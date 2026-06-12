Menurut laporan L'Equipe, juara Bundesliga asal Jerman itu sekali lagi dengan tegas menampik semua pendekatan dari klub-klub lain.
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"Dengan 150 juta, mereka bahkan tak akan mendapat sepotong pun darinya!" Bos FC Bayern kembali bersikap tegas terkait Michael Olise
"Dia tidak akan pindah meski ditawari 200 juta euro. Olise tak ternilai harganya. Dia bahkan tidak akan pindah meski ditawari 500 juta euro. Saya bahkan tidak yakin apakah Real Madrid bisa mendapatkan Olise sekalipun dengan tawaran 150 juta euro," kata seorang anggota dewan direksi klub asal Munich yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip surat kabar Prancis tersebut.
Terutama di Real Madrid, pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan sangat diminati. Pakar transfer Fabrizio Romano baru-baru ini mengungkapkan bahwa tawaran sebesar 150 juta euro yang diumumkan secara besar-besaran oleh Florentino Perez dalam kampanye pemilihan presiden tersebut ditujukan kepada pemain serang FCB tersebut.
Namun, begitu rumor tersebut muncul, petinggi Bayern, yang diwakili oleh Presiden Herbert Hainer, telah menyampaikan penolakan tegas kepada Los Blancos dan menyatakan bahwa Olise tidak akan dijual.
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Real Madrid juga gagal dengan tawaran untuk Julian Alvarez
Pemain asal Prancis ini masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2029 dan menjadi pemain inti yang tak terbantahkan berkat penampilannya yang gemilang dalam dua musim terakhir. Pada musim lalu saja, ia menyumbang 53 kontribusi gol (22 gol, 31 assist) dalam 52 pertandingan resmi dan berperan besar dalam meraih gelar ganda.
"FC Bayern telah menutup pintu sepenuhnya, baik secara tertutup maupun terbuka, dan tidak ingin melakukan negosiasi apa pun," ungkap Romano. Oleh karena itu, Los Blancos akhirnya mencari alternatif dan menemukan penyerang Julian Alvarez dari rival sekota mereka, Atletico Madrid.
Namun, Real juga mendapat penolakan di sana. Tawaran yang diumumkan secara resmi pada Selasa lalu langsung ditolak oleh Atletico dengan mengacu pada klausul pelepasan senilai 500 juta euro dan bahkan diejek dalam sebuah postingan di X.