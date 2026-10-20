Dua menit sebelum gol yang diperdebatkan itu, tim tamu kembali unggul lewat sepak pojok. Rodri memanfaatkan keraguan kiper Alvaro Valles untuk mencetak gol pertamanya bagi klub, setelah sundulan Valentin Gomez pada menit ke-27 dari umpan silang Pablo Fornals menyamakan kedudukan usai gol pembuka Lamine Yamal lewat tendangan melengkung dari jarak sekitar 18 meter.

Begitu tembakan Lo Celso melewati Joan Garcia, Yamal dan Pedri berlari menghampiri wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea. Sambil menunjuk lengannya sendiri dalam rekaman kamera wasit, Pedri berkata: "Itu jelas handball, bolanya mengenai bagian ini."

Wasit itu awalnya menolak protes tersebut dengan menjawab: "Menurut saya, gerakan itu bukan pelanggaran, oke?"

Tidak puas dengan penjelasan itu, gelandang Spanyol tersebut membalas: "Bagaimana bisa bukan? Dia jelas mengontrol bola dengan tangannya!"