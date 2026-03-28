Dejan Kulusevski yang baru? Bintang Tottenham itu mengakui bahwa ia 'takkan menjadi pemain yang sama' setelah menjalani operasi, namun menegaskan bahwa ia 'akhirnya melihat secercah harapan' seiring mendekatnya kembalinya ia ke lapangan yang telah lama dinantikan
Ujung terowongan pemulihan yang panjang
Kulusevski belum pernah tampil untuk Spurs sepanjang musim ini, dan kabar terbaru mengenai operasi keduanya memicu kekhawatiran bahwa ia akan absen lebih lama dari yang diperkirakan. Namun, saat berbicara kepada Viaplay, ia mengakui bahwa meskipun perjalanannya sulit, operasi yang baru-baru ini dilakukannya merupakan titik balik yang ia butuhkan. "Saya mengerti bahwa orang-orang khawatir, tapi sebenarnya itu karena alasan yang salah," jelasnya. "Sangat positif menjalani operasi kecil ini dan bisa mengidentifikasi masalahnya. Sekarang semuanya seharusnya sudah beres. Mungkin karena hal-hal yang tidak akan diketahui karena, pada akhirnya, hanya Tuhan yang memutuskan dan bukan orang lain."
Berkembang menjadi versi yang lebih kuat
Hal yang paling menjadi perhatian para pendukung Spurs dan penggemar Swedia adalah apakah sang pemain sayap ini mampu kembali menemukan performa gemilang yang membuatnya menonjol di Liga Premier. Namun, Kulusevski tidak hanya ingin kembali ke level sebelumnya. Ia yakin bahwa masa istirahatnya dari lapangan telah memberinya perspektif baru tentang permainan dan kemampuan fisiknya sendiri, yang mendorong transformasi berani dalam gaya bermainnya.
Menanggapi keraguan mengenai potensi performanya, Kulusevski bersikap tegas. "Saya mendengar orang-orang berkata: 'Apakah dia akan menjadi pemain yang sama saat kembali?' Tidak, saya tidak akan menjadi pemain yang sama," katanya dengan tegas. "Saya akan jauh lebih baik dan lebih kuat, lebih cerdas, serta lebih baik bagi rekan-rekan setim saya. Itulah dorongan yang saya miliki. Ini adalah tantangan yang belum bisa saya atasi sejauh ini, karena saya belum pulih sepenuhnya. Namun, ini belum berakhir dan sekaranglah saatnya pertandingan kedua dimulai."
Mengincar Piala Dunia
Pemain sayap ini sudah tak sabar untuk unjuk gigi di panggung terbesar dan yakin bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai skenario yang telah ditakdirkan, yang akan membawanya menuju kesuksesan dalam beberapa bulan mendatang. Keyakinannya tetap tak tergoyahkan meski ia harus absen dari kompetisi sepak bola sementara Spurs berjuang menghindari degradasi dan tim nasional Swedia berjuang memperebutkan tiket ke Piala Dunia, setelah mengalahkan Ukraina untuk melaju ke final babak play-off melawan Polandia.
"Sekarang tinggal soal kembali ke lapangan dengan tenang dan konsisten," katanya. "Saya akhirnya melihat cahaya. Saya yakin, saya merasa lebih baik. Saya benar-benar punya firasat baik tentang pertandingan melawan Polandia dan di Piala Dunia beberapa bulan lagi. Begitulah buku dan bab ini akan berakhir. Saya yakin akan hal itu."
Spurs dan Swedia kembali beraksi
Bagi manajer Tottenham, Igor Tudor, kembalinya Kulusevski yang sudah pulih sepenuhnya dan penuh motivasi akan dianggap sebagai dorongan besar. Pemain sayap ini memiliki profil taktis yang unik, yang sangat dirindukan selama ia absen. Fokus kini beralih pada proses adaptasinya kembali ke lingkungan Premier League yang sangat intens, di mana ia diharapkan dapat membuktikan bahwa versi "baru" dirinya memang lebih unggul.