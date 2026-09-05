Demba Ba mengklaim Ralf Rangnick dan Hoffenheim adalah arsitek sesungguhnya dari gaya gegenpressing terkenal milik Jurgen Klopp

Klopp dikenal luas karena memopulerkan gaya gegenpressing berintensitas tinggi di Borussia Dortmund dan Liverpool, tetapi cetak biru taktik itu mungkin berasal dari tempat lain.

Berbicara kepada FourFourTwo, Ba menjelaskan bagaimana Hoffenheim, yang dilatih oleh Ralf Rangnick, mengejutkan Dortmund pada awal kampanye Bundesliga 2008/09. Hoffenheim mengguncang kemapanan sepakbola Jerman dengan pendekatan menyerang tanpa henti yang membuat lawan-lawannya kewalahan.

Hoffenheim melesat unggul 2-0 dalam 30 menit pertama, dengan menerapkan permainan pressing agresif yang sepenuhnya membongkar racikan Klopp. Pertemuan yang berlangsung sengit ini terbukti menjadi momen penting bagi Klopp, yang segera menyadari potensi destruktif dari sistem taktik melelahkan dengan pendekatan proaktif seperti itu.