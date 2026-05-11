FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Jochen Tittmar

Dengan gestur khusus! Vinicius Junior memancing reaksi para pendukung FC Barcelona dalam laga Clasico - Joao Cancelo mencatatkan sejarah sepak bola

Dalam laga Clasico yang berakhir dengan kekalahan 0-2 melawan juara baru FC Barcelona, Vinicius Junior terprovokasi hingga melakukan tindakan provokatif.

Pada babak pertama, pemain asal Brasil itu, yang selalu disoraki setiap kali menyentuh bola, tak bisa menahan amarahnya. Ia mengangkat tangannya ke arah tribun dan dengan jelas membentuk angka 15 menggunakan jari-jarinya.

  • Pesan di balik simbolisme ini: Ini adalah pengingat akan 15 trofi Eropa yang telah diraih Real Madrid sepanjang sejarah gemilangnya. Jarak yang memisahkan tim Catalan dari angka tersebut bagaikan jarak yang tak terukur.

    Ini bukan pertama kalinya Vinicius Junior menarik perhatian dengan aksi semacam itu dalam beberapa waktu terakhir. Di leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, ia juga memprovokasi para penggemar setelah mencetak gol penalti pada menit ke-22. 

    Setelah itu, ia awalnya merayakannya sambil tersenyum di dekat tiang sudut, sebelum menggosokkan kepalan tangannya di depan wajah dan membuat gestur "menangis" ke arah pendukung City, sebelum berbalik sambil tertawa.

    Vinicius sudah lebih dulu memprovokasi

    Sebuah gestur yang sebenarnya memiliki beberapa latar belakang. Tampaknya, dengan aksinya itu, Vinicius menyindir sambutan sinis yang diberikan para penggemar Manchester saat Real bertandang pada Februari 2025. Saat itu, sebuah spanduk raksasa diungkap di blok suporter, yang menampilkan gelandang City, Rodri, sedang mencium Ballon d'Or-nya. Di sampingnya tertulis, mengacu pada lirik lagu Oasis yang serupa dan jelas ditujukan kepada Vinicius: "Stop Crying Your Heart Out". Artinya: "Berhentilah menangis sedih."

    Vinicius sempat protes keras setelah kalah dari Rodri dalam ajang Ballon d'Or 2024. Klubnya bahkan membatalkan keikutsertaan dalam acara di Paris itu, saat terlihat bahwa pemain sayap kiri itu kalah dari Rodri.

  • Cancelo mencatatkan sejarah sepak bola

    El Clásico juga mengungkap dua kisah istimewa lainnya. Joao Cancelo dari Barcelona menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil meraih gelar juara di empat dari lima liga top Eropa.

    Pada musim 2020/21, pemain asal Brasil ini meraih Scudetto bersama Juventus Turin. Setahun kemudian, ia menjadi juara bersama Manchester City, dan dua belas bulan setelahnya, ia mengangkat trofi bersama FC Bayern.

    Lewandowski kini masuk dalam lingkaran elit

    Namun, Cancelo belum bisa menyaingi koleksi gelar Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia yang kemungkinan akan meninggalkan Barcelona ini baru saja merayakan gelar ke-13-nya di lima liga top Eropa. Ia meraih gelar juara bersama BVB (2), Bayern (8), dan kini Barcelona (3). 

    Dengan demikian, Lewandowski masuk ke dalam lingkaran elit. Hanya Ryan Giggs, Manuel Neuer, dan Thomas Müller yang juga berhasil mencapai prestasi ini.

  • Transfer-transfer termahal Real Madrid

    PemainJumlah
    Jude BellinghamBergabung pada 2023 dengan biaya transfer sebesar 127 juta euro dari Borussia Dortmund
    Eden HazardBergabung pada 2019 dengan biaya transfer sebesar 120,8 juta euro dari FC Chelsea
    Gareth BaleBergabung pada 2013 dengan biaya transfer sebesar 101 juta euro dari Tottenham Hotspur
