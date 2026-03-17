"Dele Alli si 'Si Binatang' adalah 'satu-satunya orang' yang pernah berhasil menyelesaikan tes lari 'terkenal' Tottenham, ungkap Kyle Walker"

Walker pernah bermain bersama Dele, setelah ia sendiri pindah ke Tottenham pada 2009, dan berkesempatan menyaksikan dari dekat kemampuan sang gelandang serang berbakat itu. Ada masa ketika Dele dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola.

Dia mencetak 22 gol untuk Spurs pada musim 2016-17, yang membuatnya meraih penghargaan PFA Young Player of the Year untuk kedua kalinya. Sekitar waktu itulah raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan mulai mengincar pemain yang telah mengoleksi 37 caps tim nasional senior ini.

Masalah di dalam dan di luar lapangan mulai menghantui Dele, dan kini ia menjadi pemain bebas transfer setelah dilepas oleh klub Italia, Como. Ia hanya tampil sekali sebagai pemain pengganti untuk mereka, yang berakhir dengan kartu merah saat menghadapi AC Milan dan pemain pinjaman Rossoneri, Walker.

Itu adalah penampilannya yang satu-satunya sejak Februari 2023, dengan minat dari calon klub baru yang sulit untuk digalang. Namun, video-video tentang program latihan individu yang sedang dilakukannya terus dibagikan di media sosial, dan Walker terus memuji sahabat dekatnya tersebut.