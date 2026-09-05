AFP
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Demba Ba mengklaim Ralf Rangnick dan Hoffenheim adalah arsitek sesungguhnya dari gaya gegenpressing terkenal milik Jurgen Klopp
Asal-usul sepak bola heavy metal
Klopp dikenal luas karena memopulerkan gaya gegenpressing berintensitas tinggi di Borussia Dortmund dan Liverpool, tetapi cetak biru taktik itu mungkin berasal dari tempat lain.
Berbicara kepada FourFourTwo, Ba menjelaskan bagaimana Hoffenheim, yang dilatih oleh Ralf Rangnick, mengejutkan Dortmund pada awal kampanye Bundesliga 2008/09. Hoffenheim mengguncang kemapanan sepakbola Jerman dengan pendekatan menyerang tanpa henti yang membuat lawan-lawannya kewalahan.
Hoffenheim melesat unggul 2-0 dalam 30 menit pertama, dengan menerapkan permainan pressing agresif yang sepenuhnya membongkar racikan Klopp. Pertemuan yang berlangsung sengit ini terbukti menjadi momen penting bagi Klopp, yang segera menyadari potensi destruktif dari sistem taktik melelahkan dengan pendekatan proaktif seperti itu.
- AFP
Ba mengenang penampilan yang memukau
Ba masih mengingat dampak fisik yang ditimbulkan laga spesifik itu kepada para pemain saat mereka menjalankan rencana permainan yang menuntut. "Itu adalah matchday kelima liga. Hoffenheim baru saja promosi ke Bundesliga," kata Ba kepada FourFourTwo. "Gaya bermain kami menjadi angin segar di Jerman. Tim bermain menyerang, memberikan segalanya sejak awal, siapa pun lawannya. Minimnya pengalaman kami di kasta tertinggi nyaris tidak terlihat karena kami menutupinya dengan kerja keras dan keberanian. Hari itu, hanya dalam waktu setengah jam, kami sudah unggul 2-0 atas Borussia Dortmund. Saya ingat kami bermain dengan intensitas tinggi. Saya benar-benar kelelahan setelahnya karena saya memberikan segalanya di lapangan. Itu luar biasa."
- AFP
Mengubah peta persaingan para manajer
Dampak besar dari penampilan itu terhadap Klopp baru benar-benar disadari Ba jauh kemudian dalam percakapannya dengan Rangnick. "Bertahun-tahun kemudian, saat berbicara dengan Ralf Rangnick, dia membagikan sebuah anekdot menarik kepada saya," tambah Ba. "Setelah kekalahan telak itu, Klopp mengakui kepadanya bahwa sejak saat itu, dia ingin semua timnya bermain dengan cara seperti itu. Dia menerapkannya di Dortmund dan kemudian di Liverpool. Dalam satu sisi, kami adalah pelopor gegenpressing ala Jürgen."
Kebangkitan taktis ini membantu Klopp mengamankan dua gelar liga beruntun bersama Dortmund sebelum Klopp mengubah Liverpool menjadi juara Inggris dan Eropa dengan menggunakan cetak biru tanpa henti yang sama.
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