Dembélé yang luar biasa dan Prancis melaju kencang: menang 4-1 atas Norwegia yang tidak diperkuat Haaland, Les Bleus menutup babak penyisihan grup di posisi pertama

Prancis, yang dipimpin oleh penampilan luar biasa Kylian Mbappé dan Ousmané Dembelé, berhasil menyelesaikan misi untuk memenangkan Grup I dengan raihan poin sempurna dan, setelah Senegal dan Irak, kini juga mengungguli Norwegia. Pertandingan di Boston berakhir dengan skor 4-1 untuk Les Bleus, yang dilatih secara sementara oleh Guy Stephan karena absennya pelatih kepala Didier Deschamps yang sedang berduka (ibunya baru saja meninggal beberapa hari lalu). Hampir semua gol dicetak oleh pemegang gelar Ballon d’Or saat ini, yang kini mengoleksi 4 gol di klasemen pencetak gol terbanyak. Aasgaard dan Doué juga turut mencetak gol.
Tugas tim runner-up Piala Dunia edisi sebelumnya ini juga dipermudah oleh keputusan pelatih Norwegia, Ola Solbakken, yang memilih melakukan rotasi besar-besaran dengan mencoret semua bintang timnya—mulai dari Haaland dan Sorloth hingga Odegaard dan Nusa—serta memilih untuk melepaskan peluang finis di puncak grup. Keputusan tersebut tak membuat Prancis yang haus gol dan poin gentar, sebagaimana ditunjukkan oleh hat-trick fenomenal Ousmane Dembelé, yang dalam 25 menit (antara menit ke-7 dan ke-32) menampilkan performa yang akan tercatat dalam sejarah Piala Dunia. Mbappé turut meramaikan pesta gol ini (yang hanya dalam 20 detik berhasil membentur mistar gawang secara luar biasa), dengan memberikan dua assist dan menjadi – dengan total 6 assist – pemain dengan kontribusi ofensif terbanyak di turnamen ini hingga saat ini.
Norwegia, yang sebelum kebobolan 1-3 sempat mencoba bangkit melalui aksi solo pemain debutan Aasgaard untuk menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-2, mulai menunjukkan peningkatan di awal babak kedua. Bobb yang tampil gemilang menciptakan beberapa peluang berbahaya, termasuk mendapatkan tendangan penalti yang kemudian disia-siakan oleh Strand-Larsen dengan tendangan ke tengah yang ditepis oleh kiper AC Milan, Maignan, serta beberapa kali menguji kiper nomor satu Prancis tersebut. Berkat pergantian pemain, pertandingan berjalan tanpa insiden berarti hingga masa tambahan waktu, ketika duet asal Paris, Barcola-Doué, mencetak gol penutup yang memastikan skor akhir 4-1 untuk Les Bleus.
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