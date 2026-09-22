Malagò, berbicara dalam sebuah acara di Rapallo, melanjutkan: "Masalah sepakbola? Menurut saya salah jika digeneralisasi, tidak bisa lantas menyebut sepakbola. Jika di sebuah stadion yang berisi 40 ribu orang, ada 30, 20, 50 orang yang mencemooh. Kita juga melihatnya dalam konteks lain yang bisa berkaitan dengan nilai-nilai, seperti sekolah. Jika ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang membuat kita tercengang atau bahkan malu, tentu tidak boleh digeneralisasi".



