"Dele Alli si 'Si Binatang' adalah 'satu-satunya orang' yang pernah berhasil menyelesaikan tes lari 'terkenal' Tottenham, ungkap Kyle Walker"
Kabar transfer Real Madrid: Karier Dele mulai melenceng
Walker pernah bermain bersama Dele, setelah ia sendiri pindah ke Tottenham pada 2009, dan berkesempatan menyaksikan dari dekat kemampuan sang gelandang serang berbakat itu. Ada masa ketika Dele dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola.
Dia mencetak 22 gol untuk Spurs pada musim 2016-17, yang membuatnya meraih penghargaan PFA Young Player of the Year untuk kedua kalinya. Sekitar waktu itulah raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan mulai mengincar pemain yang telah mengoleksi 37 caps tim nasional senior ini.
Masalah di dalam dan di luar lapangan mulai menghantui Dele, dan kini ia menjadi pemain bebas transfer setelah dilepas oleh klub Italia, Como. Ia hanya tampil sekali sebagai pemain pengganti untuk mereka, yang berakhir dengan kartu merah saat menghadapi AC Milan dan pemain pinjaman Rossoneri, Walker.
Itu adalah penampilannya yang satu-satunya sejak Februari 2023, dengan minat dari calon klub baru yang sulit untuk digalang. Namun, video-video tentang program latihan individu yang sedang dilakukannya terus dibagikan di media sosial, dan Walker terus memuji sahabat dekatnya tersebut.
Walker menceritakan ujian berat yang harus dilalui Dele bersama Spurs
Bek sayap yang pernah membela Spurs dan Manchester City ini, yang bergabung dengan Burnley pada tahun 2025, mengatakan kepada The Overlap, yang dipersembahkan oleh Sky Bet: “Kami punya tes lari yang terkenal bernama Gacon – siapa pun yang pernah bermain untuk Tottenham pasti tahu Gacon. Uji coba ini dimulai dari jarak 145 meter dan Anda punya waktu 45 detik untuk mencapainya, lalu Anda berjalan 5 meter [ke kerucut berikutnya] dan harus berlari kembali. Ini dilakukan secara berulang dan ada 16 atau 17 kerucut. Satu-satunya orang yang pernah saya lihat berhasil menyelesaikannya adalah Dele Alli – dia sangat hebat dalam berlari.”
Mengapa Walker pindah ke Man City dan bukan ke Chelsea
Walker memutuskan hubungan dengan Spurs pada 2017, saat City datang meminangnya. Mengenai kepindahannya ke Stadion Etihad, ia berkata: “Saya menjalani musim yang bagus di Tottenham, di mana saya bermain dalam formasi lima bek, dengan saya dan Danny Rose sebagai bek sayap, dan suatu hari saya mendapat telepon yang mengatakan bahwa mereka ingin merekrut saya. Saya ragu-ragu karena saya merasa nyaman di Tottenham. Untuk pindah ke sana, bersama Pep Guardiola, Anda berpikir, ‘Apakah saya siap untuk langkah ini?’ Saat itu saya berusia 27 tahun, jadi ini adalah kesempatan terakhir.”
Mengenai apakah ada klub lain yang tertarik padanya, Walker menambahkan: “Chelsea. Tapi saya tidak bisa pindah ke sana karena rivalitas antara Tottenham dan Chelsea. Jadi, satu-satunya pilihan adalah Manchester City.
“Saya rasa Bayern sempat mempertimbangkan untuk merekrut saya—dan seperti halnya dengan Gareth Bale, Daniel Levy ingin mengirim saya ke Jerman karena dia tidak ingin menjual saya ke pesaing. Namun begitu saya berbicara dengan Pep dan melihat proyeknya, meski saya tidak pernah membayangkan kita akan mencapai apa yang kita raih, saya tahu bahwa saat itu adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengambil langkah itu dan saya harus berjuang sekuat tenaga.”
Trofi-trofi itu menghilangkan keraguan Walker di awal masa kerjanya di bawah asuhan Guardiola
Walker mengakui sempat merasa ragu-ragu di awal kariernya di City, karena kehidupan di bawah asuhan Guardiola sangat berbeda dengan yang biasa ia dan Dele alami di London. Ia melanjutkan, “Saya ingat saat turun lapangan di pramusim dan melihat Kun Aguero yang hanya bermain-main dengan bola selama latihan—pelatih yang buruk, pelatih yang buruk, tapi dia tampil gemilang saat pertandingan.
“Setelah itu, saya kembali ke kamar hotel dan berbicara dengan ayah saya, ‘Saya rasa saya telah membuat kesalahan di sini.’ Saya pindah dari tim [Mauricio] Pochettino yang menekankan lari keras dan kami akan menguasai lapangan dengan lari, mendominasi area tersebut, serta dengan sedikit kualitas dari beberapa pemain kami akan memenangkan pertandingan, ke situasi sekarang di mana kami hampir tidak berlari sama sekali di pramusim karena Pep tidak suka lari – kami berlari sedikit tapi mostly dengan bola.”
Metode Guardiola pada akhirnya membuahkan hasil, dengan Walker menjadi pemenang enam gelar Liga Premier bersama City. Ia juga menikmati enam kesuksesan di ajang piala domestik, sementara gelar Liga Champions diraih sebagai bagian dari kemenangan Treble bersejarah pada musim 2022-23. Meskipun karier Walker naik ke level lain setelah meninggalkan Spurs, Dele berharap ia bisa kembali ke jalur yang benar pada 2026.
