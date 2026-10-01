Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez menghadapi dilema dalam pemilihan lini belakang saat Oranje bersiap menghadapi pemuncak Grup 2, Yunani, di Stadion Toumba, Thessaloniki. Bek tengah kunci Jan Paul van Hecke mundur dari skuad setelah mengalami cedera kaki parah dalam kemenangan 2-1 atas Serbia pada hari Minggu.

Sang bek sempat mencoba berlatih sebelum tim berangkat ke Yunani, tetapi rasa sakit yang parah memaksanya kembali ke klubnya.

Xavi memilih untuk tidak memanggil pengganti darurat, sehingga menyisakan skuad berisi 23 pemain untuk pertandingan tersebut.