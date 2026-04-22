Delapan gol dalam delapan pertandingan: Folarin Balogun tampil prima pada waktu yang tepat bagi timnas AS dan Monaco

Seringkali sulit untuk memahami tren performa dalam konteks yang lebih luas, tetapi dalam kasus Folarin Balogun, hal itu cukup mudah. Hanya ada satu pemain di Eropa yang memiliki rentetan performa seperti Balogun, dan banyak yang berpendapat bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia. Ketika Anda mencetak gol dengan frekuensi yang hanya bisa disamai oleh Kylian Mbappé? Nah, itu berarti Anda sedang melakukan sesuatu dengan benar.

Selama beberapa bulan terakhir, hampir semua yang dilakukan Balogun berjalan lancar. Dengan golnya akhir pekan lalu melawan Auxerre, striker asal Amerika Serikat ini telah mencetak gol dalam delapan pertandingan liga terakhirnya, menyamai rekor terbaik kedua dalam sejarah Ligue 1. Apa yang membuatnya semakin mengesankan? Ada dua gol Liga Champions lagi yang tercampur di sana, menjadikan rekor keseluruhan Balogun 10 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya, banyak di antaranya dicetak melawan tim-tim yang sangat kuat.

Selama beberapa bulan terakhir, Balogun tak kalah dari level kelas dunia. Sebenarnya, itu adalah level yang selalu ia miliki potensi untuk mencapainya. Ada beberapa kendala sejak ia pindah ke Monaco, tapi ada alasan mengapa klub itu berani mengambil risiko besar untuk merekrutnya setelah musim gemilangnya di Reims. Alasan itu? Ia mampu melakukan hal-hal seperti ini.

Performa gemilang ini datang pada waktu yang tepat bagi Monaco, yang sedang berjuang keras untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa musim depan. Hal ini juga datang pada waktu yang tepat bagi Tim Nasional Pria AS, yang tampaknya memiliki penyerang nomor 9 yang mampu menentukan kemenangan dalam skuad mereka menjelang Piala Dunia. Dengan rentetan gol ini, Balogun telah menjawab banyak pertanyaan, tetapi ia juga menciptakan pertanyaan baru: seberapa lama hal ini bisa berlanjut?