Dejan Kulusevski menjalani operasi lutut kedua saat bintang Tottenham itu memberikan kabar terbaru yang jarang terjadi di tengah masa pemulihan cedera selama 10 bulan

"Satu langkah lagi. Sudah menjalani operasi dan mengangkat apa yang tidak seharusnya ada di sana. Lututku sekarang sudah baik-baik saja," kata Kulusevski dalam unggahannya di Instagram, menandakan bahwa meski perjalanan pemulihannya masih panjang, ia sedang bergerak ke arah yang benar. Kabar terbaru ini disambut dengan gelombang dukungan dari para penggemar Spurs dan rekan-rekan setimnya, yang tak sabar ingin melihat sang maestro kreatif kembali beraksi di lapangan di markas latihan klub di Enfield.

Staf medis klub diperkirakan akan memantau perkembangannya dengan cermat selama beberapa minggu ke depan. Meskipun belum ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk kembalinya ia ke latihan kontak penuh, dengan Kulusevski yang bertekad untuk menjalani proses ini selangkah demi selangkah, keberhasilan operasi kedua ini memberikan jalan yang lebih jelas ke depan. Fokus kini akan beralih ke program fisioterapi yang dirancang khusus untuk membangun kembali kekuatan di kakinya sebelum ia dapat dipertimbangkan untuk kembali ke sepak bola kompetitif.