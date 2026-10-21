Ketika ditanya apakah Tottenham, yang hanya terpaut enam poin dari Liverpool di posisi kelima, bisa melanjutkan momentum itu dan masuk dalam persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa, Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir ini terlalu dini. Saya tidak mau berkomitmen soal itu.

“Saya pikir Tottenham perlu menjadikan musim ini sebagai musim pemulihan untuk masuk ke paruh atas klasemen, mendapatkan identitas dari Roberto de Zerbi, menjadi lebih kuat secara mental sebagai sebuah tim, tidak terus-menerus memikirkan kemungkinan kalah, dan masuk ke lapangan dengan memikirkan kemungkinan menang. Jadi, ini tahun transisi.

“Namun, tentu saja, dengan uang yang telah mereka keluarkan, mereka harus masuk 10 besar dan, jika memungkinkan, lolos ke kompetisi Eropa. Tetapi, mengingat apa yang terjadi dalam dua tahun terakhir dan cara mereka mengawali musim ini, saya tidak akan memaksakan mereka untuk masuk enam besar atau semacamnya sekarang. Tidak, saya berusaha realistis. Saya selalu realistis dan berusaha bersikap adil.

“Pada awal musim, sulit untuk membuat prediksi karena, baiklah, mereka mengeluarkan banyak uang, mereka punya pelatih yang sangat bagus, dan Anda mungkin berpikir mereka bisa melakukannya. Namun, setelah melihat beberapa pertandingan pertama, bahkan saat melihat laga melawan Coventry dalam 10 menit terakhir ketika mereka unggul 2-1, saya bisa katakan kepada Anda, karena saya mengenal suporter Tottenham, 80% orang di stadion berpikir, ‘Kita akan bermain imbang dalam pertandingan ini. Pasti.’ Anda bisa merasakannya.

“Jadi, ketika Davies entah bagaimana mencetak gol, karena saya tidak mengerti bagaimana dia bisa mencetak gol, rasanya seperti, ‘Oh, syukurlah.’ Mereka perlu menyingkirkan perasaan itu, dan laga melawan Coventry adalah langkah pertama yang penting.”