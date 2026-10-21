Kepada Sky Sport, Alessandro Del Piero berkomentar: "Luar biasa melihat bagaimana ia memanfaatkan kesalahan Zaire Emery saat mengeluarkan bola dari pertahanan. Namun, mari mulai dari kontrol bolanya: ia langsung menurunkan bola dengan dada ke arah bek untuk menyerangnya. Hal ini mengubah dinamika permainan karena ia tidak menunggu, melainkan langsung menyerang bek, yang mengambil posisi di sisi dalam karena mewaspadai kaki kirinya. Begitu melihat celah kecil itu, ia melesat, lalu muncullah kejeniusannya. Dengan langkah seperti itu, ia melepaskan sepakan keras menggunakan ujung kaki. Ia bukan hanya menendang dengan ujung kaki, tetapi juga mengangkat bola: menurut saya, ia sengaja melakukannya."