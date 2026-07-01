Delapan pertandingan, tanpa gol: Upaya Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri rekor buruknya di babak gugur Piala Dunia bersama Portugal

Ronaldo mencatatkan sejarah pada Piala Dunia pertamanya, pada tahun 2006, dengan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Portugal di panggung terbesar sepak bola saat ia mengeksekusi penalti di menit-menit akhir kemenangan 2-0 atas rival Grup D, Iran, pada pertandingan kedua. Namun, itu adalah satu-satunya golnya di turnamen tersebut.

Ronaldo saat itu baru berusia 21 tahun dan masih berperan sebagai sayap yang lincah, bukan penyerang tengah yang produktif, sehingga fakta bahwa ia tidak mencetak gol dalam empat pertandingan sistem gugur saat Portugal finis di peringkat keempat tidak menjadi perbincangan utama. Namun, karakternya justru menjadi topik perdebatan besar di Jerman.

Setiap sentuhan bola Ronaldo disambut cemoohan selama kekalahan 1-0 negaranya di semifinal melawan Prancis, karena ia diduga berperan penting dalam pengusiran rekan setimnya di Manchester United, Wayne Rooney, akibat pelanggaran terhadap Ricardo Carvalho dalam kemenangan perempat final atas Inggris.

"Saya melihatnya menghampiri wasit dan memberinya kartu, dan menurut saya dia benar-benar kelewatan," kata gelandang Three Lions, Steven Gerrard. "Jika dia salah satu rekan setim saya, saya pasti akan sangat kecewa padanya. Setelah Wayne diusir, [Ronaldo] mengedipkan mata ke arah bangku cadangan dan rekan-rekan setimnya, dan itu sudah cukup menggambarkan dirinya sebagai seorang individu."

Frank Lampard menambahkan, "Dia seharusnya menjadi rekan setim Wayne di Manchester United, tapi dia melakukan hal seperti itu. Itu tidak pantas, bukan? Kami diberitahu bahwa siapa pun yang mencoba membuat pemain lain mendapat kartu kuning atau merah akan mendapat kartu kuning, tapi hal itu tidak terjadi."

Ronaldo, yang mencetak gol penentu melalui tendangan penalti dalam kemenangan adu penalti atas Inggris, bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apa pun, tetapi kelompok studi teknis FIFA tidak sependapat dan menunjuk Lukas Podolski sebagai pemain muda terbaik turnamen, mengesampingkan pemain Portugal tersebut demi semangat sportivitas.

“Kami ingin melihat perilaku yang pantas dan saya akui kami mengkritik hal ini,” kata ketua kelompok tersebut, Holger Osieck. “Para pemain seharusnya menjadi panutan dan fair play menjadi pertimbangan.”