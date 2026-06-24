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Dengan harga setara mobil impianmu... Bagaimana Ronaldo memengaruhi harga tiket pertandingan Portugal melawan Kolombia?

Portugal vs Uzbekistan
Portugal
Uzbekistan
World Cup
Colombia vs Portugal
Colombia
C. Ronaldo
Portugal
Uzbekistan
AS
Kolombia

Penetapan harga yang ekstrem akibat ledakan "The Don"

Pertandingan antara Kolombia dan Portugal, yang menampilkan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo dan James Rodríguez, telah menjadi salah satu pertandingan Piala Dunia yang paling dinantikan, bukan hanya karena daya tarik olahraganya, tetapi juga karena aspek ekonomi yang menyertainya.

Pertandingan penutup babak penyisihan Grup 11 Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan berlangsung di Miami, Minggu pagi mendatang.

Kedua tim ini sangat populer dan memiliki basis penggemar yang kuat di Amerika Serikat, sehingga permintaan tiket sudah sangat tinggi sejak tahap awal penjualan.

  • Penetapan harga yang ekstrem

    Surat kabar Marca menerbitkan laporan yang menyoroti lonjakan besar harga tiket pertandingan Portugal melawan Kolombia, dengan menegaskan bahwa “permintaan memiliki dampak langsung terhadap harga jual, sehingga mendorong angka-angka tersebut ke level yang tidak biasa bahkan untuk acara sebesar ini”.

    Surat kabar tersebut melanjutkan: “Daftar harga yang tersedia di platform penjualan menunjukkan kisaran harga mulai dari sekitar 3.500 dolar AS untuk kursi biasa, hingga 30.000 dolar AS untuk kursi yang dekat dengan lapangan.”

    Sedangkan untuk pengalaman VIP atau paket eksklusif, harganya dengan mudah melampaui 60 ribu dolar. Fenomena ini menempatkan pertandingan tersebut dalam kategori tersendiri di ajang Piala Dunia itu sendiri.

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    • Iklan

  • Perbandingan yang Menakjubkan

    Di level harga tertinggi, muncul satu acuan yang tak terelakkan di pasar Amerika: harga mobil Tesla baru.

    Marca mengatakan: "Harga model-model (Tesla) seperti Model 3 Performance, Model S Plaid, dan Model X Plaid berkisar antara sekitar 54.990 dolar AS hingga lebih dari 100.000 dolar AS, tergantung pada spesifikasinya."

    Media tersebut menjelaskan: “Perbandingan ini bukan perbandingan teknis, melainkan ilustratif: beberapa tiket VIP untuk pertandingan Kolombia melawan Portugal mendekati kisaran harga yang sama (dengan mobil Tesla), sehingga mengubah pengalaman menonton di stadion menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan barang mewah.”

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  • Cristiano Ronaldo... Nilai dari penampilan terakhirnya

    Terlepas dari angka-angka, ada satu faktor yang sangat memengaruhi permintaan: yaitu kontroversi seputar legenda Cristiano Ronaldo.

    Kemungkinan bahwa ini adalah penampilan terakhirnya di Piala Dunia telah mengubah setiap penampilannya menjadi peristiwa global. Kehadiran Ronaldo memberikan dimensi emosional yang melampaui batas-batas olahraga dan secara langsung memengaruhi perilaku pasar.

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    Hal ini diperparah oleh basis penggemar Kolombia yang kuat di kota-kota seperti Miami, di mana pertemuan kedua kelompok penggemar tersebut meningkatkan tekanan untuk mendapatkan tempat di stadion.


  • Refleksi Sepak Bola Elite Modern

    Kenaikan harga tiket pertandingan di Piala Dunia bukanlah kasus yang terisolasi, melainkan bagian dari tren yang lebih luas dalam ajang olahraga besar, di mana pengalaman menonton langsung telah menjadi komoditas langka yang didorong oleh permintaan global, menurut Marca.

    Media tersebut menyimpulkan: “Hasilnya adalah sebuah fenomena di mana sepak bola tidak lagi hanya diukur dari apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga dari nilai ekonomi sekadar berada di tengah-tengah acara tersebut.”

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