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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Delapan pertandingan, tanpa gol: Upaya Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri rekor buruknya di babak gugur Piala Dunia bersama Portugal

Analysis
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
FEATURES
Portugal vs Croatia

Saat Portugal bertanding melawan Kroasia pada hari Kamis, Cristiano Ronaldo akan berusaha melakukan sesuatu yang belum pernah ia capai sebelumnya: mencetak gol di babak gugur Piala Dunia. Pemain asal Portugal ini merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola, dan dalam laga melawan Uzbekistan pekan lalu, ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi berbeda dari turnamen paling bergengsi dalam dunia sepak bola, yang menjadi bukti ketahanan kariernya yang luar biasa serta etos kerjanya yang tinggi.

Namun, selain belum pernah meraih trofi Piala Dunia, Ronaldo juga belum pernah benar-benar menunjukkan performa terbaiknya di putaran final — atau setidaknya tidak saat momen paling krusial. Ronaldo mungkin berada di peringkat ke-11 bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, bersanding dengan nama-nama seperti Gary Lineker, Thomas Müller, dan Gabriel Batistuta, tetapi kesepuluh golnya hingga saat ini semuanya tercipta di babak penyisihan grup.

Lalu, bagaimana mungkin salah satu penuntas peluang paling mematikan dalam sejarah sepak bola masih menunggu gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia? Dan seberapa besar peluangnya untuk memecahkan kebuntuan tersebut saat menghadapi Kroasia di Toronto?

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006: Pemain sayap yang mengedipkan mata

    Ronaldo mencatatkan sejarah pada Piala Dunia pertamanya, pada tahun 2006, dengan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Portugal di panggung terbesar sepak bola saat ia mengeksekusi penalti di menit-menit akhir kemenangan 2-0 atas rival Grup D, Iran, pada pertandingan kedua. Namun, itu adalah satu-satunya golnya di turnamen tersebut.

    Ronaldo saat itu baru berusia 21 tahun dan masih berperan sebagai sayap yang lincah, bukan penyerang tengah yang produktif, sehingga fakta bahwa ia tidak mencetak gol dalam empat pertandingan sistem gugur saat Portugal finis di peringkat keempat tidak menjadi perbincangan utama. Namun, karakternya justru menjadi topik perdebatan besar di Jerman.

    Setiap sentuhan bola Ronaldo disambut cemoohan selama kekalahan 1-0 negaranya di semifinal melawan Prancis, karena ia diduga berperan penting dalam pengusiran rekan setimnya di Manchester United, Wayne Rooney, akibat pelanggaran terhadap Ricardo Carvalho dalam kemenangan perempat final atas Inggris.

    "Saya melihatnya menghampiri wasit dan memberinya kartu, dan menurut saya dia benar-benar kelewatan," kata gelandang Three Lions, Steven Gerrard. "Jika dia salah satu rekan setim saya, saya pasti akan sangat kecewa padanya. Setelah Wayne diusir, [Ronaldo] mengedipkan mata ke arah bangku cadangan dan rekan-rekan setimnya, dan itu sudah cukup menggambarkan dirinya sebagai seorang individu."

    Frank Lampard menambahkan, "Dia seharusnya menjadi rekan setim Wayne di Manchester United, tapi dia melakukan hal seperti itu. Itu tidak pantas, bukan? Kami diberitahu bahwa siapa pun yang mencoba membuat pemain lain mendapat kartu kuning atau merah akan mendapat kartu kuning, tapi hal itu tidak terjadi."

    Ronaldo, yang mencetak gol penentu melalui tendangan penalti dalam kemenangan adu penalti atas Inggris, bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apa pun, tetapi kelompok studi teknis FIFA tidak sependapat dan menunjuk Lukas Podolski sebagai pemain muda terbaik turnamen, mengesampingkan pemain Portugal tersebut demi semangat sportivitas.

    “Kami ingin melihat perilaku yang pantas dan saya akui kami mengkritik hal ini,” kata ketua kelompok tersebut, Holger Osieck. “Para pemain seharusnya menjadi panutan dan fair play menjadi pertimbangan.”

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  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010: 'Kesedihan yang tak terbayangkan'

    Saat Piala Dunia 2010 tiba, Ronaldo sudah menjadi kapten dan diharapkan menjadi motor tim Portugal, sehingga tersingkirnya Selecção di babak 16 besar menjadi pukulan berat baginya. Penyerang tersebut hanya mencetak satu gol di Afrika Selatan, yakni gol keenam dalam kemenangan telak 7-0 atas Korea Utara, dan itu merupakan gol pertamanya di level internasional setelah 16 bulan.

    "Saya merasa sangat putus asa, frustrasi, dan sedih yang tak terkira," aku Ronaldo setelah Portugal kalah 1-0 dari Spanyol yang akhirnya menjadi juara.

    Ia juga mendapat kritik di negaranya sendiri karena tampak menyalahkan pelatihnya atas kekalahan Seleccao, setelah Ronaldo tertangkap kamera mengatakan, "Bagaimana saya bisa menjelaskan [kekalahan ini]? Tanyakan pertanyaan itu kepada Carlos Queiroz."

    Ronaldo kemudian menegaskan bahwa ia tidak bermaksud tidak menghormati. "Ketika saya berkata, ‘Ajukan pertanyaan itu kepada pelatih’, itu hanya karena Carlos Queiroz sedang menggelar konferensi pers," jelasnya. "Saya adalah manusia, dan seperti manusia pada umumnya, saya menderita dan berhak untuk menderita sendirian. Saya tahu bahwa saya adalah kapten, dan saya selalu memikul serta akan terus memikul tanggung jawab saya."

    Queiroz menanggapi dengan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mentolerir “siapa pun yang menempatkan dirinya di atas kepentingan terbaik tim nasional”.

    "Portugal membutuhkan Ronaldo, dan Ronaldo membutuhkan tim nasional," kata Queiroz kepada AFP. "Namun, jika seragam ini membuat beberapa pemain gelisah, mereka tidak memiliki alasan untuk berada di sana."

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014: Tersingkir di babak penyisihan grup

    Ronaldo secara efektif memastikan lolosnya Portugal ke Piala Dunia 2014 dengan mencetak keempat gol timnya dalam kemenangan dramatis di babak play-off melawan Swedia. Namun, meski ia bersikeras bahwa dirinya "100 persen fit" untuk putaran final meskipun ada kekhawatiran terkait masalah lutut dan paha, sang bintang Real Madrid saat itu tampak jauh dari performa terbaiknya di Brasil.

    Ronaldo tak menonjol saat Portugal kalah 4-0 dari Jerman pada pertandingan pertama, dan meskipun ia memberikan umpan yang berujung pada gol penyama kedudukan Silvestre Varela di menit-menit akhir saat imbang 2-2 melawan Amerika Serikat, sebelum mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-80 melawan Ghana, Seleccao finis di posisi ketiga Grup G dan, akibatnya, bahkan gagal lolos ke babak gugur.

    Ronaldo tak terhindarkan mendapat banyak kritikan karena gagal memanfaatkan peluang-peluang yang biasanya bisa ia konversi menjadi gol, meskipun pelatih Paulo Bento dengan cepat membela kaptennya.

    "Saya rasa tidak adil jika menyalahkan individu," kata pelatih Portugal itu. "Kami melakukan serangkaian kesalahan sepanjang turnamen dalam tiga pertandingan berbeda dan itulah yang merugikan kami. Saya tidak akan pernah menyalahkan individu mana pun atas hal ini. Tanggung jawab atas kegagalan mencapai tujuan kami ada pada saya. Para pemain telah berusaha menjalankan peran yang telah ditugaskan kepada mereka.

    "Cristiano biasanya sangat efektif, tapi tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya. Namun, saya tidak akan menyalahkan satu pemain pun."

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    2018: Terkejut di Sochi

    Ronaldo tak pernah membayangkan awal yang lebih baik untuk perjalanannya di Piala Dunia 2018 ini, di mana sang penyerang mencetak hat-trick dalam laga seru yang berakhir imbang 3-3 melawan Spanyol—termasuk gol tendangan bebas pertamanya sepanjang karier di turnamen internasional besar—yang pada akhirnya memberi Portugal satu poin berharga.

    "Saya sangat senang, ini rekor pribadi terbaik saya, satu lagi dalam karier saya, tetapi yang terpenting adalah menyoroti apa yang telah dilakukan tim," kata kapten Seleccao itu dengan antusias. "Kami telah menghadapi salah satu tim favorit untuk menjuarai Piala Dunia, kami sudah dua kali menang dan sekali imbang, dan menurut saya itu hasil yang adil. Tim sedang tampil sangat baik dan kami pasti akan tampil bagus." Namun, kenyataannya tidak demikian.

    Meskipun Ronaldo membawa Portugal ke babak 16 besar, ia sekali lagi gagal mencetak gol atau memberikan assist di babak gugur saat Seleccao mengalami kekalahan mengejutkan 2-1 dari Uruguay di Sochi.

    Mengingat usianya yang sudah menginjak 33 tahun, muncul spekulasi luas bahwa Piala Dunia ini mungkin menjadi penampilan terakhir Ronaldo. Namun, ia tetap enggan berkomentar mengenai masa depannya di tim nasional.

    "Menurut saya, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya," kata Ronaldo kepada FIFA, "tapi saya yakin tim nasional kami akan terus menjadi salah satu yang terbaik di dunia, dengan pemain-pemain hebat, tim yang fantastis, dan juga muda. Ini adalah tim yang memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan, dan itulah mengapa saya senang dengan segalanya."

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    2022: Dipindahkan ke bangku cadangan

    Ronaldo tiba di Qatar dengan keyakinan khasnya, tidak hanya untuk membungkam para pengkritiknya setelah akhir yang memalukan dan kacau dari masa baktinya yang kedua di Manchester United, tetapi juga untuk memenangkan satu-satunya trofi yang selama ini belum pernah ia raih. Namun, ia pulang dengan cara yang hampir sama seperti saat ia meninggalkan Old Trafford, dengan reputasinya ternoda oleh sikap kekanak-kanakan yang ditunjukkan di depan umum serta laporan bahwa ia secara pribadi mengancam akan meninggalkan kamp Portugal setelah dicadangkan untuk pertandingan babak 16 besar melawan Swiss — yang dimenangkan tim asuhan Fernando Santos dengan skor 6-1 berkat hat-trick dari pengganti Ronaldo, Goncalo Ramos.

    "Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa banyak yang telah dikatakan, banyak yang telah ditulis, dan banyak yang telah dispekulasikan, tetapi dedikasi saya kepada Portugal tidak pernah goyah sedetik pun," tulis Ronaldo dalam sebuah postingan di media sosial sehari setelah kekalahan Portugal di perempat final melawan Maroko. "Saya selalu hanya seorang pemain biasa yang berjuang demi tujuan bersama, dan saya tidak akan pernah membelakangi rekan-rekan setim dan negara saya."

    "Untuk saat ini," tambahnya, "tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Terima kasih, Portugal. Terima kasih, Qatar... Sekarang, kita harus membiarkan waktu menjadi penasihat yang baik dan membiarkan semua orang menarik kesimpulan masing-masing."

    Konsensus umum adalah bahwa karier Ronaldo di level tertinggi sudah berakhir. Satu-satunya golnya di Piala Dunia 2022 tercipta dari titik penalti, dalam kemenangan Portugal atas Ghana pada laga pembuka turnamen, dan ia bereaksi dengan marah terhadap keputusan Fernando Santos yang sepenuhnya beralasan untuk menggantikannya dalam kekalahan mengejutkan melawan Korea Selatan pada putaran terakhir fase grup.

    Hal yang juga mencolok adalah bahwa setelah dicadangkan saat melawan Swiss dan Maroko, Ronaldo yang berlinang air mata langsung berjalan ke terowongan setelah kekalahan Portugal dari Maroko. Ia berusia 37 tahun dan baru saja gagal mencetak gol dalam dua pertandingan fase grup. Bahkan seorang pria yang terkenal karena mampu menantang usia pun awalnya berpikir bahwa Piala Dunia lainnya sudah di luar jangkauannya.

    “Memenangkan Piala Dunia untuk Portugal adalah mimpi terbesar dan paling ambisius dalam karier saya,” tulisnya diInstagram. “Dalam lima penampilan saya di Piala Dunia selama 16 tahun, selalu bermain bersama pemain-pemain hebat dan didukung oleh jutaan warga Portugal, saya telah memberikan segalanya. Saya telah meninggalkan segalanya di lapangan. Saya tidak akan pernah mundur dari pertempuran dan saya tidak pernah menyerah pada mimpi itu. Sayangnya, mimpi itu berakhir kemarin.”

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Saatnya mengakhiri kekeringan?

    Hanya beberapa detik setelah peluit akhir dibunyikan dalam kemenangan Portugal 5-0 atas Uzbekistan, Ronaldo menoleh ke arah kamera terdekat dan berteriak, "Aku kembali! Aku kembali!" Namun, tidak semua orang begitu yakin, terutama karena Ronaldo tampil mengecewakan dalam laga imbang Portugal di babak penyisihan grup melawan Republik Demokratik Kongo.

    Rasanya juga kurang tepat untuk terlalu membesar-besarkan fakta bahwa striker Al-Nassr itu mencetak dua gol melawan tim yang berada di peringkat ke-60 dunia, dan keengganan untuk langsung memuji-mujinya ternyata bijaksana, karena Ronaldo juga kesulitan melawan Kolombia, yang berhasil menggeser Portugal dari puncak Grup K dengan menahan tim asuhan Roberto Martinez itu dengan cukup nyaman dalam hasil imbang 0-0 di Miami.

    Akibatnya, Seleccao kini harus menghadapi tim Kroasia yang dipimpin Luka Modric, yang jelas sudah melewati masa kejayaannya namun tetap berbahaya. Tentu saja, hal yang sama juga bisa dikatakan tentang Ronaldo. Di usia 41 tahun, ia sudah membuktikan bahwa ia masih bisa mencetak gol di Piala Dunia. Namun, yang benar-benar harus ia lakukan adalah akhirnya mencetak gol di babak gugur. Kini giliranmu, Cristiano...

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