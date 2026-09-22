Giovanni Malagò, presiden Figc, angkat bicara soal denda yang dijatuhkan kepada Juventus karena sejumlah suporter di Stadium tidak menghormati satu menit mengheningkan cipta untuk mengenang wafatnya Sandro Mazzola: "Menurut saya, karena ulah segelintir orang, tidak bisa ada pembahasan yang melibatkan satu klub secara keseluruhan, satu stadion secara keseluruhan - lapor ANSA -. Saya rasa dalam insiden ini ada reaksi yang sangat keras dari sebagian besar yang hadir, karena hal-hal seperti itu membuat semua orang sedih, dimulai dari para petinggi Juventus".
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Denda untuk Juventus, Malagò: "Karena ulah segelintir orang, satu klub secara keseluruhan tak bisa dilibatkan"
"Salah jika menggeneralisasi"
Malagò, berbicara dalam sebuah acara di Rapallo, melanjutkan: "Masalah sepakbola? Menurut saya salah jika digeneralisasi, tidak bisa lantas menyebut sepakbola. Jika di sebuah stadion yang berisi 40 ribu orang, ada 30, 20, 50 orang yang mencemooh. Kita juga melihatnya dalam konteks lain yang bisa berkaitan dengan nilai-nilai, seperti sekolah. Jika ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang membuat kita tercengang atau bahkan malu, tentu tidak boleh digeneralisasi".
Tentang tim nasional
Terakhir, tentang timnas Italia asuhan Mancini: "Optimistis? Kami memang optimistis secara alami, tetapi di atas segalanya kami memang harus seperti itu".
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