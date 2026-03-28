Hal yang paling menjadi perhatian para pendukung Spurs dan penggemar Swedia adalah apakah sang pemain sayap ini mampu kembali menemukan performa gemilang yang membuatnya menonjol di Liga Premier. Namun, Kulusevski tidak hanya ingin kembali ke level sebelumnya. Ia yakin bahwa masa istirahatnya dari lapangan telah memberinya perspektif baru tentang permainan dan kemampuan fisiknya sendiri, yang mendorong transformasi berani dalam gaya bermainnya.

Menanggapi keraguan mengenai potensi performanya, Kulusevski bersikap tegas. "Saya mendengar orang-orang berkata: 'Apakah dia akan menjadi pemain yang sama saat kembali?' Tidak, saya tidak akan menjadi pemain yang sama," katanya dengan tegas. "Saya akan jauh lebih baik dan lebih kuat, lebih cerdas, serta lebih baik bagi rekan-rekan setim saya. Itulah dorongan yang saya miliki. Ini adalah tantangan yang belum bisa saya atasi sejauh ini, karena saya belum pulih sepenuhnya. Namun, ini belum berakhir dan sekaranglah saatnya pertandingan kedua dimulai."



