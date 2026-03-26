Dejan Kulusevski menjalani operasi lutut kedua saat bintang Tottenham itu memberikan kabar terbaru yang jarang terjadi di tengah masa pemulihan cedera selama 10 bulan
Kulusevski kembali menjalani operasi
Berita ini tentu menjadi pukulan bagi mereka yang berharap ia segera kembali ke panggung Liga Premier, namun hal ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk memastikan mantan pemain Juventus tersebut kembali bugar sepenuhnya tanpa risiko kambuh di masa depan. Kulusevski memang jarang muncul di hadapan publik selama masa pemulihannya, namun ia mengunggah pesan di media sosial untuk mengonfirmasi bahwa prosedur tersebut telah dilakukan, sementara ia terus berupaya mencapai pemulihan penuh.
Sepuluh bulan yang menyebalkan di pinggir lapangan
Ini merupakan masa yang sulit bagi pemain asal Swedia tersebut, yang kini sudah absen dari lapangan selama lebih dari 10 bulan. Apa yang semula diharapkan sebagai masa pemulihan singkat telah berubah menjadi perjalanan medis yang rumit, yang menuntut kesabaran luar biasa baik dari sang pemain maupun klub.
Dampak fisik dari cedera tersebut diimbangi dengan tantangan mental karena harus menonton dari tribun sementara rekan-rekan setimnya menjalani musim yang penuh mimpi buruk, dengan Spurs kini berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Operasi kedua ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang masih tersisa yang telah menghalanginya mencapai tahap akhir dari latihan kebugarannya - seperti yang dilaporkan The Athletic.
Pembaruan pascaoperasi
"Satu langkah lagi. Sudah menjalani operasi dan mengangkat apa yang tidak seharusnya ada di sana. Lututku sekarang sudah baik-baik saja," kata Kulusevski dalam unggahannya di Instagram, menandakan bahwa meski perjalanan pemulihannya masih panjang, ia sedang bergerak ke arah yang benar. Kabar terbaru ini disambut dengan gelombang dukungan dari para penggemar Spurs dan rekan-rekan setimnya, yang tak sabar ingin melihat sang maestro kreatif kembali beraksi di lapangan di markas latihan klub di Enfield.
Staf medis klub diperkirakan akan memantau perkembangannya dengan cermat selama beberapa minggu ke depan. Meskipun belum ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk kembalinya ia ke latihan kontak penuh, dengan Kulusevski yang bertekad untuk menjalani proses ini selangkah demi selangkah, keberhasilan operasi kedua ini memberikan jalan yang lebih jelas ke depan. Fokus kini akan beralih ke program fisioterapi yang dirancang khusus untuk membangun kembali kekuatan di kakinya sebelum ia dapat dipertimbangkan untuk kembali ke sepak bola kompetitif.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Kembalinya Kulusevski pada akhirnya akan memberikan dorongan besar bagi tim Tottenham yang terkadang terlihat kehabisan ide di sepertiga akhir lapangan, namun hal itu mungkin tidak akan terjadi sebelum akhir musim ini. Kemungkinan besar Spurs harus berjuang menghindari degradasi tanpa pemain asal Swedia tersebut, dan mereka bisa mengambil langkah besar menuju tujuan itu jika mampu meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland dalam laga Liga Premier berikutnya pada 22 Maret.