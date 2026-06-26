Dembélé yang luar biasa dan Prancis melaju kencang: menang 4-1 atas Norwegia yang tidak diperkuat Haaland, Les Bleus menutup babak penyisihan grup di posisi pertama

94' DOUE' JUGA MENCETAK GOL: Prancis mencetak gol keempat, lewat sundulan pemain PSG yang bermula dari umpan silang Barcola dari sisi kiri.





72' MAIGNAN KEMBALI MENJADI PENENTU: serangan balik apik Norwegia dengan Aasgaard yang mempercepat laju dan mengoper ke Bobb, namun tendangan terarahnya kembali digagalkan oleh kiper nomor satu Prancis.





63' BOBB MENANTANG MAIGNAN: Norwegia menciptakan peluang lain untuk mengubah skor menjadi 2-3 berkat aksi mantan pemain Manchester City tersebut, namun kiper nomor satu Prancis itu kembali tampil gemilang.





56' PRANCIS HAMPIR MENCETAK GOL KEEMPAT: Mbappé kembali beraksi sendiri, mengarahkan tembakan dari tepi kotak penalti, tendangan kanannya meleset hanya beberapa sentimeter dari sudut atas gawang.





50' PENALTI UNTUK NORWEGIA, TAPI MAIGNAN MENGHALANGINYA: Bobb mengelabui Theo Hernandez dengan serangkaian gerakan tipu, yang kemudian menjatuhkannya di dalam kotak penalti. Strand-Larsen maju ke titik penalti, namun tendangannya lemah dan tanpa sudut, sehingga memudahkan kiper Milan itu untuk menepisnya.









BABAK PERTAMA





44' MBAPPÉ KEMBALI BERKREASI: penyerang tengah Prancis ini, yang belum puas dengan dua assist yang disodorkannya kepada Dembelé, memberikan umpan brilian kepada Manu Koné di akhir kombinasi segitiga yang sempurna, namun Selvik kembali tampil gemilang dengan keluar untuk menghalau pemain Roma tersebut.





43' SATU PELUANG UNTUK Masing-masingTIM: Norwegia terlebih dahulu nyaris kebobolan akibat kesalahan sendiri, saat umpan balik gegabah Falcheners disambar oleh Douè, yang dihentikan oleh Selvik yang keluar rendah; kemudian, dalam situasi tendangan sudut, Upamecano tampil menentukan dengan menyundul bola menggunakan tumit yang ditujukan kepada Aasgaard, yang hanya selangkah lagi dari mencetak gol tap-in yang mudah.





32' TAK ADA YANG BISA MENGHENTIKAN DEMBELE': aksi serupa kembali ditampilkan oleh bintang Paris Saint-Germain ini, yang menerima bola di sisi kanan, menunda sejenak sebelum membidik, lalu melepaskan tendangan ke tiang jauh, di mana Selvik sama sekali tak bisa menjangkaunya.





28' NORWEGIA SEMAKIN MENGGERAKAN SERANGAN: serangan menarik lainnya dari sisi kiri oleh Schjelderup, bola menembus ke arah Strand-Larsen yang sayangnya gagal melepaskan tendangan ke gawang Maignan.





21' NORWEGIA SEGERA MEMPERKECIL KETERTINGGALAN: Luar biasa di Boston. Tim Skandinavia ini langsung menggerakkan bola kembali, yang disambung oleh Schjelderup di dalam kotak penalti kepada Aasgaard, yang mengelabui Upamecano dengan gerakan tubuh sebelum mengalahkan Maignan dengan tendangan kaki kanan.





20' DEMBELÉ LAGI: akselerasi mematikan lainnya dari Mbappé melewati Ostigard, bola disodorkan ke Dembélé, yang dibiarkan bebas bergerak ke tengah dan melepaskan tendangan dari jarak jauh ke tiang jauh.





17' MBAPPE' KEMBALI BERAKSI: aksi solo yang dimulai dari sisi kiri oleh penyerang Real Madrid ini, yang kemudian bergerak ke tengah dan melepaskan tembakan yang berhasil dihalau oleh Selvik.





14' NORWEGIA MENYIA-NYIAKAN PELUANG: peluang besar pertama dalam pertandingan ini bagi tim asuhan Solbakken. Menyusul umpan silang Aursnes yang gagal dihalau dengan baik oleh barisan pertahanan Prancis, Strand-Larsen menerima bola di kaki kanannya namun melepaskan tendangan yang melambung tinggi dari posisi yang sangat menguntungkan.





6' PRANCIS UNGGUL: umpan cemerlang Mbappé membelah pertahanan Norwegia, Dembelé bergerak ke tengah, mengontrol bola dengan kaki kanan, dan mencetak gol dengan tendangan diagonal.





4' LES BLEUS KEMBALI HAMPIR MEMBUKA KEUNGGULAN: peluang emas lainnya bagi tim yang hari ini dilatih oleh Guy Stephan karena Didier Deschamps absen akibat duka cita. Bola sampai ke gelandang Roma, Manu Koné, yang menendang dari tepi kotak penalti setelah bola dihalau pendek dan memaksa Selvik melakukan penyelamatan yang tidak mudah.





1' PERANCIS MEMULAI DENGAN SANGAT KUAT: bola direbut di sepertiga akhir lapangan, umpan terobosan dari Olise kepada Mbappé yang menendang dari posisi yang agak menyamping dan bola menghantam mistar gawang dengan keras. Baru 20 detik berlalu.