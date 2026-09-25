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Dele Alli jadi peringatan bagi Jadon Sancho setelah kesulitan di Manchester United, Chelsea & Aston Villa, dengan winger bebas transfer Inggris itu menghadapi tantangan 'adversity'
Mantan bintang Spurs Dele berstatus bebas transfer sejak dilepas Como
Mantan bintang Tottenham, Dele, yang pernah dianggap sebagai salah satu gelandang pencetak gol terbaik di dunia, tidak memiliki klub sejak dilepas klub Serie A Como pada September 2025. Ia hanya mencatat satu penampilan sebagai pemain pengganti selama waktunya di Italia.
Berbagai tujuan untuk pemain berusia 30 tahun itu telah dimunculkan, termasuk Wrexham, Birmingham, dan Swansea, yang semuanya memiliki bintang papan atas di jajaran direksi masing-masing, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Klub League Two Barnet menjadi tim terbaru yang disebut tertarik. Dele perlu mendapatkan menit bermain di suatu tempat jika kariernya yang kian meredup ingin diselamatkan.
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Sancho bergabung dengan Manchester United seharga £73 juta tetapi pergi tanpa biaya transfer
Sancho juga perlu menarik tawaran yang menggiurkan, dengan winger berusia 26 tahun itu masih tanpa klub pada jeda internasional pertama musim 2026-27. Ia telah merosot sangat jauh dalam waktu yang relatif singkat, setelah pindah ke Old Trafford pada 2021, bersama GOAT Portugal Cristiano Ronaldo, dengan nilai £73 juta ($97 juta). Mantan penyerang Borussia Dortmund itu dibiarkan pergi secara gratis.
Seseorang mungkin bersedia mengambil perjudian yang diperhitungkan untuk Sancho, karena ia dikabarkan membuka dirinya untuk awal yang baru di luar Inggris, tetapi Dele adalah bukti betapa cepatnya talenta bisa dilupakan.
Bisakah Sancho & Dele mengembalikan karier mereka ke jalur yang benar?
Mantan gelandang Villa, Houghton, yang melihat Sancho menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di West Midlands dan berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Dele menjadi peringatan bagi bintang lain yang meredup: “Itu sangat benar. Anda melihat Dele, MK Dons, datang ke Tottenham, semuanya melesat lalu boom, apa yang terjadi?
“Dia tidak menjadi pemain yang buruk, ini hanya soal mentalitas, apa yang terjadi dengan mentalitasnya? Dan di situlah Anda berharap dia mendapatkan bantuan yang tepat dan orang-orang berbicara kepadanya dengan cara yang tepat, mencoba menenangkannya, lalu itu tergantung pada diri Anda, sebagai pemain itu tergantung pada diri Anda.
“Mungkin ada kesulitan dalam hidup Anda. Saya berada di West Ham selama tiga tahun, klub pertama saya, saya dilepas, saya baru saja mencetak 19 gol di tim cadangan, saya menjalani musim yang luar biasa, sekarang saya diberi tahu bahwa saya tidak cukup bagus. Kebanyakan pemain muda tidak akan terlihat lagi, selesai, karena mereka tidak akan bisa melewati rintangan itu, tetapi Anda harus punya keyakinan pada diri sendiri dan Andalah yang bisa mengubahnya.
“Orang-orang bisa membantu Anda, tentu saja ada psikolog, teman-teman baik di sekitar Anda untuk mendukung Anda, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada diri Anda, Anda harus menjadi penggerak utamanya, Anda harus berkata, ‘baiklah, saya akan membuktikan Anda salah, saya akan membuktikan kepada kalian semua yang meragukan saya bahwa saya bisa melakukannya dan itulah yang akan saya lakukan’.
“Mereka masih punya kesempatan itu, itu masih ada di depan mereka, mereka masih cukup muda untuk melakukan itu, masih punya cukup banyak tahun dalam karier mereka untuk pergi ke sana dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Kita semua mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya ingin mereka sukses, saya ingin liga-liga kita luar biasa, saya ingin sepakbola kita hebat, saya ingin pergi menonton pemain bermain dengan potensi terbaik mereka karena itulah yang membuat Anda bersemangat.”
- Getty
Saat Sancho & Dele menjalani penampilan kompetitif terakhir mereka
Penampilan kompetitif terakhir Dele, di bawah mantan bintang Arsenal, Barcelona, dan Chelsea Cesc Fabregas, terjadi pada 15 Maret 2025. Ia berada di lapangan kurang dari 10 menit setelah masuk dari bangku cadangan sebelum menerima kartu merah saat melawan AC Milan.
Sancho mengangkat trofi pada akhir penampilan terbarunya, setelah tampil untuk Villa di final Liga Europa 2026, tetapi ia harus bersabar sambil mempertimbangkan pilihannya di persimpangan penting dalam kariernya.
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