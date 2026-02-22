Getty/GOAL
Dele Alli yang emosional memberi isyarat tentang kembalinya ke dunia sepak bola, sementara pahlawan legendaris Tottenham itu disambut hangat oleh para penggemar selama pertandingan derby London Utara di kandang
Dele kembali ke Spurs
Dele menjadi tamu kehormatan Tottenham Hotspur dalam derby London Utara melawan Arsenal, dan saat berada di lapangan, ia memberi isyarat tentang kembalinya ke permainan yang ia cintai. Dele belum bergabung dengan klub mana pun sejak ia meninggalkan Como pada tahun 2025.
Menurut Matt Law dari The Telegraph, ia mengatakan: “Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan bermain, semoga tidak akan lama lagi.”
Dele, yang tampak emosional, mengungkapkan perjuangannya di luar lapangan setelah masa baktinya di Tottenham, mengirimkan pesan yang sangat mengharukan kepada para pendukung setia di utara London.
Dia berkata: "Saya harap kalian merindukan saya sebanyak saya merindukan kalian. Banyak hal telah terjadi dalam perjalanan kita sejak terakhir kali kita bersama, tapi saya kembali hari ini dan saya harap kalian tahu bahwa kalian akan selalu menjadi keluargaku."
Dele bergabung dengan Tottenham pada 2015 setelah potensinya yang jelas diperhatikan di klub masa kecilnya, MK Dons. Dia cepat beradaptasi di kalangan elit Premier League dan menjadi pemenang dua kali PFA Young Player of the Year.
Dia mencetak 67 gol untuk Spurs dalam 269 penampilan, sementara juga meraih 37 caps untuk Timnas Inggris. Dele menerima tantangan baru saat bergabung dengan Everton pada 2022, dan sejak itu menghadapi kesulitan dalam hal performa dan kebugaran.
Perjuangan Dele
Dele telah kesulitan menemukan klub permanen sejak kepergiannya dari Como, di mana ia hanya tampil sekali dan kemudian dikeluarkan dari lapangan. Pada tahun 2023, ia dengan berani mengungkapkan kepada Gary Neville bahwa ia pernah mengalami pelecehan saat masih anak-anak.
"Saya belum banyak berbicara tentang hal itu, jujur saja. Maksud saya, saya pikir ada beberapa insiden yang bisa memberi Anda gambaran singkat," katanya kepada Neville di saluran YouTube-nya, The Overlap
"Jadi, saat berusia enam tahun, saya dilecehkan oleh teman ibu saya, yang sering berada di rumah. Ibu saya adalah seorang pecandu alkohol, dan itu terjadi saat saya berusia enam tahun. Saya dikirim ke Afrika untuk belajar disiplin, dan kemudian dikirim kembali."
Dele mengungkapkan bahwa sepanjang kariernya, dia telah berjuang dengan trauma masa kecilnya. Dia mengatakan mulai menjual narkoba saat berusia delapan tahun dan dieksploitasi oleh geng-geng karena polisi tidak akan mencurigai atau menggeledah seorang anak.
"Saat berusia tujuh tahun, saya mulai merokok, dan saat delapan tahun, saya mulai menjual narkoba," katanya. "Seorang pria dewasa memberitahu saya bahwa mereka tidak akan menghentikan seorang anak yang mengendarai sepeda, jadi saya berkeliling dengan bola sepak, dan di bawahnya saya menyimpan narkoba, itu saat berusia delapan tahun. Saat berusia sebelas tahun, saya digantung dari jembatan oleh seorang pria dari perumahan sebelah, seorang pria."
"Saya diadopsi oleh keluarga yang luar biasa, saya tidak bisa meminta orang yang lebih baik untuk melakukan apa yang mereka lakukan untuk saya. Jika Tuhan menciptakan manusia, mereka adalah orang-orang itu," katanya.
"Mereka luar biasa, dan mereka telah membantu saya banyak, dan itu adalah hal lain, Anda tahu – ketika saya mulai tinggal bersama mereka, sulit bagi saya untuk benar-benar terbuka kepada mereka, karena saya merasa dalam diri saya, mudah bagi mereka untuk menyingkirkan saya lagi.
"Saya berusaha menjadi anak terbaik yang bisa saya jadi untuk mereka. Saya tinggal bersama mereka sejak usia 12 tahun, dan kemudian mulai bermain di tim utama secara profesional pada usia 16. Semuanya mulai berkembang dari sana."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dele akan berusaha keras untuk mencari klub baru, karena ia berharap namanya kembali disoraki oleh para penggemar yang antusias.
