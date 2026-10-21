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“Delapan puluh persen suporter Tottenham mengira tim mereka akan bermain imbang dalam laga itu.” Gus Poyet memahami mentalitas Tottenham dan menilai mereka tidak diunggulkan untuk lolos ke kompetisi Eropa
Tottenham finis di peringkat ke-17 dua kali berturut-turut
Butuh tujuh pertandingan untuk meraih tiga poin pertama, setelah mereka kembali mengawali kompetisi dengan tersendat. Dana besar digelontorkan pada bursa transfer terakhir untuk mengatasi kesulitan belakangan ini dan kembali membangun momentum positif.
Setelah dua kali berturut-turut finis di posisi ke-17, dengan ancaman degradasi membayangi pada berbagai kesempatan, Tottenham sangat ingin mengembalikan posisi mereka di jajaran ‘Enam Besar’ yang tersohor.
De Zerbi membawa mereka terhindar dari degradasi musim lalu, dan sosok asal Italia yang sulit ditebak itu dinilai sebagai orang yang tepat untuk meningkatkan level permainan. Ia pelatih yang menuntut banyak dan mengharapkan semua orang menerima cara berpikirnya.
Untuk beberapa waktu, masalah mereka tampak sudah begitu mengakar sehingga bahkan mantan pelatih Brighton itu bakal kesulitan mengatasinya. Para pendukung Tottenham sudah terbiasa melihat tim mereka tampil mengecewakan secara kolektif.
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Davies redakan ketegangan lewat gol di pengujung laga melawan Coventry
Keunggulan pada babak pertama, yang diberikan James Maddison kepada mereka, sirna dalam empat menit setelah laga kembali dimulai saat menghadapi Coventry. Omar Marmoush membawa tuan rumah kembali unggul di Tottenham Hotspur Stadium, tetapi ketegangan belum mereda.
Poyet tidak yakin banyak orang di stadion megah itu menduga mereka akan kembali merasakan kemenangan, sebelum Ben Davies akhirnya memastikan hasil pertandingan pada menit ke-96 lewat tembakan yang lolos dari tangan kiper Coventry, Carl Rushworth.
Bisakah Tottenham Hotspur menjadi penantang gelar di kompetisi Eropa musim ini?
Ketika ditanya apakah Tottenham, yang hanya terpaut enam poin dari Liverpool di posisi kelima, bisa melanjutkan momentum itu dan masuk dalam persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa, Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir ini terlalu dini. Saya tidak mau berkomitmen soal itu.
“Saya pikir Tottenham perlu menjadikan musim ini sebagai musim pemulihan untuk masuk ke paruh atas klasemen, mendapatkan identitas dari Roberto de Zerbi, menjadi lebih kuat secara mental sebagai sebuah tim, tidak terus-menerus memikirkan kemungkinan kalah, dan masuk ke lapangan dengan memikirkan kemungkinan menang. Jadi, ini tahun transisi.
“Namun, tentu saja, dengan uang yang telah mereka keluarkan, mereka harus masuk 10 besar dan, jika memungkinkan, lolos ke kompetisi Eropa. Tetapi, mengingat apa yang terjadi dalam dua tahun terakhir dan cara mereka mengawali musim ini, saya tidak akan memaksakan mereka untuk masuk enam besar atau semacamnya sekarang. Tidak, saya berusaha realistis. Saya selalu realistis dan berusaha bersikap adil.
“Pada awal musim, sulit untuk membuat prediksi karena, baiklah, mereka mengeluarkan banyak uang, mereka punya pelatih yang sangat bagus, dan Anda mungkin berpikir mereka bisa melakukannya. Namun, setelah melihat beberapa pertandingan pertama, bahkan saat melihat laga melawan Coventry dalam 10 menit terakhir ketika mereka unggul 2-1, saya bisa katakan kepada Anda, karena saya mengenal suporter Tottenham, 80% orang di stadion berpikir, ‘Kita akan bermain imbang dalam pertandingan ini. Pasti.’ Anda bisa merasakannya.
“Jadi, ketika Davies entah bagaimana mencetak gol, karena saya tidak mengerti bagaimana dia bisa mencetak gol, rasanya seperti, ‘Oh, syukurlah.’ Mereka perlu menyingkirkan perasaan itu, dan laga melawan Coventry adalah langkah pertama yang penting.”
- Getty/GOAL
Jadwal Tottenham 2026/27: Tiga pertandingan sebelum jeda berikutnya
Tottenham Hotspur berhasil keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat ke-17 klasemen. Jelas masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan De Zerbi dan jajarannya, tetapi suasana positif mulai kembali terasa di salah satu sisi London utara.
Tantangan kini adalah tampil lebih konsisten, dengan tiga pertandingan lagi menanti Tottenham sebelum jeda internasional November. Mereka akan menghadapi rival lama Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu, sebelum menjamu Crystal Palace dan bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds.
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