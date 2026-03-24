AFP
Diterjemahkan oleh
Dejan Kulusevski, pemain Tottenham yang sudah lama absen karena cedera, akan bergabung dengan skuad Swedia menjelang babak playoff Piala Dunia
Perjalanan yang berat bagi penyerang Spurs
Pemain timnas Swedia ini telah mengalami masa-masa sulit di pinggir lapangan, tak pernah tampil baik untuk klub maupun timnas sejak Mei tahun lalu. Cedera yang awalnya dianggap ringan oleh tim medis Tottenham itu akhirnya membutuhkan operasi besar pada tempurung lutut. Namun, Kulusevski dilaporkan akan bergabung dengan skuad Swedia untuk mendukung rekan-rekannya yang sedang bersiap menghadapi Ukraina di semifinal babak play-off Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Potter menyambut kehadiran pemain andalannya
Pelatih kepala Swedia, Graham Potter, telah memanggil pemain sayap tersebut ke pemusatan latihan bulan Maret menjelang laga krusial melawan Ukraina, dengan mengutamakan pengaruhnya terhadap semangat tim. Meskipun sang manajer mengakui bahwa perkembangan fisik sang pemain berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan, ia yakin kehadiran sang penyerang di tengah-tengah tim sangatlah berharga.
"Dejan sedang berada di Spanyol, jadi saya pikir ia akan datang ke sini dan menemui kami. Akan menyenangkan melihatnya. Pada tahap rehabilitasi yang ia jalani saat ini, hal itu tidak menjadi masalah baginya," kata Potter kepada Aftonbladet. "Bagi yang lain, hal ini lebih sulit karena mereka berada pada tahap rehabilitasi yang membuat mereka lebih sulit untuk berada di lapangan. Namun, Dejan akan datang dan itu akan menjadi hal yang luar biasa."
Komplikasi dalam proses rehabilitasi
Perjalanan pemulihan Kulusevski jauh dari kata mulus, dengan sejumlah kendala yang menghalangi mantan pemain Juventus itu untuk kembali beraksi dalam pertandingan resmi.
Berbicara pada bulan Februari, mantan manajer Spurs Thomas Frank mengatakan: "Ini adalah cedera yang rumit, di mana penting untuk memastikan tidak ada rasa sakit di lutut. Itulah mengapa ia mendapat suntikan dan semoga itu akan membantu. Jadi dalam tiga hingga empat minggu ke depan, ia akan kembali bermain di lapangan tanpa rasa sakit." Kulusevski masih belum kembali, dengan Igor Tudor kini memimpin Spurs secara interim.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Swedia akan menghadapi pertandingan playoff yang sangat penting melawan Ukraina pekan ini, di mana pemenangnya akan memastikan tempat di babak playoff terakhir. Sementara tim nasional berjuang untuk lolos, Kulusevski akan melanjutkan proses pemulihannya dari cedera dan berharap bisa pulih serta mendapatkan kesempatan bermain sebelum musim berakhir.
Setelah jeda internasional, Spurs kembali beraksi di Liga Premier melawan Sunderland. Mereka saat ini berjuang untuk menghindari degradasi, berada di peringkat ke-17 klasemen, hanya satu poin di atas West Ham United.