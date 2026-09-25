Mantan gelandang Villa, Houghton, yang melihat Sancho menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di West Midlands dan berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Dele menjadi peringatan bagi bintang lain yang meredup: “Itu sangat benar. Anda melihat Dele, MK Dons, datang ke Tottenham, semuanya melesat lalu boom, apa yang terjadi?

“Dia tidak menjadi pemain yang buruk, ini hanya soal mentalitas, apa yang terjadi dengan mentalitasnya? Dan di situlah Anda berharap dia mendapatkan bantuan yang tepat dan orang-orang berbicara kepadanya dengan cara yang tepat, mencoba menenangkannya, lalu itu tergantung pada diri Anda, sebagai pemain itu tergantung pada diri Anda.

“Mungkin ada kesulitan dalam hidup Anda. Saya berada di West Ham selama tiga tahun, klub pertama saya, saya dilepas, saya baru saja mencetak 19 gol di tim cadangan, saya menjalani musim yang luar biasa, sekarang saya diberi tahu bahwa saya tidak cukup bagus. Kebanyakan pemain muda tidak akan terlihat lagi, selesai, karena mereka tidak akan bisa melewati rintangan itu, tetapi Anda harus punya keyakinan pada diri sendiri dan Andalah yang bisa mengubahnya.

“Orang-orang bisa membantu Anda, tentu saja ada psikolog, teman-teman baik di sekitar Anda untuk mendukung Anda, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada diri Anda, Anda harus menjadi penggerak utamanya, Anda harus berkata, ‘baiklah, saya akan membuktikan Anda salah, saya akan membuktikan kepada kalian semua yang meragukan saya bahwa saya bisa melakukannya dan itulah yang akan saya lakukan’.

“Mereka masih punya kesempatan itu, itu masih ada di depan mereka, mereka masih cukup muda untuk melakukan itu, masih punya cukup banyak tahun dalam karier mereka untuk pergi ke sana dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Kita semua mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya ingin mereka sukses, saya ingin liga-liga kita luar biasa, saya ingin sepakbola kita hebat, saya ingin pergi menonton pemain bermain dengan potensi terbaik mereka karena itulah yang membuat Anda bersemangat.”