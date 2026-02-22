Dele Alli yang emosional memberi isyarat tentang kembalinya ke dunia sepak bola, sementara pahlawan legendaris Tottenham itu disambut hangat oleh para penggemar selama pertandingan derby London Utara di kandang

Dele telah kesulitan menemukan klub permanen sejak kepergiannya dari Como, di mana ia hanya tampil sekali dan kemudian dikeluarkan dari lapangan. Pada tahun 2023, ia dengan berani mengungkapkan kepada Gary Neville bahwa ia pernah mengalami pelecehan saat masih anak-anak.

"Saya belum banyak berbicara tentang hal itu, jujur saja. Maksud saya, saya pikir ada beberapa insiden yang bisa memberi Anda gambaran singkat," katanya kepada Neville di saluran YouTube-nya, The Overlap

"Jadi, saat berusia enam tahun, saya dilecehkan oleh teman ibu saya, yang sering berada di rumah. Ibu saya adalah seorang pecandu alkohol, dan itu terjadi saat saya berusia enam tahun. Saya dikirim ke Afrika untuk belajar disiplin, dan kemudian dikirim kembali."

Dele mengungkapkan bahwa sepanjang kariernya, dia telah berjuang dengan trauma masa kecilnya. Dia mengatakan mulai menjual narkoba saat berusia delapan tahun dan dieksploitasi oleh geng-geng karena polisi tidak akan mencurigai atau menggeledah seorang anak.

"Saat berusia tujuh tahun, saya mulai merokok, dan saat delapan tahun, saya mulai menjual narkoba," katanya. "Seorang pria dewasa memberitahu saya bahwa mereka tidak akan menghentikan seorang anak yang mengendarai sepeda, jadi saya berkeliling dengan bola sepak, dan di bawahnya saya menyimpan narkoba, itu saat berusia delapan tahun. Saat berusia sebelas tahun, saya digantung dari jembatan oleh seorang pria dari perumahan sebelah, seorang pria."

"Saya diadopsi oleh keluarga yang luar biasa, saya tidak bisa meminta orang yang lebih baik untuk melakukan apa yang mereka lakukan untuk saya. Jika Tuhan menciptakan manusia, mereka adalah orang-orang itu," katanya.

"Mereka luar biasa, dan mereka telah membantu saya banyak, dan itu adalah hal lain, Anda tahu – ketika saya mulai tinggal bersama mereka, sulit bagi saya untuk benar-benar terbuka kepada mereka, karena saya merasa dalam diri saya, mudah bagi mereka untuk menyingkirkan saya lagi.

"Saya berusaha menjadi anak terbaik yang bisa saya jadi untuk mereka. Saya tinggal bersama mereka sejak usia 12 tahun, dan kemudian mulai bermain di tim utama secara profesional pada usia 16. Semuanya mulai berkembang dari sana."