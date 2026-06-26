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FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

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Dembélé yang luar biasa dan Prancis melaju kencang: menang 4-1 atas Norwegia yang tidak diperkuat Haaland, Les Bleus menutup babak penyisihan grup di posisi pertama

Norway vs France
World Cup
Norway
France

Tim Les Bleus tidak memberi kelonggaran kepada Norwegia yang tidak diperkuat Haaland

Prancis, yang dipimpin oleh penampilan luar biasa Kylian Mbappé dan Ousmané Dembelé, berhasil menyelesaikan misi untuk memenangkan Grup I dengan raihan poin sempurna dan, setelah Senegal dan Irak, kini juga mengungguli Norwegia. Pertandingan di Boston berakhir dengan skor 4-1 untuk Les Bleus, yang dilatih secara sementara oleh Guy Stephan karena absennya pelatih kepala Didier Deschamps yang sedang berduka (ibunya baru saja meninggal beberapa hari lalu). Hampir semua gol dicetak oleh pemegang gelar Ballon d’Or saat ini, yang kini mengoleksi 4 gol di klasemen pencetak gol terbanyak. Aasgaard dan Doué juga turut mencetak gol.


Tugas tim runner-up Piala Dunia edisi sebelumnya ini juga dipermudah oleh keputusan pelatih Norwegia, Ola Solbakken, yang memilih melakukan rotasi besar-besaran dengan mencoret semua bintang timnya—mulai dari Haaland dan Sorloth hingga Odegaard dan Nusa—serta memilih untuk melepaskan peluang finis di puncak grup. Keputusan tersebut tak membuat Prancis yang haus gol dan poin gentar, sebagaimana ditunjukkan oleh hat-trick fenomenal Ousmane Dembelé, yang dalam 25 menit (antara menit ke-7 dan ke-32) menampilkan performa yang akan tercatat dalam sejarah Piala Dunia. Mbappé turut meramaikan pesta gol ini (yang hanya dalam 20 detik berhasil membentur mistar gawang secara luar biasa), dengan memberikan dua assist dan menjadi – dengan total 6 assist – pemain dengan kontribusi ofensif terbanyak di turnamen ini hingga saat ini.


Norwegia, yang sebelum kebobolan 1-3 sempat mencoba bangkit melalui aksi solo pemain debutan Aasgaard untuk menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-2, mulai menunjukkan peningkatan di awal babak kedua. Bobb yang tampil gemilang menciptakan beberapa peluang berbahaya, termasuk mendapatkan tendangan penalti yang kemudian disia-siakan oleh Strand-Larsen dengan tendangan ke tengah yang ditepis oleh kiper AC Milan, Maignan, serta beberapa kali menguji kiper nomor satu Prancis tersebut. Berkat pergantian pemain, pertandingan berjalan tanpa insiden berarti hingga masa tambahan waktu, ketika duet asal Paris, Barcola-Doué, mencetak gol penutup yang memastikan skor akhir 4-1 untuk Les Bleus.



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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    NORWEGIA-PRANCIS 1-4

    PENCETAK GOL: 6', 20', 32' Dembelé (F), 21' Aasgaard (N), 94' Doué (F)



    NORWEGIA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener (66' Langas), Ostigard, Bjorkan (46' Pedersen); Aasgaard, Berg, Thorsvedt (46' Thorsby); Bobb (83' Nusa), Strand-Larsen, Schjelderup (83' Hauge). Pelatih: Solbakken


    PRANCIS (4-2-3-1): Maignan; Kounde (86' Malo Gusto), Upamecano (76' Konate), Lacroix, Theo Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele (65' Barcola), Olise (65' Cherki), Doué; Mbappé (86' Mateta). Pelatih: Stephan


    WASIT: Oliver


    KARTU KUNING: Berg (N), Tchouameni (F)

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -

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  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    94' DOUE' JUGA MENCETAK GOL: Prancis mencetak gol keempat, lewat sundulan pemain PSG yang bermula dari umpan silang Barcola dari sisi kiri.


    72' MAIGNAN KEMBALI MENJADI PENENTU: serangan balik apik Norwegia dengan Aasgaard yang mempercepat laju dan mengoper ke Bobb, namun tendangan terarahnya kembali digagalkan oleh kiper nomor satu Prancis.


    63' BOBB MENANTANG MAIGNAN: Norwegia menciptakan peluang lain untuk mengubah skor menjadi 2-3 berkat aksi mantan pemain Manchester City tersebut, namun kiper nomor satu Prancis itu kembali tampil gemilang.


    56' PRANCIS HAMPIR MENCETAK GOL KEEMPAT: Mbappé kembali beraksi sendiri, mengarahkan tembakan dari tepi kotak penalti, tendangan kanannya meleset hanya beberapa sentimeter dari sudut atas gawang.


    50' PENALTI UNTUK NORWEGIA, TAPI MAIGNAN MENGHALANGINYA: Bobb mengelabui Theo Hernandez dengan serangkaian gerakan tipu, yang kemudian menjatuhkannya di dalam kotak penalti. Strand-Larsen maju ke titik penalti, namun tendangannya lemah dan tanpa sudut, sehingga memudahkan kiper Milan itu untuk menepisnya.



    BABAK PERTAMA


    44' MBAPPÉ KEMBALI BERKREASI: penyerang tengah Prancis ini, yang belum puas dengan dua assist yang disodorkannya kepada Dembelé, memberikan umpan brilian kepada Manu Koné di akhir kombinasi segitiga yang sempurna, namun Selvik kembali tampil gemilang dengan keluar untuk menghalau pemain Roma tersebut.


    43' SATU PELUANG UNTUK Masing-masingTIM: Norwegia terlebih dahulu nyaris kebobolan akibat kesalahan sendiri, saat umpan balik gegabah Falcheners disambar oleh Douè, yang dihentikan oleh Selvik yang keluar rendah; kemudian, dalam situasi tendangan sudut, Upamecano tampil menentukan dengan menyundul bola menggunakan tumit yang ditujukan kepada Aasgaard, yang hanya selangkah lagi dari mencetak gol tap-in yang mudah.


    32' TAK ADA YANG BISA MENGHENTIKAN DEMBELE': aksi serupa kembali ditampilkan oleh bintang Paris Saint-Germain ini, yang menerima bola di sisi kanan, menunda sejenak sebelum membidik, lalu melepaskan tendangan ke tiang jauh, di mana Selvik sama sekali tak bisa menjangkaunya.


    28' NORWEGIA SEMAKIN MENGGERAKAN SERANGAN: serangan menarik lainnya dari sisi kiri oleh Schjelderup, bola menembus ke arah Strand-Larsen yang sayangnya gagal melepaskan tendangan ke gawang Maignan.


    21' NORWEGIA SEGERA MEMPERKECIL KETERTINGGALAN: Luar biasa di Boston. Tim Skandinavia ini langsung menggerakkan bola kembali, yang disambung oleh Schjelderup di dalam kotak penalti kepada Aasgaard, yang mengelabui Upamecano dengan gerakan tubuh sebelum mengalahkan Maignan dengan tendangan kaki kanan.


    20' DEMBELÉ LAGI: akselerasi mematikan lainnya dari Mbappé melewati Ostigard, bola disodorkan ke Dembélé, yang dibiarkan bebas bergerak ke tengah dan melepaskan tendangan dari jarak jauh ke tiang jauh.


    17' MBAPPE' KEMBALI BERAKSI: aksi solo yang dimulai dari sisi kiri oleh penyerang Real Madrid ini, yang kemudian bergerak ke tengah dan melepaskan tembakan yang berhasil dihalau oleh Selvik.


    14' NORWEGIA MENYIA-NYIAKAN PELUANG: peluang besar pertama dalam pertandingan ini bagi tim asuhan Solbakken. Menyusul umpan silang Aursnes yang gagal dihalau dengan baik oleh barisan pertahanan Prancis, Strand-Larsen menerima bola di kaki kanannya namun melepaskan tendangan yang melambung tinggi dari posisi yang sangat menguntungkan.


    6' PRANCIS UNGGUL: umpan cemerlang Mbappé membelah pertahanan Norwegia, Dembelé bergerak ke tengah, mengontrol bola dengan kaki kanan, dan mencetak gol dengan tendangan diagonal.


    4' LES BLEUS KEMBALI HAMPIR MEMBUKA KEUNGGULAN: peluang emas lainnya bagi tim yang hari ini dilatih oleh Guy Stephan karena Didier Deschamps absen akibat duka cita. Bola sampai ke gelandang Roma, Manu Koné, yang menendang dari tepi kotak penalti setelah bola dihalau pendek dan memaksa Selvik melakukan penyelamatan yang tidak mudah.


    1' PERANCIS MEMULAI DENGAN SANGAT KUAT: bola direbut di sepertiga akhir lapangan, umpan terobosan dari Olise kepada Mbappé yang menendang dari posisi yang agak menyamping dan bola menghantam mistar gawang dengan keras. Baru 20 detik berlalu.