Menurut The Sun, pasangan tersebut menghabiskan 54.000 poundsterling (sekitar 62.200 euro) untuk kuda jantan bernama Bunting Mental. Nama tersebut terinspirasi dari yel-yel "Let's Go Bunting Mental" yang dinyanyikan oleh para penggemar dart Bunting.
Dengan harga lebih dari 60.000 euro dan nama yang terinspirasi dari yel-yel penggemar: Bintang dart Luke Littler dan Stephen Bunting membeli kuda pacu
Bunting Mental dilatih oleh Hugo Palmer. "Sebagian besar atlet terkenal yang memiliki kuda termasuk dalam generasi saya, jadi sungguh luar biasa bisa melibatkan orang-orang dari generasi berikutnya," kata Palmer (46) kepada The Sun.
Michael Owen juga berinvestasi pada kuda pacu
Bunting telah lama dikenal sebagai penggemar olahraga berkuda, sementara Littler pada bulan Maret terlihat beberapa kali di Cheltenham Festival bersama pacarnya, Faith, serta para pemain dart profesional seperti Luke Humphries dan Nathan Aspinall, dan kabarnya mereka juga berhasil memenangkan uang dari taruhan di sana.
Littler dan Bunting memiliki kuda jantan berusia dua tahun tersebut bersama dengan seorang tokoh olahraga lainnya: mantan pemain tim nasional Inggris Michael Owen, yang pernah bermain untuk klub favorit keduanya, Manchester United (Littler) dan FC Liverpool (Bunting). Menurut Palmer, Bunting Mental diperkirakan akan melakukan debutnya pada bulan Juni.