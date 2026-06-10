DELAPAN kartu merah dikeluarkan dalam pertandingan yang ricuh antara Tim Nasional Wanita AS (USWNT) melawan Brasil, sementara penampilan wasit disebut sebagai 'aib yang memalukan'

Dampak dari pertandingan itu langsung terasa, dengan para pemain Brasil melampiaskan kemarahan mereka kepada tim wasit dan rekan-rekan mereka dari Amerika Serikat. Gelandang Angelina tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan, dengan melontarkan tuduhan serius terkait perilaku para pemain USWNT di lapangan. Tim tuan rumah merasa dirugikan oleh beberapa keputusan yang mereka yakini tidak ditindaklanjuti oleh sistem VAR di tengah panasnya pertarungan.

Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, melalui Sportv, Angelina mengatakan: “Jujur saja, apa yang terjadi di sini hari ini benar-benar memalukan.”

“Wasit keempat tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, VAR tidak berfungsi. Tampaknya tidak memeriksa apa pun. Salah satu pemain kami diinjak dan tidak ada yang meninjau insiden itu. Lalu ada dorongan di sini, dan wasit tiba-tiba ingin mulai mengusir pemain kami. Jadi ini benar-benar sulit.

"Salah satu pemain USWNT memberikan wawancara dengan mengatakan bahwa suasananya sangat menyenangkan. Namun di lapangan, dia mengatakan bahwa kami sampah, bahwa kami tidak tahu cara bermain sepak bola. Jadi ini adalah bentuk ketidakhormatan yang sangat besar - baik dari wasit maupun dari para pemain mereka."