingga permintaan tiket sudah sangat tinggi sejak tahap awal penjualan.