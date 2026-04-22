Folarin Balogun
Ryan Tolmich

Delapan gol dalam delapan pertandingan: Folarin Balogun tampil prima pada waktu yang tepat bagi timnas AS dan Monaco

Penyerang tersebut sedang berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya menjelang pertandingan-pertandingan terpenting yang pernah ia jalani

Seringkali sulit untuk memahami tren performa dalam konteks yang lebih luas, tetapi dalam kasus Folarin Balogun, hal itu cukup mudah. Hanya ada satu pemain di Eropa yang memiliki rentetan performa seperti Balogun, dan banyak yang berpendapat bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia. Ketika Anda mencetak gol dengan frekuensi yang hanya bisa disamai oleh Kylian Mbappé? Nah, itu berarti Anda sedang melakukan sesuatu dengan benar.

Selama beberapa bulan terakhir, hampir semua yang dilakukan Balogun berjalan lancar. Dengan golnya akhir pekan lalu melawan Auxerre, striker asal Amerika Serikat ini telah mencetak gol dalam delapan pertandingan liga terakhirnya, menyamai rekor terbaik kedua dalam sejarah Ligue 1. Apa yang membuatnya semakin mengesankan? Ada dua gol Liga Champions lagi yang tercampur di sana, menjadikan rekor keseluruhan Balogun 10 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya, banyak di antaranya dicetak melawan tim-tim yang sangat kuat.

Selama beberapa bulan terakhir, Balogun tak kalah dari level kelas dunia. Sebenarnya, itu adalah level yang selalu ia miliki potensi untuk mencapainya. Ada beberapa kendala sejak ia pindah ke Monaco, tapi ada alasan mengapa klub itu berani mengambil risiko besar untuk merekrutnya setelah musim gemilangnya di Reims. Alasan itu? Ia mampu melakukan hal-hal seperti ini.

Performa gemilang ini datang pada waktu yang tepat bagi Monaco, yang sedang berjuang keras untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa musim depan. Hal ini juga datang pada waktu yang tepat bagi Tim Nasional Pria AS, yang tampaknya memiliki penyerang nomor 9 yang mampu menentukan kemenangan dalam skuad mereka menjelang Piala Dunia. Dengan rentetan gol ini, Balogun telah menjawab banyak pertanyaan, tetapi ia juga menciptakan pertanyaan baru: seberapa lama hal ini bisa berlanjut?

    Rentetan

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, coba pikirkan para legenda yang pernah bermain di Ligue 1 sejak awal abad ini. Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Olivier Giroud, Karim Benzema, dan Edinson Cavani semuanya pernah berkarier di liga Prancis dan, pada suatu saat, telah menorehkan sejarah sebagai pencetak gol. Namun, saat ini, Balogun sedang melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh mereka selama berada di Prancis.

    Performa gemilang Balogun sebenarnya dimulai di Liga Champions pada 17 Februari. Pada hari itu, ia mencetak dua gol ke gawang PSG dalam kekalahan 3-2 pada leg pertama babak gugur. Monaco akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut, tetapi Balogun tampaknya mendapatkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu terus tumbuh.

    Setelah mencetak gol melawan Lens dan Angers, Balogun kembali mencetak gol melawan PSG pada 6 Maret dalam kemenangan mengejutkan 3-1 di Ligue 1. Brest dan Lyon menjadi lawan berikutnya sebelum jeda internasional. Sejak kembali, Balogun merayakan gol melawan Marseille, Paris FC, dan, yang terbaru, Auxerre. Secara total, ia telah mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan liga. Saat ini, Balogun sejajar dengan tiga pemain lain di abad ini dengan rekor delapan gol dalam delapan pertandingan.

    Hanya satu pemain yang mencetak lebih banyak. Hal itu terjadi pada 2001, ketika Sonny Anderson mencetak gol dalam 11 pertandingan Ligue 1 berturut-turut.

    Duel Mbappé

    Namun, sementara Balogun sedang mengejar Anderson, hanya ada satu pemain lain di Eropa yang mampu mencatatkan rekor serupa dengan pemain asal Amerika itu: Mbappe yang telah disebutkan tadi. Dan, terlepas dari segala kritik yang diterimanya terkait penampilannya di Real Madrid, tak dapat dipungkiri angka-angka yang ia catat di Spanyol.

    Mbappe mencetak delapan gol berturut-turut di awal musim ini, antara 13 September dan 1 November. Baru-baru ini, bintang Prancis itu juga mencetak gol dalam delapan dari sembilan pertandingan liga. Dia tetap menjadi tolok ukur.

    Balogun pernah berhadapan dengan Mbappe sebelumnya. Musim gemilang Balogun terjadi pada 2022-23, saat ia mencetak 21 gol saat dipinjamkan ke Reims. Meskipun bermain untuk salah satu klub kecil di liga, Balogun memiliki ambisi meraih Sepatu Emas. Sepatu Emas itu akhirnya diraih oleh Mbappe, yang mencetak 29 gol musim itu untuk PSG dalam penampilan terakhirnya di Ligue 1.

    Kini, tak ada yang mengatakan Balogun sebagus Mbappe. Itu karena Mbappe adalah talenta sepanjang masa. Ia adalah pemenang Piala Dunia yang terus memecahkan rekor dan, saat ia pensiun, akan dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah bermain.

    Namun, apa yang dilakukan Balogun saat ini adalah membuktikan bahwa dia memang layak masuk dalam perbincangan yang lebih besar. Cara terbaik untuk memperluas perbincangan tersebut, bagaimanapun, adalah dengan membawa performa ini ke level internasional.

    Waktu penyelenggaraan Piala Dunia

    Salah satu topik utama yang ramai dibicarakan menjelang Piala Dunia 2022 adalah kurangnya penyerang kelas atas di skuad USMNT. Josh Sargent tampil bagus di Championship, namun baru saja melewati musim debutnya yang sulit di Liga Premier. Haji Wright akan bergabung ke Championship beberapa bulan kemudian, namun saat itu ia sedang mencetak gol di Turki. Jesus Ferreira adalah penyerang MLS yang solid. Ricardo Pepi, yang sedang mengalami performa buruk di Augsburg, ditinggalkan di rumah.

    Kali ini tidak ada masalah seperti itu. Pepi, tentu saja, mencetak gol secara teratur untuk PSV, sementara Wright bisa dibilang menjadi pemain terbaik Championship musim ini yang membantu Coventry City promosi. Keduanya kemungkinan besar akan menjadi pasangan Balogun, namun, berdasarkan performa saat ini, sulit membayangkan salah satu dari mereka mampu menggantikan pemain Monaco itu untuk posisi starter.

    Ketika Balogun bergabung dengan USMNT pada 2023, ia melakukannya dengan menyadari peluang apa yang ada di depannya. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi pemain andalan USMNT di level tertinggi. Dari sudut pandang USMNT, mereka memiliki pemain yang bersedia dan mampu naik ke level tersebut dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan pemain lain di skuad.

    Sekali lagi, ada beberapa kendala di level klub, tetapi secara umum, Balogun telah tampil gemilang untuk USMNT setiap kali dipanggil. Ia telah mencetak delapan gol dalam 23 penampilan internasional, dengan banyak gol tersebut tercipta pada momen-momen krusial. Satu gol tercipta di final Nations League 2023, dan dua gol lainnya di Copa America. Kemudian, musim gugur ini, Balogun mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Jepang, Ekuador, dan Paraguay, yang semuanya merupakan lawan yang akan berlaga di Piala Dunia.

    Secara kebetulan, Paraguay adalah lawan pertama USMNT musim panas ini. Dan, terlepas dari semua narasi yang muncul dari kekalahan pada bulan Maret melawan Belgia dan Portugal, mereka menuju pertandingan tersebut dengan keyakinan bahwa mereka memiliki seorang striker yang sedang dalam performa terbaiknya, yang mampu memenangkan pertandingan bagi timnya sendirian.

    Kesempatan untuk lebih banyak lagi

    Secara teori, Balogun bisa melampaui rekor Anderson pada akhir musim ini jika ia mencetak gol dalam laga-laga mendatang melawan Toulouse, Metz, Lille, dan Strasbourg. Kenyataannya, Monaco juga sangat membutuhkannya.

    Dengan empat pertandingan tersisa, klub ini saat ini berada di peringkat ketujuh liga, dua poin di belakang Marseille yang berada di peringkat keenam, tiga poin di belakang Rennes yang berada di peringkat kelima, dan empat poin di belakang Lyon dan Lille yang masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat. Bergantung pada hasil empat minggu ini, Monaco bisa lolos ke Liga Champions atau justru gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali. Tidak ada ruang untuk kesalahan dan semuanya harus diperjuangkan.

    Laga terakhir Monaco adalah pada 17 Mei. Seminggu kemudian, daftar skuad Piala Dunia USMNT akan diumumkan. Untuk beberapa bulan ke depan, setiap pertandingan yang dimainkan Balogun akan sangat krusial. Tidak ada waktu istirahat.

    Namun, ketika Anda mencetak gol sesering ini, istirahat adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Balogun akan bersemangat untuk bermain setiap pekan dalam performa seperti ini, dan Monaco serta USMNT akan diuntungkan karenanya saat mereka mengandalkan striker ini untuk membantu mencapai tujuan mereka.

