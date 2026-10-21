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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Del Piero soal gol Yamal ke gawang PSG: "Dia melepaskan tendangan dengan ujung kaki. Sungguh spektakuler"

L. Yamal
Champions League
Barcelona

Mantan pemain bernomor punggung 10 Juventus: "Ia mengontrol bola dengan dada secara agresif ke arah bek. Ini mengubah dinamika aksi tersebut."

Koleksi gol indah dan mustahil dari Lamine Yamal terus berlanjut. Kemarin pun, meski Barcelona yang dibelanya kalah 4-2 di kandang Paris Saint-Germain, bintang asal Spanyol itu memukau lewat gol berkelas tinggi.


  • Kepada Sky Sport, Alessandro Del Piero berkomentar: "Luar biasa melihat bagaimana ia memanfaatkan kesalahan Zaire Emery saat mengeluarkan bola dari pertahanan. Namun, mari mulai dari kontrol bolanya: ia langsung menurunkan bola dengan dada ke arah bek untuk menyerangnya. Hal ini mengubah dinamika permainan karena ia tidak menunggu, melainkan langsung menyerang bek, yang mengambil posisi di sisi dalam karena mewaspadai kaki kirinya. Begitu melihat celah kecil itu, ia melesat, lalu muncullah kejeniusannya. Dengan langkah seperti itu, ia melepaskan sepakan keras menggunakan ujung kaki. Ia bukan hanya menendang dengan ujung kaki, tetapi juga mengangkat bola: menurut saya, ia sengaja melakukannya."

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