"Dengan 150 juta, mereka bahkan tak akan mendapat sepotong pun darinya!" Bos FC Bayern kembali bersikap tegas terkait Michael Olise

"Dia tidak akan pindah meski ditawari 200 juta euro. Olise tak ternilai harganya. Dia bahkan tidak akan pindah meski ditawari 500 juta euro. Saya bahkan tidak yakin apakah Real Madrid bisa mendapatkan Olise sekalipun dengan tawaran 150 juta euro," kata seorang anggota dewan direksi klub asal Munich yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip surat kabar Prancis tersebut.

Terutama di Real Madrid, pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan sangat diminati. Pakar transfer Fabrizio Romano baru-baru ini mengungkapkan bahwa tawaran sebesar 150 juta euro yang diumumkan secara besar-besaran oleh Florentino Perez dalam kampanye pemilihan presiden tersebut ditujukan kepada pemain serang FCB tersebut.

Namun, begitu rumor tersebut muncul, petinggi Bayern, yang diwakili oleh Presiden Herbert Hainer, telah menyampaikan penolakan tegas kepada Los Blancos dan menyatakan bahwa Olise tidak akan dijual.