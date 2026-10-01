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Demam swafoto ala Yunani Xavi! Pelatih Belanda siapkan perombakan posisi Van Dijk setelah sang bek mundur
Belanda mendapat pukulan di lini pertahanan jelang lawatan ke Yunani
Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez menghadapi dilema dalam pemilihan lini belakang saat Oranje bersiap menghadapi pemuncak Grup 2, Yunani, di Stadion Toumba, Thessaloniki. Bek tengah kunci Jan Paul van Hecke mundur dari skuad setelah mengalami cedera kaki parah dalam kemenangan 2-1 atas Serbia pada hari Minggu.
Sang bek sempat mencoba berlatih sebelum tim berangkat ke Yunani, tetapi rasa sakit yang parah memaksanya kembali ke klubnya.
Xavi memilih untuk tidak memanggil pengganti darurat, sehingga menyisakan skuad berisi 23 pemain untuk pertandingan tersebut.
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Xavi mempertimbangkan perubahan taktik untuk kapten Van Dijk
Berbicara dalam konferensi pers pralaga, Xavi mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Virgil van Dijk soal kemungkinan bergeser dari peran bek tengah sisi kiri yang biasa ia mainkan ke sisi kanan. Meski Van Dijk secara tradisional lebih suka bermain di kiri, sang pelatih menegaskan kapten tim siap beradaptasi demi tim.
Jurrien Timber menjadi kandidat alternatif untuk langsung masuk ke lini belakang setelah membuktikan kebugarannya.
"Dia mendapat benturan saat melawan Serbia," jelas Xavi mengenai Van Hecke. "Dia adalah seorang pejuang, tetapi itu memang tidak memungkinkan. Kami punya 23 pemain, jadi banyak opsi cadangan. Van Dijk bisa bermain di sisi kanan dengan sangat baik, dan jika tim membutuhkannya di sana, dia akan ada di sana untuk tim."
Timber fit untuk bermain 90 menit saat Belanda bersiap menghadapi atmosfer sengit
Jurrien Timber, yang absen pada tugas internasional sebelumnya karena cedera, masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Serbia dan sudah sepenuhnya fit untuk menjadi starter. Xavi memperkirakan suasana yang bermusuhan dan semarak di Thessaloniki, tempat lebih dari 100.000 permintaan tiket diajukan untuk venue berkapasitas 29.000 penonton.
Pelatih Belanda itu memuji ketahanan lini belakang Yunani dalam laga terbaru melawan Jerman serta ancaman mereka saat menyerang.
Xavi mencatat bahwa dukungan penuh gairah dari suporter tuan rumah akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemainnya.
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Belanda memburu puncak klasemen dalam duel penentuan Grup 2
Belanda berada di posisi kedua Grup 2 dengan empat poin setelah bermain imbang melawan Jerman dan meraih kemenangan atas Serbia. Kemenangan di Thessaloniki akan membuat tim asuhan Xavi menyalip Yunani di puncak klasemen.
Setelah pertandingan Kamis itu, Belanda akan menjamu Serbia di Eindhoven untuk menutup jeda internasional.
Xavi berupaya mempertahankan momentum positif dengan performa tandang yang kuat.
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