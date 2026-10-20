SOPA Images
Diterjemahkan oleh
“Demi sepak bola”: Rekaman kamera wasit yang viral ungkap permintaan jenaka Hector Bellerin agar gol spektakuler Giovani Lo Celso ke gawang Barcelona disahkan
Kamera tubuh merekam interaksi jenaka di tepi lapangan
Bellerin terekam kamera tubuh wasit saat mencoba dengan jenaka menyelamatkan gol spektakuler rekan setimnya ke gawang mantan klubnya di La Cartuja. Momen kontroversial itu terjadi dua menit sebelum jeda ketika Lo Celso melepaskan tendangan voli kaki kiri sambil berputar dari luar kotak penalti ke sudut atas gawang. Namun, para pemain Barcelona langsung memprotes gol penyama kedudukan itu karena bola mengenai tangan Cucho Hernandez dalam proses terciptanya gol.
- Getty Images Sport
Tim tamu geram menuntut wasit menyatakan handball
Dua menit sebelum gol yang diperdebatkan itu, tim tamu kembali unggul lewat sepak pojok. Rodri memanfaatkan keraguan kiper Alvaro Valles untuk mencetak gol pertamanya bagi klub, setelah sundulan Valentin Gomez pada menit ke-27 dari umpan silang Pablo Fornals menyamakan kedudukan usai gol pembuka Lamine Yamal lewat tendangan melengkung dari jarak sekitar 18 meter.
Begitu tembakan Lo Celso melewati Joan Garcia, Yamal dan Pedri berlari menghampiri wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea. Sambil menunjuk lengannya sendiri dalam rekaman kamera wasit, Pedri berkata: "Itu jelas handball, bolanya mengenai bagian ini."
Wasit itu awalnya menolak protes tersebut dengan menjawab: "Menurut saya, gerakan itu bukan pelanggaran, oke?"
Tidak puas dengan penjelasan itu, gelandang Spanyol tersebut membalas: "Bagaimana bisa bukan? Dia jelas mengontrol bola dengan tangannya!"
Intervensi VAR merusak momen tendangan voli akrobatik
Bengoetxea berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan, "Kami akan memeriksanya," sebelum berkonsultasi dengan ruang VAR. Namun, Pedri terus menyampaikan protesnya: "Ya, itu handball. Cucho sengaja menggerakkan tangannya untuk menguasai bola."
Wasit tetap pada keputusan yang dibuatnya di lapangan. "Menurut saya, posisi tangannya wajar," jawabnya. Fermin Lopez, Karim Adeyemi, dan Rodri kemudian ikut memprotes, dengan Rodri menegaskan: "Itu sangat jelas."
Saat Pedri terus menuntut agar gol itu dianulir, Bellerin menghampiri wasit dan dengan sedikit bercanda membela gol rekan setimnya: "Gol itu layak disahkan hanya karena cara dia mencetaknya. Demi sepakbola."
Sayangnya bagi Betis, VAR akhirnya menganulir gol tersebut. Setelah laga dilanjutkan, Gabriel Jesus menuntaskan umpan silang Yamal untuk mengubah skor menjadi 3-1. Abde Ezzalzouli sempat memperkecil ketertinggalan, tetapi beberapa saat kemudian Facundo Bernal diusir dari lapangan karena menggerakkan kepalanya ke arah Yamal. Eric Garcia, yang masuk sebagai pemain pengganti, dan Dani Olmo lalu memastikan kemenangan 5-2.
- Getty Images Sport
Kemenangan telak yang menyamai rekor jelang pekan berat
Tim asuhan Hansi Flick mengalahkan tuan rumah yang bermain dengan sepuluh pemain untuk meraih kemenangan kesembilan beruntun. Hasil itu menyamai rekor awal musim terbaik dalam sejarah La Liga yang dicatat Real Madrid pada 1968-69. Kemenangan meyakinkan tersebut menjadi modal ideal menghadapi pekan penentuan, saat Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions pada Selasa malam. Setelah itu, mereka akan mengalihkan perhatian ke duel El Clasico melawan Madrid akhir pekan depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami