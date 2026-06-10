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DELAPAN kartu merah dikeluarkan dalam pertandingan yang ricuh antara Tim Nasional Wanita AS (USWNT) melawan Brasil, sementara penampilan wasit disebut sebagai 'aib yang memalukan'
Kekacauan meletus di Fortaleza saat Brasil mengalami kekalahan telak
Pertandingan persahabatan tingkat tinggi yang semula direncanakan menjelang Brasil menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan berubah menjadi kekacauan total di Arena Castelao. Dalam tindakan disiplin yang mengejutkan, wasit asal Spanyol Paola Cebollada Lopez mengusir empat anggota staf pelatih Brasil dan empat pemain. Situasi begitu memanas hingga polisi berseragam anti huru-hara terpaksa mengelilingi para ofisial saat peluit akhir dibunyikan untuk memastikan keselamatan mereka, sementara ketegangan memuncak di hadapan lebih dari 55.000 penonton.
Krisis disiplin ini dimulai dengan pelatih kepala Brasil, Arthur Elias, yang mendapat kartu kuning karena perselisihan seragam sebelum diusir pada menit ke-77 karena menendang bola. Frustrasi tersebut dengan cepat menyebar ke lapangan, melibatkan pemain seperti Bia Zaneratto, dan mencapai puncaknya pada masa injury time ketika bek Tarciane mendapat kartu merah karena menyikut Sophia Wilson. Kekacauan tersebut tidak berhenti saat peluit akhir dibunyikan. Setelah terjadi bentrokan massal saat kedua tim menuju terowongan, dua pemain Brasil lainnya juga mendapat kartu merah.
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Wilson memaksa terciptanya gol penentu dalam kemenangan yang 'kurang memuaskan'
Meskipun pertandingan berlangsung sangat keras dan banyak kartu yang dikeluarkan, timnas wanita AS menunjukkan ketangguhan yang selama ini ingin ditanamkan oleh Emma Hayes. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-63 ketika aksi agresif Wilson memaksa terciptanya peluang. Tendangan keras penyerang Portland Thorns itu membentur Isabela Chagas dengan sudut yang tak terduga dan secara resmi dinyatakan sebagai gol bunuh diri, yang menjadi satu-satunya gol pada pertandingan malam itu.
Bintang Brasil Angelina mengecam 'hal yang sangat memalukan'
Dampak dari pertandingan itu langsung terasa, dengan para pemain Brasil melampiaskan kemarahan mereka kepada tim wasit dan rekan-rekan mereka dari Amerika Serikat. Gelandang Angelina tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan, dengan melontarkan tuduhan serius terkait perilaku para pemain USWNT di lapangan. Tim tuan rumah merasa dirugikan oleh beberapa keputusan yang mereka yakini tidak ditindaklanjuti oleh sistem VAR di tengah panasnya pertarungan.
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, melalui Sportv, Angelina mengatakan: “Jujur saja, apa yang terjadi di sini hari ini benar-benar memalukan.”
“Wasit keempat tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, VAR tidak berfungsi. Tampaknya tidak memeriksa apa pun. Salah satu pemain kami diinjak dan tidak ada yang meninjau insiden itu. Lalu ada dorongan di sini, dan wasit tiba-tiba ingin mulai mengusir pemain kami. Jadi ini benar-benar sulit.
"Salah satu pemain USWNT memberikan wawancara dengan mengatakan bahwa suasananya sangat menyenangkan. Namun di lapangan, dia mengatakan bahwa kami sampah, bahwa kami tidak tahu cara bermain sepak bola. Jadi ini adalah bentuk ketidakhormatan yang sangat besar - baik dari wasit maupun dari para pemain mereka."
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Taruhan taktis Hayes membuahkan hasil
Bagi Hayes, hasil ini menjadi pembenaran atas seruannya untuk menerapkan pendekatan yang "lebih keras" setelah kekalahan 2-1 dari lawan yang sama beberapa hari sebelumnya. Hayes melakukan enam pergantian dalam susunan starting XI-nya, dengan memasukkan pemain-pemain bertubuh kokoh seperti Michelle Cooper dan Avery Patterson untuk menandingi gaya permainan Brasil. Manajer tersebut telah memperingatkan skuadnya bahwa mereka perlu beradaptasi dengan kondisi unik di Amerika Selatan jika ingin sukses di Piala Dunia berikutnya, dan para pemainnya merespons dengan menolak mundur dari pertarungan sengit tersebut.
AS tidak sepenuhnya terhindar dari catatan wasit, dengan pemain seperti Rose Lavelle dan Claire Hutton menerima kartu kuning taktis karena terlibat dalam taktik curang untuk mempertahankan hasil. Namun, mantan manajer Chelsea ini pasti senang dengan ketangguhan mental yang ditunjukkan oleh bintang-bintang mudanya. Timnas Wanita AS kini memasuki jeda panjang dari tugas internasional, dengan pertandingan berikutnya baru dijadwalkan pada akhir November. Mereka meninggalkan Brasil dengan keyakinan bahwa mereka memiliki ketangguhan untuk menang dengan cara apa pun di lingkungan yang paling tidak bersahabat sekalipun.